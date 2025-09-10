　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財劃法大出包！藍白15縣市長集結反嗆中央　綠：整場空話沒談解方

▲▼ 財劃法大出包　【十五縣市站出來！捍衛地方補助】記者會 -合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲財劃法大出包！藍白召開「15縣市站出來！捍衛地方補助」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

藍白去年在國會聯手強推《財劃法》修法，原本宣稱要替地方爭取更多財源，總額增加逾4000億元，卻因公式「分母寫錯」，導致多縣市拿到的錢不增反減。在台中市長盧秀燕號召下，15位藍白縣市首長今（10日）下午召開記者會並發表聯合聲明。不過，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷就諷刺，我國各縣市最高執政權力的人聚在一起，居然沒有任何一句話跟「如何解決修錯法造成的財政災難」有關，整場記者會全是空話。這些人原來都是毫無財政能力的最高行政首長，恐怖至極！

在台中市長盧秀燕號召下，台北市長蔣萬安等15位藍白各縣市首長今下午召開「15縣市聯合記者會共同參與呼籲中央恢復一般性補助款」記者會，發表聯合聲明，並在記者會中輪番痛責中央，要中央放下屠刀，補齊補助款。

聯合聲明提到，《財劃法》修法的目的在確保地方政府財政自主，統籌分配款與一般性補助款應依照《財劃法》立法精神完整且合理分配，且須保障各地方政府此二者財源，較修法前皆只增不減。還有一般性補助款，應回歸透明、公平、公開的公式設算分配，不宜淪為中央片面制定規則與審查標準的申請制。最後，中央原已核定給各地方政府之一般性補助款及計畫型補助款應受保障，不得任意短編、刪減或拖延，呼籲中央儘速核實補足。

對此，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷在臉書表示，太驚人了！具有我國各縣市最高執政權力的人聚在一起，居然沒有任何一句話跟「如何解決修錯法造成的財政災難」有關，整場記者會全是空話。

卓冠廷諷刺，這些人原來都是毫無財政能力的最高行政首長，恐怖至極！

09/09 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

韌性特別預算明通過　增建巡防艇、強化資通基建應對灰色侵擾

興達電廠火警曝能源政策隱憂　藍委喊話政府：面對現實

鋪陳2028藍白合？延續柯文哲概念　民眾黨組「聯合政府研究小組」　

民眾黨通過2026提名辦法　「現任優先」艱困選區採徵召參選

地方統籌款不增反減！　國民黨團轟中央：癱瘓地方政府阻擋發展

存款逾3億成焦點　鍾東錦：娶到好老婆！每年申報被都凌遲一次

林昶佐登芬蘭版時代雜誌後　再登當地最具歷史報紙成亞洲第一人

轟興達電廠爆炸未及時通知居民　藍委：台電、高市府缺乏危機意識

彰化補助款短少110億！王惠美怒轟：中央政策地方買單

傳賴清德9/13新北座談「林右昌復出參加」　蘇巧慧：非常歡迎

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

財劃法卓冠廷藍白縣市長

