　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3刑警包庇黑道槍擊案「找未成年小弟頂替」　遭苗檢起訴求刑6年

▲苗栗縣竹南警分局傳出警員風紀案，檢方指揮廉政署搜索分局，偵查隊張姓小隊長被收押，退休曾姓小隊長和鄭姓偵查佐交保。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

▲苗栗縣竹南警分局驚傳刑警包庇槍砲風紀案，3人遭檢起訴。（資料照／記者楊永盛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

苗栗縣竹南警分局驚傳刑警包庇開槍嫌犯！該分局偵查隊即將退休的張姓小隊長、已退休的曾姓小隊長和鄭姓偵查佐等3人，涉嫌在偵辦槍擊案中，跟開槍黑幫份子合謀，由未參與案件的2名少年頂替真正犯嫌。案件曝光後，張姓小隊長遭停職羈押，另2人也調整職務，苗栗地檢署10日偵結後，依法起訴3人，並對張警求刑6年以上。

全案源於新竹某幫派份子持刀械互傷，之後張男於2022年9月指示陳姓小弟到竹南鎮開槍。張姓員警得知後，與曾姓、鄭姓員警一同前往新竹市北區某會館，從張男身上取走作案手槍，並協議只帶走時為少年的王男、殷男，卻未追查真正交付槍枝的張男，還串通曾姓、鄭姓員警設局，在新竹市十八尖山停車場製造查獲假象，將槍枝丟入作案車內，再指揮曾、鄭2人錄影，並讓王男、殷男假裝走入現場，佯裝遭逮捕。

隨後，3名員警將王男、殷男帶回竹南分局，由鄭姓員警在公文上登載不實查獲過程，曾姓員警簽名，張姓員警再將虛假經過告知不知情同仁，進一步製作不實筆錄與移送書，將王男以少年事件移送法院，殷男則送交檢方偵辦。法院最終認定王男涉私行拘禁未遂與頂替案「不付審理」，殷男則依私行拘禁未遂罪遭判刑確定。

檢方調查發現，張姓員警在涉嫌槍枝包庇案後3年內，購置一輛價值逾270萬元車輛，其中110萬元來源不明，要求說明卻提供不實理由，明顯有財產與收入不相當之情形。

檢察官張智玲指揮法務部廉政署中部地區調查組偵辦後，於本月10日偵結，認定張警涉嫌刑法第134條前段、第165條「公務員假借職務上之權力及機會故意犯使用偽造證據罪」、刑法第216條、第213條「行使公務員登載不實公文書罪」、槍砲彈藥刀械管制條例第16條「包庇他人持有槍枝罪」及《貪污治罪條例》第6條之1第1項第7款「公務員財產來源不明罪」等罪嫌，依法提起公訴。

苗檢指出，張姓員警身為執法人員，不知依循正當程序偵查案件，嚴重斲傷司法威信及人民對執法人員之信賴，惡性
至為重大，犯罪所生危害甚鉅，難以輕縱，及犯後否認犯行，爰就張姓員警違反槍砲彈藥刀械管制條例第16條之犯行部分求處有期徒刑6年以上之刑，以資警惕。

曾姓員警部分，涉犯刑法第134條前段、第165條、刑法第216條、第213條等同樣罪嫌，檢方亦依法提起公訴。

至於鄭姓員警，檢方認為其行為時資歷尚淺，主要是聽從上級指示，並非基於謀取自身利益，因此予以從寬處理。檢察官裁定對其為緩起訴處分，緩起訴期間2年，並須向公庫支付新台幣20萬元，以啟自新。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
部落客曝雪坊優格行銷策略　訝異「我團了2年竟跟四叉貓重疊」
三大電信iPhone 17資費出爐！方案一次看
「台灣臀后」曾找親姊姊下海　僅1家人知道她在拍片
日本買iPhone 17超划算！網友看價格愣：飛了啦
休旅車雪隧暢行封閉車道！網怒批「好瞎」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

