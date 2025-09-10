　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

披衣菌肆虐無尾熊族群　澳洲批准全球首款「專用疫苗」

澳洲近期批准一隻無尾熊專用的疫苗。（示意圖／pixabay）

▲澳洲近期批准一隻無尾熊專用的疫苗。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

澳洲國寶無尾熊正陷入前所未有的生存危機，原因就是長年肆虐的披衣菌（chlamydia），這不僅造成無尾熊的失明與不孕，甚至導致大批死亡，而最新的研究突破為牠們帶來希望。澳洲聯邦監管機構已批准全球首支專為無尾熊研發的披衣菌疫苗。這項成果來自陽光海岸大學（University of the Sunshine Coast, UniSC）團隊超過十年的努力。

根據《BBC》報導微生物學專家廷姆斯（Peter Timms）博士指出，部分野生族群感染率高達70%，族群數量逐步逼近滅絕邊緣。不同於人類菌株，這種細菌能透過交配、親密接觸，甚至幼崽在母親育兒袋內餵食時傳播。傳統抗生素治療雖能控制病情，卻會破壞無尾熊消化桉樹葉的能力，反而引發飢餓與死亡，使疫苗成為唯一可行的長期解方。

這款單劑型疫苗無須追加劑，臨床試驗證實能顯著降低繁殖年齡無尾熊的發病率，死亡率至少下降65%。研究主導者菲利普斯（Sam Phillips）博士表示，這是針對野生無尾熊規模最大、持續時間最長的研究，成果已為全國推廣奠定基礎。團隊下一步希望獲得更多資金，讓疫苗能在各地野生動物醫院與獸醫診所廣泛使用。

保育人士早已將披衣菌視為「無尾熊頭號殺手」。現存野外個體數估計僅剩5萬隻，加上土地開發、乾旱與叢林大火，生存壓力更為嚴峻。雄雌個體均可能遭感染，發病後常伴隨泌尿道感染、結膜炎與失明，痛苦難以形容。許多野生動物醫師坦言，每天仍有不少婦隻因病痛或失能而被迫安樂死，疫苗問世或許是避免滅絕的最後防線。

疫苗的批准時機，更與保育政策相互呼應。就在新南威爾斯（New South Wales）政府宣布劃設17.6萬公頃州立森林，打造「大無尾熊國家公園」（Great Koala National Park）的隔天，疫苗通過的消息再度振奮人心。該公園預計能保護超過1.2萬隻無尾熊，並為100多種受威脅物種提供棲息地。環境部長潘妮・夏普（Penny Sharpe）強調，新公園的成立將確保無尾熊能存活至未來，讓後代仍能在野外見到牠們。

對澳洲來說，這是一場與時間競賽。疫苗不僅是科研突破，更是野生族群延續的轉機。當科學與政策攜手，無尾熊或許真的能逃過「瀕絕」的命運。

延伸閱讀
台積電外包商員工陳屍高雄麥當勞廁所！父曝兒「驚人工時」　疑過勞死求解剖
陽光鮮肉1／小禎疑迎戀情甜笑藏不住　高帥男伴「激似大谷翔平」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
那英驚爆婚變！富豪夫「與女貼身交纏」　帶回妻子別墅
「這是...我爸爸牌位」　柯文哲感傷：父親過世時都在獄中
資深果粉吉米丘評iPhone 17　「這點」隻字未提最失望
快訊／已經見過面吃過飯！　胡瓜評小禎新男友
Apple推出手機掛繩「每條1890元」　他一看吐血：有夠盤
大驚奇！iPhone Air「3大史無前例功能」 　連Pro

