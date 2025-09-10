財劃法大出包！藍白15縣市長集結反嗆中央　綠：整場空話沒談解方

▲財劃法大出包！藍白召開「15縣市站出來！捍衛地方補助」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

藍白去年在國會聯手強推《財劃法》修法，原本宣稱要替地方爭取更多財源，總額增加逾4000億元，卻因公式「分母寫錯」，導致多縣市拿到的錢不增反減。在台中市長盧秀燕號召下，15位藍白縣市首長今（10日）下午召開記者會並發表聯合聲明。不過，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷就諷刺，我國各縣市最高執政權力的人聚在一起，居然沒有任何一句話跟「如何解決修錯法造成的財政災難」有關，整場記者會全是空話。這些人原來都是毫無財政能力的最高行政首長，恐怖至極！

在台中市長盧秀燕號召下，台北市長蔣萬安等15位藍白各縣市首長今下午召開「15縣市聯合記者會共同參與呼籲中央恢復一般性補助款」記者會，發表聯合聲明，並在記者會中輪番痛責中央，要中央放下屠刀，補齊補助款。

聯合聲明提到，《財劃法》修法的目的在確保地方政府財政自主，統籌分配款與一般性補助款應依照《財劃法》立法精神完整且合理分配，且須保障各地方政府此二者財源，較修法前皆只增不減。還有一般性補助款，應回歸透明、公平、公開的公式設算分配，不宜淪為中央片面制定規則與審查標準的申請制。最後，中央原已核定給各地方政府之一般性補助款及計畫型補助款應受保障，不得任意短編、刪減或拖延，呼籲中央儘速核實補足。

對此，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷在臉書表示，太驚人了！具有我國各縣市最高執政權力的人聚在一起，居然沒有任何一句話跟「如何解決修錯法造成的財政災難」有關，整場記者會全是空話。

卓冠廷諷刺，這些人原來都是毫無財政能力的最高行政首長，恐怖至極！