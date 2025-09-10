　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安才稱財劃法公式公正　朱立倫就認有瑕疵：政院可另提修法

▲▼國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍白去年強推修正《財劃法》，原本宣稱要替地方爭取更多財源，總額增加逾4000億元，卻因公式「分母寫錯」，導致多縣市拿到的錢不增反減，不過，台北市長蔣萬安則稱，公式公正客觀。國民黨主席朱立倫今（10日）於中常會則坦言，不容否認在公式設計上，分母的確有點瑕疵，現階段財政部應用正確的公式試算後，重新分配345億給各縣市政府，做為下年度編列預算送議會審查的參考，而針對分母誤差，政院另提出修法到立法院。

朱立倫指出，財劃法本來就是應該朝野一起努力，行政院更應該要端出版本，結果完全用杯葛、拒絕的態度，今天修過的財劃法，在大方向是沒有問題的。從75％中央獲得的財源，改為66％，直轄市獲得的財源相對各縣市也降低，減少了城鄉、南北的差距，也重新創造了新的公平財劃環境。

朱立倫也坦言，不能否認過程中公式的設計上，分母的確有一點瑕疵，財政部現階段應該用正確的公式試算之後，重新把345億元沒辦法分配的，提供給各縣市政府，作為下一年度編列預算、送議會審查的參考，解決了這345億元未分配的，基本上絕大部分的問題都解決了。而這345億元所謂分母的誤差，另外行政院提出修法，送至立法院，總是需要一點時間來調整分母。

針對一般性補助款，朱立倫表示，怎麼可以變成申請制，那就是計畫型補助款，一般性補助款就是公式化分配，如果變成計畫型補助款，用申請制，那就是掛羊頭賣狗肉，就是行政院又要操縱地方的補助款。前一段時間，因為苛扣26％的一般性補助款，造成地方與中央的爭議，現在又因為財劃法些微的一點點誤差，又造成中央與地方之亂，如果再因為一般性補助款，造成地方與中央之間群起而爭的情況，這不是台灣之福。

最後，朱立倫呼籲，賴總統應該放下，不要好鬥的個性，跟在野黨鬥完以後，黨內也鬥、現在中央地方也鬥，這樣永遠沒完沒了，這是一個小問題、財政部及行政院可以立刻解決的問題，希望放下不要再內鬥、內耗。

不過，15個藍白執政縣市首長同時間也北上為地方財政發聲。台北市長蔣萬安抨擊，行政院遲遲不願意分配345億的統籌分配稅款，更稱還要將原本有客觀公正的計算公式，來分配給地方政府的一般性補助款，改為審查制，原本核定的計畫型補助款都沒下文，地方政府無所適從，「今天站出來就是要地方包圍中央，請賴清德總統、行政院長卓榮泰到地方看，苦民所苦、為所當為。」
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台手機將大響！16:00災防警訊測試　用戶不用慌
快訊／謝欣穎承認了！分手王柏傑
外媒搶先開箱iPhone Air！外觀與效能一次看
快訊／iPhone 17最受歡迎顏色出爐！台灣大預購10分鐘
快訊／13縣市大雨特報！雨區擴大　雙北注意雷擊強陣風
快訊／興達電廠大爆炸　外洩點找到了
美軍與UFO爆發空戰！地獄火飛彈遭彈開　國會公布震撼影片
小禎認愛小7歲男友！　前夫李進良發聲
快訊／南韓邊境軍營「大爆炸」　多人受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

