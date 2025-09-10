披衣菌肆虐無尾熊族群　澳洲批准全球首款「專用疫苗」

▲澳洲近期批准一隻無尾熊專用的疫苗。（示意圖／pixabay）

澳洲國寶無尾熊正陷入前所未有的生存危機，原因就是長年肆虐的披衣菌（chlamydia），這不僅造成無尾熊的失明與不孕，甚至導致大批死亡，而最新的研究突破為牠們帶來希望。澳洲聯邦監管機構已批准全球首支專為無尾熊研發的披衣菌疫苗。這項成果來自陽光海岸大學（University of the Sunshine Coast, UniSC）團隊超過十年的努力。

根據《BBC》報導微生物學專家廷姆斯（Peter Timms）博士指出，部分野生族群感染率高達70%，族群數量逐步逼近滅絕邊緣。不同於人類菌株，這種細菌能透過交配、親密接觸，甚至幼崽在母親育兒袋內餵食時傳播。傳統抗生素治療雖能控制病情，卻會破壞無尾熊消化桉樹葉的能力，反而引發飢餓與死亡，使疫苗成為唯一可行的長期解方。

這款單劑型疫苗無須追加劑，臨床試驗證實能顯著降低繁殖年齡無尾熊的發病率，死亡率至少下降65%。研究主導者菲利普斯（Sam Phillips）博士表示，這是針對野生無尾熊規模最大、持續時間最長的研究，成果已為全國推廣奠定基礎。團隊下一步希望獲得更多資金，讓疫苗能在各地野生動物醫院與獸醫診所廣泛使用。

保育人士早已將披衣菌視為「無尾熊頭號殺手」。現存野外個體數估計僅剩5萬隻，加上土地開發、乾旱與叢林大火，生存壓力更為嚴峻。雄雌個體均可能遭感染，發病後常伴隨泌尿道感染、結膜炎與失明，痛苦難以形容。許多野生動物醫師坦言，每天仍有不少婦隻因病痛或失能而被迫安樂死，疫苗問世或許是避免滅絕的最後防線。

疫苗的批准時機，更與保育政策相互呼應。就在新南威爾斯（New South Wales）政府宣布劃設17.6萬公頃州立森林，打造「大無尾熊國家公園」（Great Koala National Park）的隔天，疫苗通過的消息再度振奮人心。該公園預計能保護超過1.2萬隻無尾熊，並為100多種受威脅物種提供棲息地。環境部長潘妮・夏普（Penny Sharpe）強調，新公園的成立將確保無尾熊能存活至未來，讓後代仍能在野外見到牠們。

對澳洲來說，這是一場與時間競賽。疫苗不僅是科研突破，更是野生族群延續的轉機。當科學與政策攜手，無尾熊或許真的能逃過「瀕絕」的命運。

