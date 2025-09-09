　
社會 社會焦點 保障人權

苗栗非營利幼兒園傳暴力　家長涉毆打園長還嗆：掀掉幼兒園！

▲苗栗縣六合非營利幼兒園傳校園暴力，園長指控女家長毆打頭部致腦震盪，警方受理後調閱監視器仍遭拒絕。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣六合非營利幼兒園傳校園暴力，園長指控女家長毆打頭部致腦震盪，警方受理後調閱監視器仍遭拒絕。（圖／苗栗縣政府提供）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣政府委外經營的「頭份市六合非營利幼兒園」傳出校園暴力案。園方昨（8日）發表公開聲明，要捍衛幼兒教育工作者不應受暴力恐嚇威脅，指控鄭姓女家長不滿調閱監視器畫面遭拒、質疑園方管理方式，涉嫌自背後徒手毆打園長頭部致腦震盪，揚言「掀掉幼兒園」，園長已驗傷提告。警方今天表示，已依傷害、恐嚇及妨礙公務罪受理在案，待釐清事實後，將檢具相關事證，依法移送苗栗地檢署偵辦。

園方昨發表聲明，指控幼兒園園長遭家長暴力毆打，對方甚至揚言要「掀掉幼兒園」，園方決定訴諸法律，絕不姑息。園方指出，起因8月20日園内發生新生A家長（媽媽）送幼兒入園，停放機車時不慎傾倒，壓到新生B家長（媽媽）和幼兒，母子送醫檢查，所幸沒有造成身體的傷害。

事後，B家長要追究A家長責任或賠償，向園方提出調閱監視器畫面要求，園方27日上午由園長陪同B家長觀看畫面，B家長提出進行側錄需求，但園長基於教育部頒定《高級中等以下學校曁教保服務機構監視錄影系統管理具體作法》辦法，依法拒絕，引發對方不滿。

▲苗栗縣六合非營利幼兒園傳校園暴力，園長指控女家長毆打頭部致腦震盪，警方受理後調閱監視器仍遭拒絕。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣六合非營利幼兒園傳校園暴力，園長指控女家長毆打頭部致腦震盪，昨並發表聲明指控家長暴行。（圖／翻攝臉書竹南大小事）

園方說，29日B家長父母提出孩子在校適應狀況的疑慮，質疑助理老師不當對待幼兒，B爸爸並對園長語帶恐嚇威脅；園方立即內部調查，與相關教師面談、入班觀察幼兒與老師互動情形，並調閱監控影像，皆未發現有任何不妥情事。然而B家長夫妻二人不滿園方對事件的回應和做法，態度漸趨激烈，語帶恐嚇宣稱：要掀掉幼兒園！

園方指控，9月4日下午，B家長夫妻二人在園內辦公室內與園長會談結束後，B家長（鄭女）突然從園長身後揮拳重擊園長頭部後揚長而去，導致園長身體不適、出現頭暈與嘔吐症狀，醫師診斷為「頭部外傷及腦震盪」。園長8日報警後，警方到場欲調閱監視器畫面，依舊遭到園方拒絕，隔天，B家長已將幼兒辦理轉學。

▲苗栗縣六合非營利幼兒園傳校園暴力，園長指控女家長毆打頭部致腦震盪，警方受理後調閱監視器仍遭拒絕。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣六合非營利幼兒園傳校園暴力，園長指控女家長毆打頭部致腦震盪，警方受理後調閱監視器仍遭拒絕。（圖／苗栗縣政府提供）

據指出，六合非營利幼兒園自2021年8月起委託明新科技大學經營，招生第一優先為身心障礙幼兒子女等特定身分幼兒，其次為低收入戶、中低收入戶、原住民族、特殊境遇家庭子女、本縣保護安置個案，以及編制內教職員工子女、三胎以上家庭子女等。

