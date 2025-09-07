江祖平事件「政壇4女力」發聲　三立主播：與受害者同行

▲江祖平控訴遭性侵。（圖／翻攝IG／江祖平）



記者鄒鎮宇／綜合報導

女星江祖平踢爆三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵，後續才間接承認自己是受害者，事件曝光後掀起關注。對此，民進黨立委范雲及黃捷、台北市議員苗博雅、台派藝人鄭家純及三立主播許貴雅都發文聲援。

三立主播許貴雅6日晚間發文表示，三立對於江祖平事件的態度很清楚，就是「與受害者同行，當受害者的後盾」。她說，三立已委請賴芳玉律師擔任公司調查性平事件的外部公正人士，秉公調查。同時也會提供專門信箱，讓受害者可以直接聯繫，全力支持受害者對抗不法，費用都由三立負責。

另外，三立表示，無論基層員工或是管理階層，皆一視同仁、同一標準，絕無所謂「高層」就被容許犯罪。台灣是法治國家，任何人都應該守法，提升影視產業良善的工作環境，更是三立一直以來的目標。三立已全力配合檢警調查，盼儘速讓事實得以釐清，還給受害者公道。

鄭家純分享許貴雅的貼文表示，「就算交往了、就算結婚了，沒有同意就是杏親（性侵）」。

對此，范雲也在臉書發文表示，「支持藝人江祖平為自己所受到的侵害勇敢發聲。無論交往與否，未經同意、強迫發生性行為，就是性侵。不只如此，未經同意拍攝、散布性私密影像，也是性暴力的一環。」

她認為，數位性暴力的傷害，不亞於性暴力被害人身體、心裡所受的傷。根據江祖平發聲的內容，三立資深副總兒子龔益霆涉及性侵、親密關係暴力、未經同意拍攝性影像，可能觸及刑法、家暴法。三立電視台也應負起性工法中的雇主責任。

范雲回憶，她2024年參與推動通過性私密影像防治四法，刑法規定以強暴、脅迫、恐嚇或其他違反本人意願之方法，以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像，或使其本人攝錄者，處5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

也於2023年MeToo運動後修法，提高了雇主責任，「工作場所的性騷擾，無論是行為人或被害人，任一方的雇主在知悉後，都有責任釐清及提供協助」。

范雲表示，被害人站出來，將自己的傷口暴露在大眾的視野之下，除了勇敢，更多的是令人心疼。如果被害人有需要，我很願意邀請婦女團體一起協助，「性暴力零容忍，無論對方是誰都一樣。」

苗博雅表示，士林地檢署已經主動分案偵辦，檢警必須用最積極態度、最嚴謹程序，毋枉毋縱，早日讓真相水落石出。有加害者要繩之以法，有受害者要給予公道。

她認為，不論是否為情侶或夫妻配偶，「Only yes means yes. No means no.」是非常重要的守則。違反意願，就是性侵。

而對於涉及濫用權勢的事件，無論加害者有任何顯赫背景，都不能循私包庇。任何職場都不該有權勢性侵的潛規則。唯有大公無私的處置，嚴格遵守相關程序，接受外界檢驗，才能取信於社會大眾。

苗博雅表示，交往關係不是違反意願的藉口。權勢不是為非作歹的護身符。不問何人，不看背景，有證據就辦到底，這是人民共同的期待。

「性侵零容忍」，黃捷表示，江祖平勇敢揭露自身遭受三立副總之子龔益霆性侵，這需要極大的勇氣。即便是親密關係，「Only Yes Means Yes」，只要沒有同意，就是性侵、就是犯罪。

黃捷表示，沒有人該因為性別、關係或權力差異而被迫受傷害。此案司法程序已啟動，除了釐清真相，我們更應給予受害者支持，並強烈譴責任何形式的性暴力，「受害者不該被檢討，加害者才必須負責」。