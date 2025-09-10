　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠選對會首場會議確認「3原則」　非執政縣市長人選賴清德協調後提名

▲▼民進黨發言人吳崢於民進黨選對會第一次會議後進行會後轉述。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨選對會今（10日）上午召開首次會議，民進黨發言人吳崢會後轉述，今主要討論三類首長提名原則，分別是民進黨執政任期屆滿、民進黨執政任期未屆滿以及非執政縣市，但並未討論個別選區布局。其中，非執政縣市由黨主席賴清德進行徵詢協調作業，提名後經過中執會同意辦理徵召。

民進黨3日通過成立2026年選舉對策委員會，由邱義仁、徐國勇擔任共同召集人，成員包含王定宇（湧言會）、張宏陸（蘇系）、陳茂松（正國會）、莊瑞雄（英系）、陳培瑜（民主活水）、林益邦（綠色友誼連線）、劉維鈞（新潮流），並於今日上午召開首次會議。由於張宏陸今日請假，因此並未全員到齊。

民進黨發言人吳崢會後轉述，今天是2026選對會第一次正式開會，針對接下來選戰提名作業進行廣泛討論，根據在全代會上通過2026提名特別條例，選對會接下來會把全國所有縣市分成三類。

吳崢指出，第一類是目前民進黨執政縣市，且縣市首長連任到第二次任期屆滿，就會來辦理初選。第二類是民進黨執政縣市，但首長還沒做滿兩屆，任期還沒有屆滿，特別條例會授權由主席來提名，經過中執會同意後辦理徵召作業。

吳崢說，第三類則是民進黨非執政縣市，一樣由主席（賴清德）進行徵詢協調作業，提名後經過中執會同意辦理徵召，基本上今天在確認三大原則，針對各縣市狀況做廣泛討論，目標是希望最後在全國每個縣市都要提出最優秀人選。

會中是否討論到各分區督導人選？吳崢表示，今天主要針對整個原則進行確認，每個選區會有不同狀況，會在後續選對會作業中細緻地處理。工作期程部分，還是希望在每個縣市，選對會作業確保提名出最優秀、最能夠去為各縣市造福市民的好人選，所以要看後續每個區域的狀況。

至於有無針對在野黨情勢進行討論？吳崢說，今天主要因應接下來辦理的提名作業，比較關注還是接下來怎麼在選區因應。

此外，根據全代會通過的「民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例」第5條，「2026年選舉對策委員會」就可能提名人選，經徵詢、協調，考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後提出單一適當人選，如經協調仍無法產生單一適當人選，處理方式如下： 一、 協調對象對解決競爭之機制有共識者，依其共識方式產生單一適當人選。 二、 如協調對象對解決競爭之機制無共識者，由「2026年選舉對策委員會」依據選戰策略，經民調等綜合評估後向主席提出單一適當人選之建議。

與會人士說明，根據該條例，協調過程中，民調也是評估指標。有委員說，這個民調跟初選不一樣，初選則是公開初選過程，最後全民調決勝；而這個民調是協調過程中，內部做參考的，例如誰比較有明顯優勢，這個選區好感度較高等，跟初選不同，會進行原則方向確認。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
那英驚爆婚變！富豪夫「與女貼身交纏」　帶回妻子別墅
「這是...我爸爸牌位」　柯文哲感傷：父親過世時都在獄中
資深果粉吉米丘評iPhone 17　「這點」隻字未提最失望
快訊／已經見過面吃過飯！　胡瓜評小禎新男友
Apple推出手機掛繩「每條1890元」　他一看吐血：有夠盤
大驚奇！iPhone Air「3大史無前例功能」 　連Pro

