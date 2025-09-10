跟著消防動起來！成大攜手消防局實戰防災　實驗室安全升級

▲成大邀台南市消防局東門分隊入校，指導師生提升實驗室防災應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近來各地實驗室火災事件頻傳，引發社會對校園安全的關注，國立成功大學為降低風險，特別邀請台南市消防局東門分隊入校，針對實驗室化學物質防範與應變措施，進行實務指導與實戰演練，讓師生學會「如何預防、如何應變、如何保護自己與同伴」。

成大校方指出，實驗室內往往存放多樣化化學物質，每種物質皆具不同化學性質，如禁水性、有機化學品、毒性化學物質等，一旦處理不慎，容易造成火災或危害人員安全。此次消防專業團隊除進行防災觀念宣導，更實際示範防護衣正確穿著、初期應變要領，並指導師生操作通風排氣設備，避免化學氣體累積導致危害；此外，也透過案例說明不同性質化學物質的處置方式，加深師生記憶與臨場反應能力。

第七救災救護大隊大隊長石家源表示，消防單位與學校合作，是「專業結合教育」的典範，「只有師生與消防人員齊心，才能將意外風險降到最低，讓知識探索更穩健。」消防局長李明峯則指出，消防局將持續與各大專院校合作，提供貼近實務的防災指導，確保實驗研究人員具備完善應變能力，讓安全成為研究的一部分。市長黃偉哲也強調，校園安全關乎下一代未來，研究實驗室涉及高風險環境，更需要建立嚴謹防災文化，「預防勝於治療，安全第一，學習與研究成果才能安心延續。」

消防局提醒，降低實驗室災害發生，謹守實驗室使用規範是首要原則；安全防護並非單次演練即可完成，而是需透過日常規範與持續演練，將防災意識內化為習慣，才能真正降低災害風險，營造安全學習與研究環境。