排隊領養老金遭俄軍轟炸！烏克蘭村民24死19傷　澤倫斯基怒了

▲ 澤倫斯基公開的影片中地上倒臥多名村民。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭9日指控，俄軍一枚航空炸彈襲擊烏東頓內茨克地區雅羅瓦村（Yarova），當時村民正排隊領取養老金，造成至少24死19傷。總統澤倫斯基指控，這是「殘暴野蠻的恐怖主義行為」。

CNN報導，頓內茨克地區軍事行政首長菲拉什金（Vadym Filashkin）指出，「俄羅斯人在民眾領取養老金時發動攻擊，這不是戰爭，而是純粹的恐怖主義。」

這座村莊距離前線僅有幾英里，而烏克蘭養老金由郵政部門發放。澤倫斯基在社群媒體公布的畫面中，多具穿著平民服裝的遺體倒臥地面，其中多為年長者，許多人傷勢嚴重，還可看見一輛郵局車輛殘骸。

烏克蘭郵政總裁斯梅利揚斯基（Igor Smelyansky）證實，儘管刻意將車輛停在樹下「降低被發現的風險」，當地分局主管仍在攻擊中受傷送醫。

雅羅瓦村在2022年俄烏戰爭全面爆發前約有2800名居民，同年6月曾遭俄軍佔領，後來被烏軍收復。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）要求盟友對此事件做出「強烈回應」，並呼籲對俄羅斯實施進一步制裁。

過去24小時內，烏克蘭境內已有7人死亡、至少22人受傷。札波羅熱地區一名婦女在俄軍攻擊中喪生，另有一人受傷；頓內茨克地區8日另一起攻擊則造成6死10傷。