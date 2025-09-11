年輕爸虐滿月嬰「連打20天」跑去打電動害死他　當庭認罪盼減刑

▲台中一名莊男虐待自己剛出生親兒，還跟老婆一起丟包兒子跑去打電動，今認罪求從輕量刑。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名莊男跟老婆吳女生下一名男嬰，僅因為剛滿月的兒子哭鬧，莊男就動手虐打20多天，直到一日夫妻倆丟下兒子跑去打電動，回來發現「出事」，送醫仍救不回寶貝兒子的生命。莊男今準備庭認罪，求從輕量刑，案件爭點僅在是否適用刑法19條減刑，預計月底開始審理。

莊男外表看上去頗為健壯，身高約莫180公分，以成年人力氣施力虐待剛出生的親兒，令人髮指。莊男在法庭上話不多，已經坦承犯行認罪，大多沒有意見。

檢警追查，台中一對年輕夫妻莊男（22歲）、吳女（20歲）去年7月生下一名男嬰，莊男卻不顧兒子出生才10多天，認為孩子在哭鬧，以指甲掐捏、打巴掌、大力搖晃、拋接等徒手方式施虐，導致男嬰顱內出血等傷勢。

隔月25日，夫妻倆丟下才1個多月大的兒子，一同前往鄰居住處打電動、聊天，回家時見男嬰臉色蒼白，已失去呼吸心跳，才在26日凌晨騎機車帶男嬰就醫，男嬰雖在急救後恢復呼吸心跳，但仍因頭部遭外力擊打，引起顱內腦內出血、大腦水腫軟化缺氧、小膿瘍等併發症，在9月6日宣告不治死亡。由於男嬰身上有多處瘀傷、外傷，院方立即通報警方，全案才曝光。

▲吳女先前開庭時雖坦承過失致死，但強調無犯意聯絡。（圖／記者許權毅攝）



檢方認定莊男涉犯家暴傷害致死罪，吳女袖手旁觀，涉犯過失致死罪，將2人起訴。吳女先前開庭雖坦承過失致死，但強調無犯意聯絡，也無動手。至於莊男傷害致死罪，地院裁定不行國民法官參審，改一般程序審理。

今日行準備程序庭，莊男認罪，對檢方起訴犯罪事實無意見。公設辯護人認為，莊男坦承犯行，犯後態度良好，建請從輕量刑。

法官王靖茹說，本案對犯罪事實均不爭執，爭點係被告是否適用刑法第19條之適用，得以減刑。另先前被告精神鑑定也已經做完。

王靖茹追問莊男，是否知道是何時開始以指甲等方式虐待兒子？莊男表示不記得，以自己先前在警局所說為主。至於莊男將在18日羈押期滿，莊男對並未要求交保，並無意見，檢方建請延押，王靖茹諭知待裁定，本案預計9月下旬開始審理。