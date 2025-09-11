江祖平自揭遭下藥性侵　婦團力挺：沒有同意就是性侵

　
生活

江祖平自揭遭下藥性侵　現代婦女基金會力挺：沒有同意就是性侵

▲▼江祖平。（圖／翻攝IG／ping0130）

▲江祖平日前曾在社群上感謝外界支持，並宣布後續事宜將交由律師處理。（圖／翻攝IG／ping0130）

記者陳致平／台北報導

女星江祖平公開指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌下藥性侵、偷拍，連日來引發各界高度關注，對此，現代婦女基金會呼籲，「沒有同意、就是性侵」，大眾應給予被害人支持與理解，並鼓勵其向台北市家防中心或現代婦女基金會等專業團體尋求協助，以減緩壓力。

現代婦女基金會致力於推動性別暴力防治的倡議者，長期倡議「only YES means YES 沒有同意‧就是性侵」，核心觀念就是「性行為的主動方，有責任確認對方在完全清醒、意識清楚的狀態下表達同意性行為的發生」，意即雙方都出於自願、主動參與性行為相關的活動。

對於江祖平公開揭露遭前男友龔男不當對待一案中，婦女基金會表示，很遺憾看到行為人不僅無視對方的拒絕而多次侵犯他人，甚至以「我不相信你不要」、「你沒有爽到嗎」等言詞試圖合理化侵害行為，這不僅暴露出對性同意的嚴重無知，更突顯社會中仍普遍存在以強迫性行為或羞辱方式，否認女性自主與貶抑女性的意識形態。

現代婦女基金會強調，沒有反抗、表達拒絕並不等於同意；無論因飲酒、用藥或身體不適，只要意識不清，都不可能構成有效的同意，另外，即便一開始同意，在過程中任一方若不想繼續，就必須立即停止。

現代婦女基金會指出，伴侶關係不代表永久同意，任何在恐嚇、威脅或權力不對等下發生的性行為，都不是真正的同意。

現代婦女基金會呼籲，任何成人都有性同意權，且這樣的同意權，並不因性別或關係而消失。性行為必須建立在雙方明確同意之上，否則就是性侵犯罪，此外，若以更指出若行為人以藥物、酒精或其他方式使對方意識不清而進行性行為，甚至在過程中錄音、錄影等，更是加重強制性交的重大犯罪，必須面對7年以上有期徒刑。

▲▼大牙首發聲談江祖平事件。（圖／翻攝自臉書）

▲大牙發文。（圖／翻攝自臉書）

此外，現代婦女基金會的倡議大使大牙（周宜霈）9日也對此事件發表看法，她在社群媒體上寫道，身為拒絕性暴力的倡議大使，我和基金會一直都在提倡「only YES means YES」，無論何種類型的性暴力都是零容忍，基金會也一直持續努力在接住受害者。她雖未直接提及江祖平，但透過文字表達了對她的支持，並希望司法能盡快查明真相，讓正義得以伸張。









女主持人心疼江祖平　批龔益霆被寵壞

女星江祖平指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌下藥、性侵、偷拍，引發社會大眾關注。主持人楊月娥心疼江祖平的遭遇，她直言，「龔益霆明顯是被寵壞的小孩」、「夜路走多還是會撞到鬼的」，潛規則不是鐵律，尊重人才是王道。

王彩樺心疼江祖平：好好整理情緒

跟江祖平合作三立《天之驕女》　王宇婕曝私下對話

陶晶瑩談風波提質疑「犯錯的人呢」喊話網友

簡立喆力挺江祖平！　認曾是受害者







謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

