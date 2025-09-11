首位獲獎台灣政治人物　黃捷獲頒世界青年領袖峰會年度政治人物獎

▲民進黨立委黃捷獲頒世界青年領袖峰會「年度政治人物獎」。（圖／立委黃捷國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委黃捷今（11日）表示，她獲得世界青年領袖峰會「年度政治人物獎」，成為首位獲此殊榮的台灣政治人物」，很榮幸獲得肯定，她會繼續努力，讓台灣與世界同行。她也強調，「年齡從不是阻礙，而是推動改革的力量」。

民進黨立委黃捷今在社群平台表示，「今天，我很榮幸獲得世界青年領袖峰會One Young World年度政治人物獎，成為首位獲此殊榮的台灣政治人物」。這個獎項表彰「全球最具潛力的青年政治領袖」，讓世界看見年輕改革者。

「這份榮耀不僅屬於我個人，更屬於台灣所有支持青年參政的人」，黃捷指出，她將在11月前往德國領獎，把台灣聲音帶上國際舞台，與世界青年領袖一同關注民主、和平、人權等全球議題。

黃捷提到，當她25歲成為議員、30歲擔任立委，全心投入政治工作時，她就不再問自己，年紀還是不是問題。「年齡從不是阻礙，而是推動改革的力量」。她會繼續努力，讓台灣與世界同行。

黃捷國會辦公室指出，今年評審團，由哥斯大黎加首位女總統Laura Chinchilla、突尼西亞外交官Aya Chebbi，以及阿富汗婦女難民救援者Hasina Safi組成，根據領導力、公共影響力、改革成果、青年參與度等面向評比，感謝評審給予肯定。

One Young World歷屆獲獎者已成為全球矚目的領袖，包括2020年Zarifa Ghafari，26 歲成為阿富汗首位最年輕的女市長，在戰火中捍衛民主與女性權益；2024年Hana-Rawhiti Maipi-Clarke，21 歲成為紐西蘭最年輕國會議員，在國會高唱毛利戰歌，為族人發聲。