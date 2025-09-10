鄭麗文搶軍系票拚黨主席　「未來高度尊重柯文哲藍白合的態度」

▲鄭麗文宣布參選國民黨主席後，四處奔走拉黨員票。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨10月18日黨主席改選，宣布參選黨魁的國民黨前立委鄭麗文今（10日）在前國民黨黃復興主委季麟連陪同下，出席復興崗23期年會，搶攻深藍黨員票。鄭麗文說，2026九合一選舉藍白合是重中之重，若自己當選黨主席後，一定第一時間快馬加鞭建立兩黨合作機制跟平台，展開所有相關作業，並會高度尊重柯文哲藍白合的態度。

鄭麗文表示，之後的地方選舉與總統大選，藍白合都是重中之重，必須開誠布公且講究誠信，不管主席選舉、總統提名都必須有公開透明的尊重制度，黨內如此，兩黨合作更是如此，一定要有大家能夠心服口服的公開公平制度，既然講好遊戲規則一定要遵守，才能有彼此互信；她並透露，當選黨主席之後，一定第一時間快馬加鞭建立兩黨合作機制跟平台，展開所有相關作業。

鄭麗文強調，不只柯文哲的冤獄，國民黨還有很多黨工官司纏身，這個帳一定要算，司法怎可變成當權這的鷹爪，一定要恢復司法公正。但她也說，當然也高度尊重柯文哲對未來藍白合看法跟態度，但不能再讓外界，尤其來自民進黨見縫插針離間的空間。

鄭麗文承諾，當選黨主席後，一定會全力促成藍白合，在野團結，才能夠在2026、2028選戰贏得勝利。