批游顥成親中急先鋒　罷團車掃6鄉鎮催罷免同意票、守護台灣民主

▲罷團「去游除垢」與經濟民主連合今發起大型車掃行動。（圖／罷團「去游除垢」提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

第二波大罷免將在8月23日投票，罷免國民黨立委游顥團體「去游除垢」與經濟民主連合今（17日）發起大型車掃行動，從南投市一路車掃到水里，橫跨南投縣第二選區6個鄉鎮，民進黨立委陳亭妃帶著旗下「妃妃鐵騎」一同參與，民進黨立委黃捷亦一起站上戰車，沿途高喊「同意罷免游顥、守護台灣民主」的口號。經濟民主連合智庫召集人、律師賴中強批評，游顥成為傅崐萁的急先鋒，配合中國統戰政策，嚴重損害台灣利益。

賴中強在車掃啟動時指出，上週五記者會，他公開請游顥回應為何長期配合親中議題，但游顥不僅沒有回應，更沒有道歉。游顥成為傅崐萁的急先鋒，配合中國統戰政策，嚴重損害台灣利益，「這樣的立委才是最該被罷免的人」。

陳亭妃嚴厲抨擊，游顥透過違反國會程序、違法的方式，推動違憲法案，更惡意刪除關乎人民生活與國家安全的預算，這種行為已對台灣造成嚴重傷害，絕不能坐視不管。黃捷也強調，罷免之路雖然一路走來非常辛苦，志工們遭遇打壓、辱罵，但「從來沒有放棄，因為我們要守護的就是這個國家」，呼籲更多民眾站出來，以選票表達憤怒與決心。

南投縣議員陳玉鈴則表示，823這場罷免的確走得非常艱辛，但台灣人是「蕃薯島、蕃薯仔」，象徵著堅忍不拔的精神，不管風吹雨打都會勇敢挺立，「南投人一定能展現這份韌性，完成罷免使命」。出身南投的「台灣鷹爸」徐柏岳也參與車掃，呼籲民眾勇敢站出來，「這7個親中立委都該下架，台灣才會更健康！」

最後，罷團領銜人林敬桐表示，南投第二選區幅員非常遼闊，這是一場艱辛的行動。這次車掃將橫跨6個鄉鎮，期望能把罷免不適任立委的聲音傳達到每一個人家裡，讓人民的意志匯聚成8月23日投票日的力量。