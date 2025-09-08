苗栗死亡車禍！19歲職業軍人騎車與休旅車相撞　輸血2萬CC仍不治

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市北勢大橋南端路口昨（7日）夜直行機車跟轉彎休旅車碰撞事故。1名19歲林姓職業軍人，冒雨騎機車返家途中，在路口攔腰撞上轉彎中的休旅車後，林男頭部重創倒地送醫，縱使輸血高達2萬CC、轉送台中榮總搶救到今凌晨仍宣告不治，肇事原因正由警方調查中。

苗栗警分局表示，昨晚20時20分許接獲苗栗市北勢大橋南端的經國路、中華路口，發生機車跟休旅車碰撞事故，救護人車抵達時，林姓機車騎士（19歲）倒地不起，休旅車何姓男駕駛（30歲）未受傷，轄區北苗派出所獲報到場後立即協助管制疏導交通。

警方調查，何男駕休旅車由北勢大橋北往南，行駛左轉經國路時，在路口跟沿中華路南往北直行機車發生碰撞；機車攔腰撞上休旅車右側B柱，林男頭骨破裂、大量失血，林男傷重經救護車送醫搶救，在衛生部立苗栗醫院搶救先後輸血約2萬CC，漏夜轉送台中榮總時，一路邊輸血搶救、一路血流救護車上，可怕今凌晨12點多仍宣告不治。

據指出，事故當時有下雨、視線不良，事故雙方都是綠燈，機車自苗栗市騎機車欲返回竹南鎮住家，休旅車欲返回苗栗市住家，何姓駕駛經檢測無飲酒，林姓騎士需待檢察官相驗再釐清是否有酒精反應，詳細事故原因仍需調查釐清。

苗栗警察分局呼籲，駕駛人雨天、夜間等視線不良時上路應放慢車速，隨時注意道路狀況，行經路口或轉彎時，應確實查看四周以消除視線死角，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。