　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

跟著消防動起來！成大攜手消防局實戰防災　實驗室安全升級

▲成大邀台南市消防局東門分隊入校，指導師生提升實驗室防災應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲成大邀台南市消防局東門分隊入校，指導師生提升實驗室防災應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近來各地實驗室火災事件頻傳，引發社會對校園安全的關注，國立成功大學為降低風險，特別邀請台南市消防局東門分隊入校，針對實驗室化學物質防範與應變措施，進行實務指導與實戰演練，讓師生學會「如何預防、如何應變、如何保護自己與同伴」。

▲成大邀台南市消防局東門分隊入校，指導師生提升實驗室防災應變能力。（記者林東良翻攝，下同）▲成大邀台南市消防局東門分隊入校，指導師生提升實驗室防災應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

成大校方指出，實驗室內往往存放多樣化化學物質，每種物質皆具不同化學性質，如禁水性、有機化學品、毒性化學物質等，一旦處理不慎，容易造成火災或危害人員安全。此次消防專業團隊除進行防災觀念宣導，更實際示範防護衣正確穿著、初期應變要領，並指導師生操作通風排氣設備，避免化學氣體累積導致危害；此外，也透過案例說明不同性質化學物質的處置方式，加深師生記憶與臨場反應能力。

▲成大邀台南市消防局東門分隊入校，指導師生提升實驗室防災應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

第七救災救護大隊大隊長石家源表示，消防單位與學校合作，是「專業結合教育」的典範，「只有師生與消防人員齊心，才能將意外風險降到最低，讓知識探索更穩健。」消防局長李明峯則指出，消防局將持續與各大專院校合作，提供貼近實務的防災指導，確保實驗研究人員具備完善應變能力，讓安全成為研究的一部分。市長黃偉哲也強調，校園安全關乎下一代未來，研究實驗室涉及高風險環境，更需要建立嚴謹防災文化，「預防勝於治療，安全第一，學習與研究成果才能安心延續。」

▲成大邀台南市消防局東門分隊入校，指導師生提升實驗室防災應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

消防局提醒，降低實驗室災害發生，謹守實驗室使用規範是首要原則；安全防護並非單次演練即可完成，而是需透過日常規範與持續演練，將防災意識內化為習慣，才能真正降低災害風險，營造安全學習與研究環境。

▲成大邀台南市消防局東門分隊入校，指導師生提升實驗室防災應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone 17「舊換新價格」1圖看！　最高可折2萬310
快訊／三大電信iPhone 17預購時間出爐！
氣爆210天！　台中新光三越今首開放廠商進貨
國道驚見「紅色移動神主牌」！超扯畫面曝
快訊／柯文哲今拜父親牌位　本藏法師擁抱喊：你終於趕到了
iPhone 17 Pro「1490元保護殼」被噴　果粉氣笑
iPhone 17系列「選這款」CP值爆表！專家：容量加倍、

