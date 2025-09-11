預知夢成真了！10條通男當小蜜蜂遇警察　前幾天才做夢被抓場景

▲台中一名張男當工地小蜜蜂，結果真實身分是10條案件通緝犯。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名張男身背詐欺、洗錢等罪，遭全台院檢發布10個通緝，隱居在台中當「工地小蜜蜂」維生，近日因為沒打方向燈被警察攔下，張男最終做完筆錄後，還自爆前幾天還夢到被抓的場景，結果預知夢成真。

5日9時許，第五警分局松安所員警行經北屯區松竹路與松義街口時，看到一部載著保麗龍箱的機車，從路中停靠路邊時未打方向燈，上前攔查時，發現騎士張男神色緊張，不敢直視員警。

張男先稱未帶證件及忘記身分證號碼為由，謊報哥哥的身分證號碼，最後張男經不起員警的質問，終於說出自己的身分證號碼，還同時發動機車要逃走，所幸員警迅速拔掉機車鑰匙，張男見插翅難飛，只好束手就擒。

▲張男被員警攔查，一度想騎車落跑。（圖／記者許權毅翻攝）



張男還跟員警說：「真的要這樣嗎？真的要抓我嗎？」結果員警一查小電腦，發現張男涉嫌詐欺、洗錢防制法，遭到北、中、南共10個司法機關發布通緝。

但張男在完成調查筆錄後深深嘆了一口氣，表示終於可以放鬆了，自稱在前幾天才夢到被警察抓了，近期都非常緊張，現在預知夢成真被抓了，只能坦然面對司法，員警聽了哭笑不得。