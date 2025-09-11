　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

年輕爸虐滿月嬰「連打20天」跑去打電動害死他　當庭認罪盼減刑

▲▼莊男虐嬰。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名莊男虐待自己剛出生親兒，還跟老婆一起丟包兒子跑去打電動，今認罪求從輕量刑。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名莊男跟老婆吳女生下一名男嬰，僅因為剛滿月的兒子哭鬧，莊男就動手虐打20多天，直到一日夫妻倆丟下兒子跑去打電動，回來發現「出事」，送醫仍救不回寶貝兒子的生命。莊男今準備庭認罪，求從輕量刑，案件爭點僅在是否適用刑法19條減刑，預計月底開始審理。

莊男外表看上去頗為健壯，身高約莫180公分，以成年人力氣施力虐待剛出生的親兒，令人髮指。莊男在法庭上話不多，已經坦承犯行認罪，大多沒有意見。

檢警追查，台中一對年輕夫妻莊男（22歲）、吳女（20歲）去年7月生下一名男嬰，莊男卻不顧兒子出生才10多天，認為孩子在哭鬧，以指甲掐捏、打巴掌、大力搖晃、拋接等徒手方式施虐，導致男嬰顱內出血等傷勢。

隔月25日，夫妻倆丟下才1個多月大的兒子，一同前往鄰居住處打電動、聊天，回家時見男嬰臉色蒼白，已失去呼吸心跳，才在26日凌晨騎機車帶男嬰就醫，男嬰雖在急救後恢復呼吸心跳，但仍因頭部遭外力擊打，引起顱內腦內出血、大腦水腫軟化缺氧、小膿瘍等併發症，在9月6日宣告不治死亡。由於男嬰身上有多處瘀傷、外傷，院方立即通報警方，全案才曝光。

▲吳女先前開庭時雖坦承過失致死，但強調無犯意聯絡。（圖／記者許權毅攝）

檢方認定莊男涉犯家暴傷害致死罪，吳女袖手旁觀，涉犯過失致死罪，將2人起訴。吳女先前開庭雖坦承過失致死，但強調無犯意聯絡，也無動手。至於莊男傷害致死罪，地院裁定不行國民法官參審，改一般程序審理。

今日行準備程序庭，莊男認罪，對檢方起訴犯罪事實無意見。公設辯護人認為，莊男坦承犯行，犯後態度良好，建請從輕量刑。

法官王靖茹說，本案對犯罪事實均不爭執，爭點係被告是否適用刑法第19條之適用，得以減刑。另先前被告精神鑑定也已經做完。

王靖茹追問莊男，是否知道是何時開始以指甲等方式虐待兒子？莊男表示不記得，以自己先前在警局所說為主。至於莊男將在18日羈押期滿，莊男對並未要求交保，並無意見，檢方建請延押，王靖茹諭知待裁定，本案預計9月下旬開始審理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開第一槍！雪坊優格宣布「不再與四叉貓合作」
獨／Lulu、陳漢典婚禮歌手傳是她！　試音畫面曝
為U18聲請解禁赴日6天！法院准一半　辜仲諒提抗告
快訊／12縣市大雨特報　下到晚上
快訊／41歲女成吉思汗重訓突倒地！　館長致哀「R.I.P」
台北大樓50人喝屍水！　水塔腐屍「非住戶」身分成謎
21歲女模接旅拍　攝影師誤傳「要拍A片別告訴她」訊息嚇傻
陳漢典轉發昔合照再發聲！「好喜歡這張，我們等到了」
獨／台灣團遇暴動！　躲飯店拍下街頭慘況