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

百寶袋裡不只米糧！內埔警送暖+揭詐騙陷阱　提醒鄉親錢要顧好

凌晨配送奪命！ 疲勞駕駛成隱形殺手　屏東警走入市場急敲警鐘

中秋公益禮盒超吸睛！烏魚子變鳳梨酥　雲嘉南分署推創意伴手禮

屏東男愛車遭竊　里港警暖心提醒：務必隨手拔鑰匙

證照成果亮眼　台東高商觀光科學生展現專業實力

跟著消防動起來！成大攜手消防局實戰防災　實驗室安全升級

興達電廠爆炸　6里長包圍林欽榮！怒嗆台電停機「不排除圍廠」

王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

柯文哲回家「第一口吃冰」60年新竹老字號814冰棒　老闆是柯爸學生

親子共學共做！新北「一日服務心體驗」　今年吸引逾300戶參與

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【火光照亮夜空】高雄興達電廠驚傳爆炸！

【E人的見面儀式】朋友出場變身列車 邊跑邊大叫：上車啊XD

百寶袋裡不只米糧！內埔警送暖+揭詐騙陷阱　提醒鄉親錢要顧好

凌晨配送奪命！ 疲勞駕駛成隱形殺手　屏東警走入市場急敲警鐘

中秋公益禮盒超吸睛！烏魚子變鳳梨酥　雲嘉南分署推創意伴手禮

屏東男愛車遭竊　里港警暖心提醒：務必隨手拔鑰匙

證照成果亮眼　台東高商觀光科學生展現專業實力

跟著消防動起來！成大攜手消防局實戰防災　實驗室安全升級

興達電廠爆炸　6里長包圍林欽榮！怒嗆台電停機「不排除圍廠」

王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

柯文哲回家「第一口吃冰」60年新竹老字號814冰棒　老闆是柯爸學生

親子共學共做！新北「一日服務心體驗」　今年吸引逾300戶參與

北模「代孕」作文題惹議　陳昭姿：考生想討論「我大門永遠敞開」

台北水舞嘉年華先看！彩虹橋、基隆河「120米雙水幕」　5組曲輪播

陸委會稱共機「逼近」我醫療專機　國台辦：煽動反中台灣百姓看膩

任天堂法務又贏了！Genki洩漏Switch2和解　永禁任何誤導標語

「美國男友」要匯結婚基金　桃園婦暈船開戶...險成詐騙共犯

無人艇帶衝！造船三雄噴出　台船漲停高掛2萬張買單排隊

公園拉單槓被絆倒！手搖飲大亨「半癱+語言障礙」　獲國賠162萬

唐西奇入圍「最佳防守球員」　歐錦賽防守蛻變暫居抄截王

興達電廠火災！經長龔明鑫致歉　強調「不影響供電」

地震、颱風摧殘郡大林道中斷　力拼明年6月修復搶通

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

地方熱門新聞

興達電廠爆炸　里長包圍林欽榮怒嗆圍廠

柯文哲先吃冰　老闆是柯爸學生

棉被、枕頭要丟垃圾車　台東環保局曝正確做法

彰化飼主愛鳥飛失　懸賞加碼到10萬急尋　

王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

員林驚現酥油燈大道　地主點千盞燈護民

最美禪寺　蘆竹「宏願大千世界」將遷移至大園

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民每人可領1400元

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

台中驚傳街頭兇殺　男子遭亂刀砍死

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

全國科展台南奪佳績！市政會議獻獎黃偉哲肯定學子科研實力

高雄50年現泡手搖飲收攤　老闆鞠躬曝最後營業日

黃偉哲拍板！台南推「TPASS＋台鐵南嘉定期票」799元無限搭

更多熱門

相關新聞

高雄興達電廠爆炸　當地里長：下午就傳氣體外洩

高雄興達電廠爆炸　當地里長：下午就傳氣體外洩

高雄興達電廠9日晚間發生火警，新建的2號燃氣機組在進行運轉測試時，疑因天然氣洩漏造成起火。對此，鹽田里長柯男烈表示，下午就聽聞氣體外洩並要求人員撤離。

即／高雄興達電廠爆炸　台電董事長曾文生南下

即／高雄興達電廠爆炸　台電董事長曾文生南下

共機傳「目視距離」逼近金門醫療後送專機 陸委會譴責

共機傳「目視距離」逼近金門醫療後送專機 陸委會譴責

即／高雄75歲翁誤踩油門！整輛車撞進牛排店

即／高雄75歲翁誤踩油門！整輛車撞進牛排店

院前救護零死角！台南消防四大複訓127人精進孕婦、小兒急救技能

院前救護零死角！台南消防四大複訓127人精進孕婦、小兒急救技能

關鍵字：

消防成大防災實驗室安全

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

快訊／iPhone 17系列價格出爐

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

iPhone 17 Pro全新配色曝光

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

一圖看懂iPhone17規格！

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面