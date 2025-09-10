　
地方 地方焦點

寓教於樂學防災　新興國小學童體驗射水CPR強化應變力

▲南消德興分隊深入新興國小，透過互動闖關寓教於樂，提升學童防災意識。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消德興分隊深入新興國小，透過互動闖關寓教於樂，提升學童防災意識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化校園防災應變能力，台南市消防局第七救災救護大隊德興分隊警義消，於921國家防災日前夕前往南區新興國小，舉辦一場寓教於樂的防火、防災與救護宣導活動，透過互動式教學與實作體驗，深化學童安全意識。

▲南消德興分隊深入新興國小，透過互動闖關寓教於樂，提升學童防災意識。（記者林東良翻攝，下同）

活動採闖關形式進行，靜態課程包括居家防火、防災與地震避難三步驟「趴下、掩護、穩住」；動態體驗則安排消防射水、CPR與AED實作，讓學童親身感受消防人員日常工作，進一步了解防災與急救的實務操作。

▲南消德興分隊深入新興國小，透過互動闖關寓教於樂，提升學童防災意識。（記者林東良翻攝，下同）

消防人員同時強調「正確逃生觀念」的重要性，指導學童遵循「小火快跑、濃煙關門」原則，並推廣安裝「住宅用火災警報器」及「連動型住警器」，以利及早偵測火災、及時逃生，守護家庭生命安全。

▲南消德興分隊深入新興國小，透過互動闖關寓教於樂，提升學童防災意識。（記者林東良翻攝，下同）

此外，宣導內容也涵蓋防範一氧化碳中毒，提醒師生使用燃氣熱水器時務必注意安裝位置與通風，無論冬夏季節都要保持警覺，避免意外發生。第七大隊大隊長石家源表示，校園宣導是將防災知識深植學童心中的重要方式，透過面對面教學與實作，能有效提升學童的災害應變能力。消防局長李明峯也指出，國家防災日意義重大，市府持續推動防災教育，期盼市民更深入了解災害預防，共同建構安全宜居的城市。消防局將持續依市長黃偉哲的施政理念，全力守護市民生命財產安全。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

跟著消防動起來！成大攜手消防局實戰防災實驗室安全升級

跟著消防動起來！成大攜手消防局實戰防災實驗室安全升級

近來各地實驗室火災事件頻傳，引發社會對校園安全的關注，國立成功大學為降低風險，特別邀請台南市消防局東門分隊入校，針對實驗室化學物質防範與應變措施，進行實務指導與實戰演練，讓師生學會「如何預防、如何應變、如何保護自己與同伴」。

屏東男倒地無呼吸心跳　枋寮消防隊鬼門關前搶命

屏東男倒地無呼吸心跳　枋寮消防隊鬼門關前搶命

開學超實用！中華醫大新鮮人CPR+AED入學禮

開學超實用！中華醫大新鮮人CPR+AED入學禮

台南麻豆消防廳舍新打卡點！義消、婦宣合力捐宣導品助防災

台南麻豆消防廳舍新打卡點！義消、婦宣合力捐宣導品助防災

新北74歲翁騎車自摔　瑞芳警CPR搶命

新北74歲翁騎車自摔　瑞芳警CPR搶命

寓教於樂防災新興國小學童射水CPR

