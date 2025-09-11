3刑警包庇黑道槍擊案「找未成年小弟頂替」　遭苗檢起訴求刑6年

▲苗栗縣竹南警分局驚傳刑警包庇槍砲風紀案，3人遭檢起訴。（資料照／記者楊永盛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

苗栗縣竹南警分局驚傳刑警包庇開槍嫌犯！該分局偵查隊即將退休的張姓小隊長、已退休的曾姓小隊長和鄭姓偵查佐等3人，涉嫌在偵辦槍擊案中，跟開槍黑幫份子合謀，由未參與案件的2名少年頂替真正犯嫌。案件曝光後，張姓小隊長遭停職羈押，另2人也調整職務，苗栗地檢署10日偵結後，依法起訴3人，並對張警求刑6年以上。

全案源於新竹某幫派份子持刀械互傷，之後張男於2022年9月指示陳姓小弟到竹南鎮開槍。張姓員警得知後，與曾姓、鄭姓員警一同前往新竹市北區某會館，從張男身上取走作案手槍，並協議只帶走時為少年的王男、殷男，卻未追查真正交付槍枝的張男，還串通曾姓、鄭姓員警設局，在新竹市十八尖山停車場製造查獲假象，將槍枝丟入作案車內，再指揮曾、鄭2人錄影，並讓王男、殷男假裝走入現場，佯裝遭逮捕。

隨後，3名員警將王男、殷男帶回竹南分局，由鄭姓員警在公文上登載不實查獲過程，曾姓員警簽名，張姓員警再將虛假經過告知不知情同仁，進一步製作不實筆錄與移送書，將王男以少年事件移送法院，殷男則送交檢方偵辦。法院最終認定王男涉私行拘禁未遂與頂替案「不付審理」，殷男則依私行拘禁未遂罪遭判刑確定。

檢方調查發現，張姓員警在涉嫌槍枝包庇案後3年內，購置一輛價值逾270萬元車輛，其中110萬元來源不明，要求說明卻提供不實理由，明顯有財產與收入不相當之情形。

檢察官張智玲指揮法務部廉政署中部地區調查組偵辦後，於本月10日偵結，認定張警涉嫌刑法第134條前段、第165條「公務員假借職務上之權力及機會故意犯使用偽造證據罪」、刑法第216條、第213條「行使公務員登載不實公文書罪」、槍砲彈藥刀械管制條例第16條「包庇他人持有槍枝罪」及《貪污治罪條例》第6條之1第1項第7款「公務員財產來源不明罪」等罪嫌，依法提起公訴。

苗檢指出，張姓員警身為執法人員，不知依循正當程序偵查案件，嚴重斲傷司法威信及人民對執法人員之信賴，惡性

至為重大，犯罪所生危害甚鉅，難以輕縱，及犯後否認犯行，爰就張姓員警違反槍砲彈藥刀械管制條例第16條之犯行部分求處有期徒刑6年以上之刑，以資警惕。

曾姓員警部分，涉犯刑法第134條前段、第165條、刑法第216條、第213條等同樣罪嫌，檢方亦依法提起公訴。

至於鄭姓員警，檢方認為其行為時資歷尚淺，主要是聽從上級指示，並非基於謀取自身利益，因此予以從寬處理。檢察官裁定對其為緩起訴處分，緩起訴期間2年，並須向公庫支付新台幣20萬元，以啟自新。