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

財劃法修正案爭議藍白縣市長開記者會　張善政親曝缺席原因

來給父親上個香　柯文哲感傷：父親過世時都在獄中

綠選對會首場會議確認「3原則」　非執政縣市長人選賴清德協調後提名

鄭麗文批無人聲援黃呂錦茹　徐巧芯打臉：我們在北檢前時妳沒來

立院修財劃法出包惹爭議　卓榮泰：本周邀縣市首長討論

爆寶和會大哥找綠委喬增見、今獲判無罪　黃國昌：賴清德掃黑淪笑話

鄭麗文搶軍系票拚黨主席　「未來高度尊重柯文哲藍白合的態度」

「與柯文哲同車」成北檢抗告理由　陳智菡：我未被列證人清單

晚了6個月終於參拜父親牌位　柯文哲哽咽落淚講不出話

北模「代孕」作文題惹議　陳昭姿：考生想討論「我大門永遠敞開」

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【火光照亮夜空】高雄興達電廠驚傳爆炸！

財劃法修正案爭議藍白縣市長開記者會　張善政親曝缺席原因

來給父親上個香　柯文哲感傷：父親過世時都在獄中

綠選對會首場會議確認「3原則」　非執政縣市長人選賴清德協調後提名

鄭麗文批無人聲援黃呂錦茹　徐巧芯打臉：我們在北檢前時妳沒來

立院修財劃法出包惹爭議　卓榮泰：本周邀縣市首長討論

爆寶和會大哥找綠委喬增見、今獲判無罪　黃國昌：賴清德掃黑淪笑話

鄭麗文搶軍系票拚黨主席　「未來高度尊重柯文哲藍白合的態度」

「與柯文哲同車」成北檢抗告理由　陳智菡：我未被列證人清單

晚了6個月終於參拜父親牌位　柯文哲哽咽落淚講不出話

北模「代孕」作文題惹議　陳昭姿：考生想討論「我大門永遠敞開」

金廈低價團強迫消費上萬元　觀光署啟動調查：最高可罰200萬元

林振瑋3局狂飆6K！陳柏毓5局好投無援吞敗

潤娥《暴君的廚師》開紅盤喜洋洋　戴紅葫蘆耳環好俏麗

排隊領養老金遭俄軍轟炸！烏克蘭村民24死19傷　澤倫斯基怒了

財劃法修正案爭議藍白縣市長開記者會　張善政親曝缺席原因

曾參與戰爭！退役阿姨曝往事「幼幼台姐姐感觸發聲」　阿夫所暖給前輩

過太爽！3歲棕熊Okan「暴飲暴食」胃痛送醫　抬上擔架照MRI爆紅

20歲女大生整天滑手機！頸椎退化成老人　醫曝嚴重後果

那英驚爆婚變！結婚19年富豪夫「酒吧與嫩妹貼身交纏」帶回妻子別墅

來給父親上個香　柯文哲感傷：父親過世時都在獄中

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

政治熱門新聞

「柯文哲很會畫重點」　苗博雅揭民進黨犯「4字兵家大忌」

柯文哲今拜父親牌位　本藏法師親迎接

7000萬交保北檢還要抗告　柯文哲今驅車桃園見宗教領袖

施威全爆京華城案被警告！最高檢回應了

晚了6個月終於參拜父親牌位　柯文哲哽咽落淚

柯文哲復仇參選再戰2028？黃暐瀚揭1關鍵

外交部不排除以台灣入聯！徐巧芯怒了　取消參與跨黨派團紐約行

賴清德官邸與綠委大啖五星級壽司！　聚焦關稅、民生

連勝文勸退成功！　謝典林宣布退出國民黨主席選舉

民進黨稱被法院認證造謠　黃揚明：和解就無敗訴問題

搞錯分母彰化7億被消失　王惠美急討：中央補回來

傳蔡英文卸任後首訪日本　蔡辦回應了

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

柯文哲交保只談3件事！粉專：難得的政治人物

更多熱門

相關新聞

從《智慧型手機養大的孩子》到南韓立法　台灣應正視校園手機危機

從《智慧型手機養大的孩子》到南韓立法　台灣應正視校園手機危機

今年出版的《智慧型手機養大的孩子》書中訪談訪談兩百多位從幼兒園所到大學的教育工作者，揭示當前孩子無論身心，正被智慧型手機綁架。

爆寶和會大哥找綠委喬增見、今獲判無罪　黃國昌：賴清德掃黑淪笑話

爆寶和會大哥找綠委喬增見、今獲判無罪　黃國昌：賴清德掃黑淪笑話

柯文哲能東山再起？　前扁辦主任揭當前首要目標是「這1事」

柯文哲能東山再起？　前扁辦主任揭當前首要目標是「這1事」

揭財劃法公式大出包主因！　賴中強：國民黨個人造業個人擔

揭財劃法公式大出包主因！　賴中強：國民黨個人造業個人擔

賴清德找「府院黨三巨頭」開會對付柯文哲？　綠：子虛烏有

賴清德找「府院黨三巨頭」開會對付柯文哲？　綠：子虛烏有

關鍵字：

民進黨選對會吳崢

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

快訊／iPhone 17系列價格出爐

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

一圖看懂iPhone17規格！

iPhone 17 Pro全新配色曝光

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面