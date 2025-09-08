　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗栗死亡車禍！19歲職業軍人騎車與休旅車相撞　輸血2萬CC仍不治

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市北勢大橋南端路口昨（7日）夜直行機車跟轉彎休旅車碰撞事故。1名19歲林姓職業軍人，冒雨騎機車返家途中，在路口攔腰撞上轉彎中的休旅車後，林男頭部重創倒地送醫，縱使輸血高達2萬CC、轉送台中榮總搶救到今凌晨仍宣告不治，肇事原因正由警方調查中。

▲苗栗市北勢大橋南端路口，昨晚發生機車攔腰撞上休旅車事故，機車騎士、林姓職業軍人，輸血2萬CC搶救仍宣告不治。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市北勢大橋南端路口，昨晚發生機車攔腰撞上休旅車事故，機車騎士、林姓職業軍人，輸血2萬CC搶救仍宣告不治。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局表示，昨晚20時20分許接獲苗栗市北勢大橋南端的經國路、中華路口，發生機車跟休旅車碰撞事故，救護人車抵達時，林姓機車騎士（19歲）倒地不起，休旅車何姓男駕駛（30歲）未受傷，轄區北苗派出所獲報到場後立即協助管制疏導交通。

▲苗栗市北勢大橋南端路口，昨晚發生機車攔腰撞上休旅車事故，機車騎士、林姓職業軍人，輸血2萬CC搶救仍宣告不治。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市北勢大橋南端路口，昨晚發生機車攔腰撞上休旅車事故，機車騎士、林姓職業軍人，輸血2萬CC搶救仍宣告不治。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，何男駕休旅車由北勢大橋北往南，行駛左轉經國路時，在路口跟沿中華路南往北直行機車發生碰撞；機車攔腰撞上休旅車右側B柱，林男頭骨破裂、大量失血，林男傷重經救護車送醫搶救，在衛生部立苗栗醫院搶救先後輸血約2萬CC，漏夜轉送台中榮總時，一路邊輸血搶救、一路血流救護車上，可怕今凌晨12點多仍宣告不治。

據指出，事故當時有下雨、視線不良，事故雙方都是綠燈，機車自苗栗市騎機車欲返回竹南鎮住家，休旅車欲返回苗栗市住家，何姓駕駛經檢測無飲酒，林姓騎士需待檢察官相驗再釐清是否有酒精反應，詳細事故原因仍需調查釐清。

▲苗栗市北勢大橋南端路口，昨晚發生機車攔腰撞上休旅車事故，機車騎士、林姓職業軍人，輸血2萬CC搶救仍宣告不治。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市北勢大橋南端路口，昨晚發生機車攔腰撞上休旅車事故，機車騎士、林姓職業軍人，輸血2萬CC搶救仍宣告不治。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗警察分局呼籲，駕駛人雨天、夜間等視線不良時上路應放慢車速，隨時注意道路狀況，行經路口或轉彎時，應確實查看四周以消除視線死角，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲可以回家了！　黃珊珊：還要出庭作證不能與他接觸
iPhone 17「全系列規格、價格」外洩！最低2萬7入手
柯文哲交保！支持者北上漏夜等待　高喊：接家人回家
LIVE／柯文哲交保！　最新現場曝
午後變天！2地防劇烈雨勢　中部以北一路下到晚間
死亡車禍！19歲職業軍人輸血2萬CC仍不治
快訊／電子腳環抵北院　小草揮舞旗幟聲援柯文哲
三立當家主播為江祖平事件發聲！　喊話電視台
快訊／柯文哲現身畫面曝！　淡定下囚車走入北院
台中2少女看電影遭痛毆！38歲男照片曝光　父怒譙：有夠夭壽
吳姍儒鏡頭罕淚崩！　代班《不熙娣》每次回家都哭
快訊／鷹架倒塌！壓斷電線波及民宅　台電急斷電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