財劃法大出包！藍白15縣市長集結反嗆中央 綠：整場空話沒談解方

苗栗成全台唯一被財政控管　鍾東錦：中央應該懂怎樣合理分配

北模作文「代理孕母」入題惹議　許淑華提3訴求：研擬不計分或重考

地方怨政策宣傳、議題回應出問題　賴清德下令：首長第一線親說明

柯文哲交保遭北檢提抗告　朱立倫：押人取供對司法是嚴重打擊

15藍白首長為地方財源請命　王惠美喊：補助款少了92億

蔣萬安才稱財劃法公式公正　朱立倫就認有瑕疵：政院可另提修法

批中央藉補助預算修理地方不道德　盧秀燕籲放下屠刀：大家一起努力

行政院明拍板韌性特別預算　內政部編34億添購反恐設備+無人機

15藍白首長齊聚捍衛補助款　侯友宜：盼理性溝通不是對抗

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

財劃法大出包！藍白15縣市長集結反嗆中央 綠：整場空話沒談解方

苗栗成全台唯一被財政控管　鍾東錦：中央應該懂怎樣合理分配

北模作文「代理孕母」入題惹議　許淑華提3訴求：研擬不計分或重考

地方怨政策宣傳、議題回應出問題　賴清德下令：首長第一線親說明

柯文哲交保遭北檢提抗告　朱立倫：押人取供對司法是嚴重打擊

15藍白首長為地方財源請命　王惠美喊：補助款少了92億

蔣萬安才稱財劃法公式公正　朱立倫就認有瑕疵：政院可另提修法

批中央藉補助預算修理地方不道德　盧秀燕籲放下屠刀：大家一起努力

行政院明拍板韌性特別預算　內政部編34億添購反恐設備+無人機

15藍白首長齊聚捍衛補助款　侯友宜：盼理性溝通不是對抗

騎車胸口不適！金門男倒派出所門口　送醫撿回一命畫面曝

嘉義「好神系列活動-大士爺祭」登場　啟動交通管制

基隆看守所聯手慈濟辦祈福會　以善念助收容人走向光明

威瑪獵犬「嘴巴冒出小腳」女主人嚇壞　真相曝光感動：在救兔兔

屏東美和科大社工系嘉義班啟航　首次開班即滿招

平均未滿20歲！中華反曲弓女團射日　奪運動部成立後首面世錦賽金牌

財劃法大出包！藍白15縣市長集結反嗆中央 綠：整場空話沒談解方

快訊／高雄岡山區工廠女員工摔落　遭鋼筋壓頭命危送醫

石破茂請辭後首位出馬！茂木敏充宣布「二度挑戰」自民黨總裁

江祖平控龔益霆下藥性侵！　陶晶瑩談風波提質疑「犯錯的人呢」喊話網友

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

政治熱門新聞

「柯文哲很會畫重點」　苗博雅揭民進黨犯「4字兵家大忌」

柯文哲今拜父親牌位　本藏法師親迎接

施威全爆京華城案被警告！最高檢回應了

晚了6個月終於參拜父親牌位　柯文哲哽咽落淚

7000萬交保北檢還要抗告　柯文哲今驅車桃園見宗教領袖

梨山蔣中正地標將換成櫻花鉤吻鮭　銅像吊空中畫面曝

外交部不排除以台灣入聯！徐巧芯怒了　取消參與跨黨派團紐約行

柯文哲復仇參選再戰2028？黃暐瀚揭1關鍵

在野15縣市發聯合聲明　要中央保障「統籌款」地方財源只增不減

「與柯文哲同車」成北檢抗告理由　陳智菡：我未被列證人清單

來給父親上個香　柯文哲感傷：父親過世時都在獄中

民進黨稱被法院認證造謠　黃揚明：和解就無敗訴問題

賴清德官邸與綠委大啖五星級壽司！　聚焦關稅、民生

連勝文勸退成功！　謝典林宣布退出國民黨主席選舉

更多熱門

相關新聞

柯文哲交保遭北檢提抗告　朱立倫：押人取供

柯文哲交保遭北檢提抗告　朱立倫：押人取供

前台北市長柯文哲因涉京華城弊案，被控收賄圖利等罪收押禁見近一年，前天繳足七千萬元保金獲釋，但走出北院隨即痛罵檢察官，北檢也在當天宣布要抗告，並在昨日正式提起抗告。國民黨主席朱立倫今（10日）在中常會上表示，若再用長期羈押來押人取供，對司法仍是嚴重打擊。遲來的交保不是正義，必須還給社會司法公正，同樣要給柯文哲最大的空間，讓他好好能針對案件持續證明其清白。

批中央藉補助預算修理地方不道德　盧秀燕籲放下屠刀：大家一起努力

批中央藉補助預算修理地方不道德　盧秀燕籲放下屠刀：大家一起努力

行政院明拍板韌性特別預算　內政部編34億添購反恐設備、無人機

行政院明拍板韌性特別預算　內政部編34億添購反恐設備、無人機

財劃法345億無法分配　蔣：公式公正客觀

財劃法345億無法分配　蔣：公式公正客觀

盧秀燕北上談財劃法　綠建議找藍委上數學課+回應垃圾山爭議

盧秀燕北上談財劃法　綠建議找藍委上數學課+回應垃圾山爭議

關鍵字：

國民黨財劃法朱立倫行政院

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

快訊／iPhone 17系列價格出爐

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

一圖看懂iPhone17規格！

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面