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北女闖紅燈撞飛送貨員　他腿、髖關節都斷…飲料灑一地

發文支援「電子巡簽」被罵狗官　台中警怒告41人...按讚也難逃

宜蘭醉男失控翻車！高速墜落農田大排　濺「史詩級水花」畫面曝

白T女101星巴克要女店員下跪　囂張襲警被壓制上銬...涉2罪送辦

廈門4天千元旅遊團！長輩被逼6萬買爛床墊　主揪說話了

年輕爸虐滿月嬰「連打20天」跑去打電動害死他　當庭認罪盼減刑

有錢人就是霸氣！豪開保時捷追垃圾車　一動作被罵爆：最大垃圾

為U18聲請解禁赴日6天「法院只准一半」　辜仲諒提抗告：不會潛逃

國1平鎮段奪命車禍！大貨車追撞聯結車　駕駛夾車內當場死亡

獨／爆漿大貢丸前主播出事了！涉賣朱銘贗品喊冤：不知道是假的

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

新北女闖紅燈撞飛送貨員　他腿、髖關節都斷…飲料灑一地

發文支援「電子巡簽」被罵狗官　台中警怒告41人...按讚也難逃

宜蘭醉男失控翻車！高速墜落農田大排　濺「史詩級水花」畫面曝

白T女101星巴克要女店員下跪　囂張襲警被壓制上銬...涉2罪送辦

廈門4天千元旅遊團！長輩被逼6萬買爛床墊　主揪說話了

年輕爸虐滿月嬰「連打20天」跑去打電動害死他　當庭認罪盼減刑

有錢人就是霸氣！豪開保時捷追垃圾車　一動作被罵爆：最大垃圾

為U18聲請解禁赴日6天「法院只准一半」　辜仲諒提抗告：不會潛逃

國1平鎮段奪命車禍！大貨車追撞聯結車　駕駛夾車內當場死亡

獨／爆漿大貢丸前主播出事了！涉賣朱銘贗品喊冤：不知道是假的

新北女闖紅燈撞飛送貨員　他腿、髖關節都斷…飲料灑一地

防空污進校園　環境部優先體檢22處工業區「高雄、桃園最多」

「小紅書」遭約談警告！　官方斥：炒作明星資訊，破壞網路生態

發文支援「電子巡簽」被罵狗官　台中警怒告41人...按讚也難逃

找老婆就選她們！這3星座「顏值高、桃花旺」卻最專一

肯德基「奶黃流心Q蛋撻」中秋限定吃　夾熔岩奶黃餡+彈嫩麻糬

宜蘭醉男失控翻車！高速墜落農田大排　濺「史詩級水花」畫面曝

白T女101星巴克要女店員下跪　囂張襲警被壓制上銬...涉2罪送辦

四叉貓嗆柯P「關1年見不到他爸最後一面」惹議！雪坊：未來拒合作

廈門4天千元旅遊團！長輩被逼6萬買爛床墊　主揪說話了

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

社會熱門新聞

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

即／「台灣臀后」本人現身了！連同1男被移送

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

即／顏寬恒貪汙案二審宣判　維持原判8年4月

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

驚悚畫面曝！休旅疑藏毒撞幼園　駕駛死亡另2傷　

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

即／北市大樓水塔驚見腐屍　住戶連喝多日崩潰

即／聯結車撞機車　夫妻慘卡輪下拖行雙亡

即／國鼎董座夫婦掏空公司5千萬遭起訴！

柯文哲交保與證人同車　律師道歉：非故意

更多熱門

相關新聞

韓綜主廚燒烤店落腳台中　月砸18萬進駐公益商圈

韓綜主廚燒烤店落腳台中　月砸18萬進駐公益商圈

根據交通部觀光署統計，台中最熱觀光景點為公益商圈，位於大墩11街上原「大墩食衣生活廣場」近期全面改裝成「Dadun11」，不僅一樓換血，二樓更迎來韓綜主廚新燒烤店。信義房屋專家表示該商場最慘時二樓曾經全空。

即／41歲女重訓突倒地命危　館長直播「R.I.P」

即／41歲女重訓突倒地命危　館長直播「R.I.P」

10條通男被抓　自曝預知夢

10條通男被抓　自曝預知夢

旱溪夜市傳鬥毆　藥燉排骨聚會變調

旱溪夜市傳鬥毆　藥燉排骨聚會變調

顏寬恒仍遭重判理由曝！美女妻確定脫身

顏寬恒仍遭重判理由曝！美女妻確定脫身

關鍵字：

台中虐嬰丟包打電動減刑精神鑑定兒子嬰兒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心「康熙」同步發聲

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面