停路邊車窗莫名遭擊碎　車主好崩潰...警細查找出真相

柯文哲7000萬交保！彰化支持者北上漏夜等待　高喊：接家人回家

矯正署感化學生潑熱水攻擊！教導人員嚴重燙傷、皮開肉綻住院

苗栗死亡車禍！19歲職業軍人騎車與休旅車相撞　輸血2萬CC仍不治

快訊／科技廠商帶電子腳環抵北院！　小草揮舞旗幟聲援柯文哲

口角拒載甩女友！花蓮男催油門撞路樹送醫　被揪酒駕慘了

快訊／囚車抵達！柯文哲現身畫面曝　淡定下車走入北院

女兒看電影遭暴力男打到腦震盪！父怒譙「有夠夭壽」批影城消極

百年扁柏、肖楠遭開腸破肚論斤賣　盜銷一條龍釀山林悲歌

越籍山老鼠身手矯健盜神木　連原住民警察都抓不到

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

停路邊車窗莫名遭擊碎　車主好崩潰...警細查找出真相

柯文哲7000萬交保！彰化支持者北上漏夜等待　高喊：接家人回家

矯正署感化學生潑熱水攻擊！教導人員嚴重燙傷、皮開肉綻住院

苗栗死亡車禍！19歲職業軍人騎車與休旅車相撞　輸血2萬CC仍不治

快訊／科技廠商帶電子腳環抵北院！　小草揮舞旗幟聲援柯文哲

口角拒載甩女友！花蓮男催油門撞路樹送醫　被揪酒駕慘了

快訊／囚車抵達！柯文哲現身畫面曝　淡定下車走入北院

女兒看電影遭暴力男打到腦震盪！父怒譙「有夠夭壽」批影城消極

百年扁柏、肖楠遭開腸破肚論斤賣　盜銷一條龍釀山林悲歌

越籍山老鼠身手矯健盜神木　連原住民警察都抓不到

停路邊車窗莫名遭擊碎　車主好崩潰...警細查找出真相

好友家慶生成惡夢！　印度20歲女受困整晚「遭2男鎖門性侵」

柯文哲交保「北檢研議提抗告」　黃國昌批丟人現眼：延長大家痛苦

柯文哲可以回家了！　黃珊珊曝「這原因」自己短期不能與柯接觸

12星座「9月中旬」愛情轉運指南上線！你的戀情需要主動創造還是跟著緣分走？

柯文哲退房前吃什麼？「在看守所吃的最後一餐」曝光

2檔抽籤股「抽中賺逾25萬」凍資逾1500億　新代明申購截止

凱特金髮惹議後悄悄回歸棕髮　穿6萬黑西裝看球向「她」致敬

iPhone 17「全系列規格、價格」外洩！最低2萬7入手

「河馬猛撞翻船」全員拋飛落水！　11人墜河下落不明

社會熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

南投情侶吵架「女追出趴引擎蓋」　遭男友輾斃

上衣、安全帶護套「完美融合」婦竟被開單

即／國10車禍　高雄遊覽車遭撞1傷1命危

網紅醫師鬧糾紛　家族二三代大亂鬥

快訊／陳佩琪曝柯文哲同意交保　律師抵達北所律見

即／囚車抵達北院！柯文哲現身畫面曝

LIVE／柯文哲7000萬交保！律師北所律見最新現場曝

快訊／柯文哲點頭了！　同意陳佩琪辦理交保程序

爭奪經營權！　醫院家族全武行內鬥

更多熱門

相關新聞

苗栗汽機車路口碰撞　騎士噴飛重摔送醫

苗栗汽機車路口碰撞　騎士噴飛重摔送醫

苑裡鎮苗50線與舊社4鄰路口6日發生交通事故！通霄分局山脚派出所於5時51分獲案，立即派員趕赴現場，經了解，為31歲陳姓男子駕駛自小客車，自舊社4鄰旁道路由北往南行駛，與39歲張姓男子騎乘普重機車沿苗50線由西往東直行時發生碰撞，該事故造成張姓騎士擦挫傷，送醫治療時意識清楚；雙方駕駛經檢測均無酒精反應，詳細肇事原因仍待釐清。

國1苗栗段緩撞車連2天挨撞！休旅車母子受傷

國1苗栗段緩撞車連2天挨撞！休旅車母子受傷

盜76公斤路燈電纜線變賣1.6萬　苗栗2毒蟲被逮

盜76公斤路燈電纜線變賣1.6萬　苗栗2毒蟲被逮

苗栗垃圾掩埋場凌晨火警！恐怖濃煙狂竄

苗栗垃圾掩埋場凌晨火警！恐怖濃煙狂竄

苗栗歇業銀樓裝修　5工人偷走聚寶瓶、飾品

苗栗歇業銀樓裝修　5工人偷走聚寶瓶、飾品

關鍵字：

苗栗北勢大橋死亡事故職業軍人輸血

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

雪碧驚爆遭性侵

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

UNIQLO隱藏福利曝！這1物竟能免費帶走

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面