陳漢典、Lulu「怎做到沒被發現？」　大票1關鍵笑了：不會懷疑

藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典今日（11日）突然丟出震撼彈，在社群平台公開宣布，「我們兩個是真的要結婚了！」讓不少人一度懷疑「真的假的」，但也紛紛送上祝福。就有網友好奇，為何兩個人談戀愛都沒有被人發現，「這辦公室戀情低調到有鬼吧？」引發話題。

有網友在PT的Gossiping板發文「陳漢典跟LuLu怎麼做到完全不被發現的？」說兩人明明一起買房、上班、發片，甚至一起上金鐘，愣是沒有人發現兩人在談戀愛。直到最後一刻，房買好了，婚要結了才通知，低調到令人難以置信。

原PO還貼出兩人5年前曾發歌《讓我們在一起吧》，「好像五年前就發過MV通知過大家了，當年也沒人在意的樣子。」笑呼，「這偷偷來的技術可以出書了吧？」

貼文引發熱論，就有人留言，「很平民啊，就算我看到他們一起去看電影，都不會特別想跟朋友講這件事」、「因為你根本想不到這兩個會在一起」、「不會想到他們兩個吧」、「一直開玩笑，別人就以為是煙霧彈」、「其實就一直傳，傳到大家覺得只是效果麻痺了」、「他們交往根本不算事，但結婚就完全不同了。」

其中，還有網友直呼，「感覺像哥們啊」、「因為他們倆個像哥們，合作太久了，所以就算一起出去，可能人家也不會懷疑」、「那兩個被看到都會以為在討論工作吧」、「大家都以為是在錄節目 XDD。」