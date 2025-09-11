　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳漢典、Lulu「怎做到沒被發現？」　大票1關鍵笑了：不會懷疑

▲▼lulu 陳漢典。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳漢典）

▲Lulu、陳漢典。（圖／翻攝自FB／陳漢典）

記者鄺郁庭／綜合報導

藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典今日（11日）突然丟出震撼彈，在社群平台公開宣布，「我們兩個是真的要結婚了！」讓不少人一度懷疑「真的假的」，但也紛紛送上祝福。就有網友好奇，為何兩個人談戀愛都沒有被人發現，「這辦公室戀情低調到有鬼吧？」引發話題。

有網友在PT的Gossiping板發文「陳漢典跟LuLu怎麼做到完全不被發現的？」說兩人明明一起買房、上班、發片，甚至一起上金鐘，愣是沒有人發現兩人在談戀愛。直到最後一刻，房買好了，婚要結了才通知，低調到令人難以置信。

原PO還貼出兩人5年前曾發歌《讓我們在一起吧》，「好像五年前就發過MV通知過大家了，當年也沒人在意的樣子。」笑呼，「這偷偷來的技術可以出書了吧？」

貼文引發熱論，就有人留言，「很平民啊，就算我看到他們一起去看電影，都不會特別想跟朋友講這件事」、「因為你根本想不到這兩個會在一起」、「不會想到他們兩個吧」、「一直開玩笑，別人就以為是煙霧彈」、「其實就一直傳，傳到大家覺得只是效果麻痺了」、「他們交往根本不算事，但結婚就完全不同了。」

其中，還有網友直呼，「感覺像哥們啊」、「因為他們倆個像哥們，合作太久了，所以就算一起出去，可能人家也不會懷疑」、「那兩個被看到都會以為在討論工作吧」、「大家都以為是在錄節目 XDD。」

09/10 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陳漢典秘戀Lulu一年「約會細節曝光」

陳漢典秘戀Lulu一年「約會細節曝光」

Lulu（黃路梓茵）11日無預警宣布和多年搭檔陳漢典結婚，震驚演藝圈。雙方經紀公司再度發聲證實婚訊，兩人多次在《綜藝大熱門》鬧緋聞，不但舉辦過婚禮，更多次在節目中上演「安全之吻」，當初搞笑畫面，如今再看讓人充滿粉紅泡泡。對此，稍早陳漢典再度轉發《綜藝大熱門》合照，並表示：「好喜歡這張，謝謝綜藝大熱門，讓我們等到了！」

吳宗憲爆Lulu、陳漢典明年1月婚禮！

吳宗憲爆Lulu、陳漢典明年1月婚禮！

阿達被拱當Lulu婚禮主持人：不可能

阿達被拱當Lulu婚禮主持人：不可能

陳漢典昔喊「黃路梓茵是我老婆」CP成真了

陳漢典昔喊「黃路梓茵是我老婆」CP成真了

Lulu、陳漢典閃婚嚇壞眾人　「同鄉」玖壹壹洋蔥驚呆

Lulu、陳漢典閃婚嚇壞眾人　「同鄉」玖壹壹洋蔥驚呆

關鍵字：

Lulu陳漢典結婚PTT

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心「康熙」同步發聲

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