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

排隊領養老金遭俄軍轟炸！烏克蘭村民24死19傷　澤倫斯基怒了

出生才一星期　男嬰在家被「哈士奇比特混種犬」殘忍咬死

擊落俄軍無人機！波蘭戰機向敵對目標「開火攻擊」　抗議擅闖領空

披衣菌肆虐無尾熊族群　澳洲批准全球首款「專用疫苗」

18億iPhone用戶注意！　假冒「行事曆邀請」新詐騙手法曝

19歲男深夜綁架比基尼店員　把人「拖出得來速窗口」驚險畫面曝

尼泊爾暴動失控！前總理夫人受困「活活燒死」　財長當街遭痛毆

16歲開始賣淫！芬蘭「4連霸女議員」爆料　自身經歷成論文研究

「1行為」讓空服員翻白眼！飛行潛規則曝光　高跟鞋、毛毯都踩雷

白髮人送黑髮人　爸喪禮上「目睹兒棺木抬進教堂」突然暈倒身亡

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【火光照亮夜空】高雄興達電廠驚傳爆炸！

排隊領養老金遭俄軍轟炸！烏克蘭村民24死19傷　澤倫斯基怒了

出生才一星期　男嬰在家被「哈士奇比特混種犬」殘忍咬死

擊落俄軍無人機！波蘭戰機向敵對目標「開火攻擊」　抗議擅闖領空

披衣菌肆虐無尾熊族群　澳洲批准全球首款「專用疫苗」

18億iPhone用戶注意！　假冒「行事曆邀請」新詐騙手法曝

19歲男深夜綁架比基尼店員　把人「拖出得來速窗口」驚險畫面曝

尼泊爾暴動失控！前總理夫人受困「活活燒死」　財長當街遭痛毆

16歲開始賣淫！芬蘭「4連霸女議員」爆料　自身經歷成論文研究

「1行為」讓空服員翻白眼！飛行潛規則曝光　高跟鞋、毛毯都踩雷

白髮人送黑髮人　爸喪禮上「目睹兒棺木抬進教堂」突然暈倒身亡

林振瑋3局狂飆6K！陳柏毓5局好投無援吞敗

潤娥《暴君的廚師》開紅盤喜洋洋　戴紅葫蘆耳環好俏麗

排隊領養老金遭俄軍轟炸！烏克蘭村民24死19傷　澤倫斯基怒了

財劃法修正案爭議藍白縣市長開記者會　張善政親曝缺席原因

曾參與戰爭！退役阿姨曝往事「幼幼台姐姐感觸發聲」　阿夫所暖給前輩

過太爽！3歲棕熊Okan「暴飲暴食」胃痛送醫　抬上擔架照MRI爆紅

20歲女大生整天滑手機！頸椎退化成老人　醫曝嚴重後果

那英驚爆婚變！結婚19年富豪夫「酒吧與嫩妹貼身交纏」帶回妻子別墅

來給父親上個香　柯文哲感傷：父親過世時都在獄中

台中婦遭騙340萬詐團不放手　白目車手挑鎮瀾宮面交狼狽落網

【E人的見面儀式】朋友出場變身列車 邊跑邊大叫：上車啊XD

國際熱門新聞

即／卡達首都遭轟炸　美國大使館發就地避難令

尼泊爾暴動失控！　前總理夫人活活燒死

日本知名神社被破壞　遭塗鴉這4個簡體字

炸藥扔進家中　可卡犬「一口咬住」救主人

美退役空軍國會公開目擊「三角飛行物」

湯姆漢克斯獎項被取消　川普狂讚酸爆

川普內閣晚宴爆衝突！　財長失控嗆政敵：我要一拳打爛你的臉

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

哈瑪斯4領袖傳卡達開會遭斬首　以軍戰機空襲全殲

尼泊爾總理官邸遭縱火！已釀22死

台灣超商太神「華郵被驚呆」　

美股三大指數均創新高！　台積電ADR漲1.49％

裸體遊輪明年啟航　11天旅程搶瘋

美拘留300名南韓技術人員　白宮：川普明白企業需求、研擬解套

更多熱門

相關新聞

「1行為」讓空服員翻白眼！飛行潛規則曝光

「1行為」讓空服員翻白眼！飛行潛規則曝光

高空飛行可不是只有花生與顛簸。來自阿根廷的空服員芭芭拉（Barbara Bacilieri），同時也是擁有270萬訂閱的YouTuber，近日分享了她認為所有乘客應遵守的「飛行禁忌守則」，提醒旅客別因小細節破壞自己的旅程。

辛芷蕾奪威尼斯影后！

辛芷蕾奪威尼斯影后！

「立百病毒」擬列法定傳染病　傳染途徑、症狀一次看

「立百病毒」擬列法定傳染病　傳染途徑、症狀一次看

搭台鐵「車廂第一排」調椅背竟遭怒斥！

搭台鐵「車廂第一排」調椅背竟遭怒斥！

川普關稅協議為何都有「波音採購」？專家曝5原因

川普關稅協議為何都有「波音採購」？專家曝5原因

關鍵字：

周刊王披衣菌無尾熊

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

快訊／iPhone 17系列價格出爐

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

一圖看懂iPhone17規格！

iPhone 17 Pro全新配色曝光

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面