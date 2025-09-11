江祖平自揭遭下藥性侵　婦團力挺：沒有同意就是性侵

▲江祖平日前曾在社群上感謝外界支持，並宣布後續事宜將交由律師處理。（圖／翻攝IG／ping0130）

記者陳致平／台北報導

女星江祖平公開指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌下藥性侵、偷拍，連日來引發各界高度關注，對此，現代婦女基金會呼籲，「沒有同意、就是性侵」，大眾應給予被害人支持與理解，並鼓勵其向台北市家防中心或現代婦女基金會等專業團體尋求協助，以減緩壓力。

現代婦女基金會致力於推動性別暴力防治的倡議者，長期倡議「only YES means YES 沒有同意‧就是性侵」，核心觀念就是「性行為的主動方，有責任確認對方在完全清醒、意識清楚的狀態下表達同意性行為的發生」，意即雙方都出於自願、主動參與性行為相關的活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於江祖平公開揭露遭前男友龔男不當對待一案中，婦女基金會表示，很遺憾看到行為人不僅無視對方的拒絕而多次侵犯他人，甚至以「我不相信你不要」、「你沒有爽到嗎」等言詞試圖合理化侵害行為，這不僅暴露出對性同意的嚴重無知，更突顯社會中仍普遍存在以強迫性行為或羞辱方式，否認女性自主與貶抑女性的意識形態。

現代婦女基金會強調，沒有反抗、表達拒絕並不等於同意；無論因飲酒、用藥或身體不適，只要意識不清，都不可能構成有效的同意，另外，即便一開始同意，在過程中任一方若不想繼續，就必須立即停止。

現代婦女基金會指出，伴侶關係不代表永久同意，任何在恐嚇、威脅或權力不對等下發生的性行為，都不是真正的同意。

現代婦女基金會呼籲，任何成人都有性同意權，且這樣的同意權，並不因性別或關係而消失。性行為必須建立在雙方明確同意之上，否則就是性侵犯罪，此外，若以更指出若行為人以藥物、酒精或其他方式使對方意識不清而進行性行為，甚至在過程中錄音、錄影等，更是加重強制性交的重大犯罪，必須面對7年以上有期徒刑。

▲大牙發文。（圖／翻攝自臉書）

此外，現代婦女基金會的倡議大使大牙（周宜霈）9日也對此事件發表看法，她在社群媒體上寫道，身為拒絕性暴力的倡議大使，我和基金會一直都在提倡「only YES means YES」，無論何種類型的性暴力都是零容忍，基金會也一直持續努力在接住受害者。她雖未直接提及江祖平，但透過文字表達了對她的支持，並希望司法能盡快查明真相，讓正義得以伸張。