綠選對會首場會議確認「3原則」　非執政縣市長人選賴清德協調後提名

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨選對會今（10日）上午召開首次會議，民進黨發言人吳崢會後轉述，今主要討論三類首長提名原則，分別是民進黨執政任期屆滿、民進黨執政任期未屆滿以及非執政縣市，但並未討論個別選區布局。其中，非執政縣市由黨主席賴清德進行徵詢協調作業，提名後經過中執會同意辦理徵召。

民進黨3日通過成立2026年選舉對策委員會，由邱義仁、徐國勇擔任共同召集人，成員包含王定宇（湧言會）、張宏陸（蘇系）、陳茂松（正國會）、莊瑞雄（英系）、陳培瑜（民主活水）、林益邦（綠色友誼連線）、劉維鈞（新潮流），並於今日上午召開首次會議。由於張宏陸今日請假，因此並未全員到齊。

民進黨發言人吳崢會後轉述，今天是2026選對會第一次正式開會，針對接下來選戰提名作業進行廣泛討論，根據在全代會上通過2026提名特別條例，選對會接下來會把全國所有縣市分成三類。

吳崢指出，第一類是目前民進黨執政縣市，且縣市首長連任到第二次任期屆滿，就會來辦理初選。第二類是民進黨執政縣市，但首長還沒做滿兩屆，任期還沒有屆滿，特別條例會授權由主席來提名，經過中執會同意後辦理徵召作業。

吳崢說，第三類則是民進黨非執政縣市，一樣由主席（賴清德）進行徵詢協調作業，提名後經過中執會同意辦理徵召，基本上今天在確認三大原則，針對各縣市狀況做廣泛討論，目標是希望最後在全國每個縣市都要提出最優秀人選。

會中是否討論到各分區督導人選？吳崢表示，今天主要針對整個原則進行確認，每個選區會有不同狀況，會在後續選對會作業中細緻地處理。工作期程部分，還是希望在每個縣市，選對會作業確保提名出最優秀、最能夠去為各縣市造福市民的好人選，所以要看後續每個區域的狀況。

至於有無針對在野黨情勢進行討論？吳崢說，今天主要因應接下來辦理的提名作業，比較關注還是接下來怎麼在選區因應。

此外，根據全代會通過的「民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例」第5條，「2026年選舉對策委員會」就可能提名人選，經徵詢、協調，考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後提出單一適當人選，如經協調仍無法產生單一適當人選，處理方式如下： 一、 協調對象對解決競爭之機制有共識者，依其共識方式產生單一適當人選。 二、 如協調對象對解決競爭之機制無共識者，由「2026年選舉對策委員會」依據選戰策略，經民調等綜合評估後向主席提出單一適當人選之建議。

與會人士說明，根據該條例，協調過程中，民調也是評估指標。有委員說，這個民調跟初選不一樣，初選則是公開初選過程，最後全民調決勝；而這個民調是協調過程中，內部做參考的，例如誰比較有明顯優勢，這個選區好感度較高等，跟初選不同，會進行原則方向確認。