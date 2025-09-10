美軍機墜落中央山脈釀51死　80年後「零件散落」現場畫面曝

▲民國34年美軍轟炸機墜毀台灣三叉山，重回事故現場仍遺留許多零件碎片。（圖／民眾提供，下同）



文／中央社

民國34年二戰結束，一架載運戰俘的美軍轟炸機墜毀台灣三叉山附近，機上25人加上前往搶救的26名日本軍警和台東民眾全數罹難。今年二戰結束80週年，政府罕見提及此事並把軍機上4挺機槍運下山。

日本在民國34年8月15日無條件投降，太平洋戰爭結束，同年9月10日一架載運自日本俘虜營釋放的盟軍戰俘的B-24轟炸機，墜毀中央山脈三叉山附近的拉庫音溪。 機上戰俘有11名美國人、4名荷蘭人、5名澳洲人，及5名機組人員全數罹難，而當時前往山上搶救的9名日軍警及包括阿美族、布農族、卑南族、客家人及閩南等合計26名關山地區民眾，同樣遇到暴風雨罹難。

當年僅有台灣新報在民國34年10月24日以不到300字的篇幅進行報導，從此這群處於政權遞嬗中的日本軍警和百姓義行事蹟，完全淹沒於歷史灰燼中，不再有人關心。 直到民國87年台東關山鎮公所委託中研院研究員施添福教授寫關山鎮誌，在田野調查時意外聽到民眾談起此事，才讓此事件曝光，並在民國90年4月間在親水公園設置紀念碑，此時距事發已隔56年，但紀念碑儀式結束後，此事件再度被遺忘。

總統賴清德今年8月間在臉書談到「三叉山事件」說，當時前往救援者包括日本憲兵與警察，原住民及包含閩南、客家族群在內的台灣人，卻因惡劣天氣也不幸罹難，這場災難被稱為「三叉山事件」，當時沒有人區分彼此是同盟國或軸心國，而是即便冒著危險，也要搶救寶貴的生命。 日前國防部接獲指示，派遣人員上山，前往當年飛機殘骸所在地之一的拉庫音溪，現場散落包括機輪、引擎、水壺、蒙皮及5挺機槍等大小零件，當時的慘狀依然怵目驚心。

國防部日前委由協作將4挺機槍背至嘉明湖停機坪，今年9月8日上午再由CH-47運輸直升機送下山，預計放在完工後的軍事博物館，讓大家牢記二戰教訓。