最強藝術節在彰化！橫跨雙城30天「14大奇幻裝置」搶先看

基隆狠爸遷怒「枕頭悶死5歲兒」連鼻樑都壓斷　今遭起訴繼續羈押

國道1號苗栗段「小貨車起火」　男開一半竄煙嚇壞！車子燒成廢鐵

「台灣臀后」曾找親姊姊下海　從業3年僅1家人知道她在拍片

快訊／嚴辦「美濃大峽谷」！高市府下重手　再加重裁罰1130萬

3刑警包庇黑道槍擊案「找未成年小弟頂替」　遭苗檢起訴求刑6年

嘉市警局「安全永續AI智能巡警」系統　獲得台灣永續行動獎

白休旅雪隧暢行封閉車道！網怒批「好瞎」　警曝可罰三寶6千元

卡拉OK喝太嗨！男醉倒沙發睡到隔天　老闆娘叫不醒發現他死了

柯文哲諷檢方起訴「編故事」！盼保持對人世熱情：沒有被害妄想

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

最強藝術節在彰化！橫跨雙城30天「14大奇幻裝置」搶先看

基隆狠爸遷怒「枕頭悶死5歲兒」連鼻樑都壓斷　今遭起訴繼續羈押

國道1號苗栗段「小貨車起火」　男開一半竄煙嚇壞！車子燒成廢鐵

「台灣臀后」曾找親姊姊下海　從業3年僅1家人知道她在拍片

快訊／嚴辦「美濃大峽谷」！高市府下重手　再加重裁罰1130萬

3刑警包庇黑道槍擊案「找未成年小弟頂替」　遭苗檢起訴求刑6年

嘉市警局「安全永續AI智能巡警」系統　獲得台灣永續行動獎

白休旅雪隧暢行封閉車道！網怒批「好瞎」　警曝可罰三寶6千元

卡拉OK喝太嗨！男醉倒沙發睡到隔天　老闆娘叫不醒發現他死了

柯文哲諷檢方起訴「編故事」！盼保持對人世熱情：沒有被害妄想

研究：鋰有助預防阿茲海默症　營養師教你如何聰明「補鋰」

最強藝術節在彰化！橫跨雙城30天「14大奇幻裝置」搶先看

新北國際青年氣候論壇登場　侯友宜肯定淨零創意行動

快訊／威力彩2億獎號出爐！財富自由就看今晚　快來對獎

結婚快1年...玖壹壹洋蔥開心宣佈新身份！　興奮揭心情：會好好練習

威尼斯影后辛芷蕾是時尚圈寵兒　萬寶龍、香奈兒見證光榮時刻

部落客曝雪坊優格行銷策略　訝異「我團了2年竟跟四叉貓重疊」

三大電信iPhone 17資費方案一次看！三大電信花式送好康互吸買氣

基隆狠爸遷怒「枕頭悶死5歲兒」連鼻樑都壓斷　今遭起訴繼續羈押

新北包辦全國製茶冠亞季軍　坪林吳永春奪第13座冠軍

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

社會熱門新聞

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

即／「台灣臀后」本人現身了！連同1男被移送

即／北市大樓水塔驚見腐屍　住戶連喝多日崩潰

即／顏寬恒貪汙案二審宣判　維持原判8年4月

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

即／41歲女重訓突倒地命危　館長直播「R.I.P」

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

驚悚畫面曝！休旅疑藏毒撞幼園　駕駛死亡另2傷　

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

柯文哲交保與證人同車　律師道歉：非故意

更多熱門

相關新聞

美16歲少年校園槍擊1死2中彈！

美16歲少年校園槍擊1死2中彈！

美國科羅拉多州丹佛郊區一所高中10日發生校園槍擊案件，造成2名學生受傷，而同樣是該校學生的嫌犯則在行兇後開槍自戕身亡。

快逃！以色列下「最後通牒」警告哈瑪斯

快逃！以色列下「最後通牒」警告哈瑪斯

曬合照挺柯文哲！　鍾東錦喊歡迎回家：結果是檢驗真理的唯一標準

曬合照挺柯文哲！　鍾東錦喊歡迎回家：結果是檢驗真理的唯一標準

苗栗非營利幼兒園傳暴力　家長涉毆打園長挨告

苗栗非營利幼兒園傳暴力　家長涉毆打園長挨告

19歲職業軍人騎車與休旅車相撞　輸血2萬CC仍不治

19歲職業軍人騎車與休旅車相撞　輸血2萬CC仍不治

關鍵字：

黑道苗栗槍擊案

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心「康熙」同步發聲

Lulu急當媽「2個月前凍33顆卵」！早秘戀陳漢典

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面