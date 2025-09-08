開學超實用！中華醫大新鮮人CPR+AED入學禮　李碧娥勉「快樂有效學習」

▲中華醫事科技大學新生訓練，李碧娥校長透過視訊勉勵新生快樂學習、有效學習。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

開學季，中華醫事科技大學為了讓大學新鮮人迅速熟悉校園、適應新生活，自8日起舉辦兩天的新生訓練活動，呼應該校以醫事護理及健康科技人才培育為特色，全體新生的入學禮竟是「CPR+AED急救操作大考驗」，過程雖讓大家氣喘籲籲、按壓手痠，卻為大學生活留下深刻實用第一印象。

學校安排新生除參訪校園、認識行政單位業務、與導師及班生相見歡外，還有健康促進、防疫與傳染病宣導、職業興趣職能診斷、防災防震演練等課程。校長李碧娥雖因公北上總統府，仍特地錄製影音向新生問候並勉勵，她強調，中華醫大畢業生在職場具絕對優勢，期盼大家在校園中快樂學習、有效學習，累積專業與人脈，為未來競爭力打下基礎。

中華醫大循例以「CPR和AED急救操作」為新生訓練重頭戲，1800多位新生分5梯次，在衛生保健組及師長引導下，進行實際演練，包括主任祕書洪明權、學務長唐景俠與3個學院院長都親自示範，與新生齊聲唸著「叫叫壓電（叫叫CD）」的心肺復甦術口訣，完成急救技能挑戰。此外，校方也安排菸害與毒品防治趣味傳接活動，高喊拒絕菸酒毒品，讓新生在互動中拉近距離。

多位新生笑說，雖然過程緊張又手痠氣喘，但覺得很新鮮有趣，和一大群同學一起實作急救操作，當作入學見面禮特別又有意義。學校醫護及健康促進相關科系多，學會急救技能，對未來學習與生活都相當實用。