蔣萬安才稱財劃法公式公正　朱立倫就認有瑕疵：政院可另提修法

▲國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍白去年強推修正《財劃法》，原本宣稱要替地方爭取更多財源，總額增加逾4000億元，卻因公式「分母寫錯」，導致多縣市拿到的錢不增反減，不過，台北市長蔣萬安則稱，公式公正客觀。國民黨主席朱立倫今（10日）於中常會則坦言，不容否認在公式設計上，分母的確有點瑕疵，現階段財政部應用正確的公式試算後，重新分配345億給各縣市政府，做為下年度編列預算送議會審查的參考，而針對分母誤差，政院另提出修法到立法院。

朱立倫指出，財劃法本來就是應該朝野一起努力，行政院更應該要端出版本，結果完全用杯葛、拒絕的態度，今天修過的財劃法，在大方向是沒有問題的。從75％中央獲得的財源，改為66％，直轄市獲得的財源相對各縣市也降低，減少了城鄉、南北的差距，也重新創造了新的公平財劃環境。

朱立倫也坦言，不能否認過程中公式的設計上，分母的確有一點瑕疵，財政部現階段應該用正確的公式試算之後，重新把345億元沒辦法分配的，提供給各縣市政府，作為下一年度編列預算、送議會審查的參考，解決了這345億元未分配的，基本上絕大部分的問題都解決了。而這345億元所謂分母的誤差，另外行政院提出修法，送至立法院，總是需要一點時間來調整分母。

針對一般性補助款，朱立倫表示，怎麼可以變成申請制，那就是計畫型補助款，一般性補助款就是公式化分配，如果變成計畫型補助款，用申請制，那就是掛羊頭賣狗肉，就是行政院又要操縱地方的補助款。前一段時間，因為苛扣26％的一般性補助款，造成地方與中央的爭議，現在又因為財劃法些微的一點點誤差，又造成中央與地方之亂，如果再因為一般性補助款，造成地方與中央之間群起而爭的情況，這不是台灣之福。

最後，朱立倫呼籲，賴總統應該放下，不要好鬥的個性，跟在野黨鬥完以後，黨內也鬥、現在中央地方也鬥，這樣永遠沒完沒了，這是一個小問題、財政部及行政院可以立刻解決的問題，希望放下不要再內鬥、內耗。

不過，15個藍白執政縣市首長同時間也北上為地方財政發聲。台北市長蔣萬安抨擊，行政院遲遲不願意分配345億的統籌分配稅款，更稱還要將原本有客觀公正的計算公式，來分配給地方政府的一般性補助款，改為審查制，原本核定的計畫型補助款都沒下文，地方政府無所適從，「今天站出來就是要地方包圍中央，請賴清德總統、行政院長卓榮泰到地方看，苦民所苦、為所當為。」

