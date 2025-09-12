陳沂爆「萬萬兩撤了」打臉鄭家純：四叉貓3年賺4萬，粉絲沒消費力

▲「雞排妹」鄭家純。（圖／翻攝鄭家純臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅四叉貓（劉宇，本名劉宇席）在社群網站訕笑前台北市長柯文哲「關了一年見不到他爸最後一面，嘻嘻」炎上，讓合作團購的廠商紛紛切割，引來台派友人力挺，粉絲更斗內了11萬元補血。對此，網紅陳沂也根據台派藝人鄭家純的發言進行反駁，並透露萬萬兩已經請四叉貓不要再宣傳團購。

鄭家純認為，雪坊鮮果優格對情勢判斷失誤，其實只要專心服務願意下單的顧客，就能安然度過危機。她還指出，四叉貓最新團購的水餃已經大賣，反觀雪坊因切割合作反而損失商機。她以經營角度分析，企業若無實質損失其實應冷處理，等風波過去大家自然會淡忘。若真的要選邊站，以公司獲利為前提，選擇支持台派消費者較為明智，因為台派客群消費意願較高，也不會盲目抵制台積電。

鄭家純進一步表示，四叉貓的粉絲群中有不少具有消費力的「中年台派婦女」，認為這次公關危機堪比先前「媽媽餵」事件，是另一個行銷翻車案例。

▲網紅陳沂。（圖／記者黃克翔攝）

不過，網紅陳沂則在社群發文反駁。她質疑鄭家純的說法，要求「請雞排妹去讀書好嗎？」並認為對於「台派支持者比較願意花錢」的說法毫無數據佐證。

陳沂指出，四叉貓透露自己3年合作業配僅賺4萬元，「這不就說明了四叉貓的粉絲，根本沒有消費力啊」。此外，她透露自己曾詢問另一家合作廠商萬萬兩，對方表示討論政治無妨，但涉及家庭攻擊就無法接受，已要求四叉貓停止宣傳合作。

陳沂也質疑，既然萬萬兩已經下架團購，怎麼會出現「賣爆」的情形？最後她強調，若鄭家純認同四叉貓的行為，包括肉搜攻擊、把人逼死後得意洋洋說是戰績，與嘲笑他人見不到父親最後一面等情況，那就不應再宣揚「保持善良」的理念。