生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高麗菜內葉要洗嗎？　營養師曝1關鍵：做錯維生素C全流失

高麗菜。（圖／報系資料照）

▲高麗菜外層葉農藥、灰塵最多，一定要洗，但內葉要不要洗呢？（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

不少人愛吃高麗菜，但高麗菜內層葉是否要洗，引發網友討論。對此，營養師陳珮淳表示，關鍵在吃法，外層葉因為農藥跟灰塵多一定要洗，內層葉較乾淨，別洗太久還能保留最多的維生素C，她也分享5種料理搭配。

陳珮淳在粉專「熊抱營養師｜珮淳」發文表示，據農民說法，「高麗菜的內葉被層層包緊，不容易碰到灰塵和農藥，通常都很乾淨，其實不需要特別再洗。」一般消費者則認為，「就算看起來很白淨，還是要沖一沖才安心，不然總覺得怪怪的。」

陳珮淳指出，高麗菜是否該洗要看怎麼吃，外層葉一定要洗因為農藥和灰塵最多，內層葉相對乾淨，但如果要生食還是要沖洗，而洗菜不是關乎乾不乾淨，而是食安和營養保存的關鍵。

陳珮淳說，「如果沒洗乾淨，就得用『久煮』來確保殺菌，結果維生素C全被高溫破壞。但只要快速沖洗＋瀝乾，就能放心用『快炒、快燙』方式料理，不僅安全，還能最大程度保留維生素C與其他營養。高麗菜的『隱藏版營養秘密』。」

陳珮淳指出，高麗菜營養價值高，一碗高麗菜絲所含的維生素C甚至比一小顆橘子還多，還富含膳食纖維、植化素、葉酸、鉀及維生素K，有助排出體內多餘鈉質並促進骨骼健康。她強調，唯有聰明洗菜、聰明料理，才能完整保留高麗菜中的維生素C、纖維及葉酸。

以下5種搭配，讓營養加分：

快炒＋橄欖油：時間短，維生素C流失少，維生素K也更好吸收。

涼拌＋檸檬汁：酸酸清爽，還能加乘維生素C，夏天最解膩。

高麗菜＋紅蘿蔔：顏色越繽紛，植化素越豐富。

高麗菜＋堅果芝麻：補好油，營養吸收力提升！

高麗菜湯：雖然維生素C怕高溫，但會溶進湯裡，「菜＋湯一起喝」才不浪費。

