烏克蘭女孩地鐵遭「驚恐刺殺」震驚全美！川普再度暴氣：快給死刑

▲美輕軌血案！烏克蘭女乘客遭刺殺無辜枉死。（圖／翻攝畫面，下同）

記者董美琪／綜合報導

北卡羅來納州夏洛特市近日發生震驚國際的暴力事件，23歲烏克蘭籍難民伊琳娜（Iryna Zarutska）在輕軌列車上遭街友小迪卡洛斯布朗（Decarlos Brown Jr.）持刀攻擊身亡。事件畫面曝光後，引起各界關注。除了州內的謀殺指控外，美國司法部於8日也對小迪卡洛斯布朗提出聯邦層級起訴，指控其「在大眾運輸系統造成他人死亡」，若罪名成立，最高可判死刑。

美國總統川普（Donald J. Trump）對此事件曾拿著照片表達震怒，稍早再度在社交媒體發文，「兇手應立即接受審判（毫無疑問！），並且只能判處死刑」，並強調「別無其他選擇」。川普稱兇手為「動物」，語氣十分嚴厲，呼籲司法系統快速作出處理。

據《紐約郵報》報導，伊琳娜2022年為逃避俄烏戰爭來到美國尋求庇護，沒想到在異鄉卻遭遇這場悲劇。

8月22日，監視器顯示34歲小迪卡洛斯布朗在北卡羅萊納州夏洛特市一列輕軌列車上，持折疊刀大力刺向前排的伊琳娜，讓她嚇了一大跳，面露驚恐回頭看，且開始感到頸部受傷、流血，最後倒地不治。許多網友驚訝身邊怎麼沒其他乘客救她，畫面引起全美，甚至全球震驚。

小迪卡洛斯布朗有13項前科，包含持械搶劫，患思覺失調症，今年1月曾因精神問題被捕獲准保釋。司法部長邦迪表示將追求最嚴刑，FBI局長帕特爾痛批事件可恥，誓言伸張正義。