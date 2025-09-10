柯文哲能東山再起？　前扁辦主任揭當前首要目標是「這1事」

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲8日以7000萬元交保，他在北院大門發表簡短談話痛批「台灣民主化30年，居然還有如此冤獄，總統賴清德讓台灣四分五裂，要賴清德好好想一想」。對此，前扁辦主任陳淞山9日表示，民眾黨未必一定要走「藍白合」路徑打贏2028爭取特赦，也不必然否定「綠白和」可能性換取無罪判決機會。對於柯而言，最重要的政治問題就是繼續壯大民眾黨聲勢，積極拓展政治實力與版圖，這才是東山再起的首要目標與政治本錢！

陳淞山於《美麗島電子報》發表評論，他表示，羈押近一年多而天價交保的柯文哲，怒批總統賴清德讓台灣四分五裂、製造冤獄等等，彷彿苦難已經過去了，要開始「絕地大反攻」對付賴清德與形同對他極端醜化及百般凌遲的部分媒體、檢察官，因此，要以「受難英雄」的政治姿態重出江湖，展開最具威力的政治反擊與報復。

陳淞山表示，官司纏身的柯文哲，社會評價兩極化，但民眾黨的政治好感度，根據美麗島電子報最新的8月國政民調結果顯示，正向評價已上升到34.2％，約比國民黨的36.3％少2％，比民進黨的33.1％多出1％，因為都在誤差範圍之內，可以說三大黨目前就是勢均力敵的政治好感度。

陳淞山分析，對於柯文哲而言，目前除了該好好處理官司問題外，最重要的政治問題就是繼續壯大民眾黨的政治形象與聲勢，積極拓展民眾黨的政治實力與版圖，並在與國民黨及民進黨的政治競爭過程中，強化民眾黨的品牌價值與未來發展的政治潛力，這才應該是柯文哲東山再起的政治本錢與首要目標！

陳淞山說，從來沒有體驗過坐牢經驗的柯文哲，憤怒與報復的心態當然相當地濃厚，把賴清德總統或承辦其案子的檢察官當作頭號敵人，本是人之常情，但若用此心態來處理民眾黨的政治攻防與未來發展大計，或許短暫期間內可以得到個人洩恨的滿足感，但長期而言卻會與如何壯大民眾黨的政治版圖及實力產生不小的衝突與矛盾，反而未必對柯文哲個人或民眾黨有利，這是柯文哲在歷經一番寒徹骨嚴峻考驗後，必須慎之又慎的政治課題。

因此，陳淞山建議，此時此刻的柯文哲應該冷靜沉澱下來，以民眾黨未來發展的戰略目標來面對「四分五裂」的台灣政局，民眾黨未必一定要走外界普遍認為的「藍白合」政治路徑來打贏2028總統大選，換黨執政來爭取特赦，也不必然要否定「綠白和（和解）」的政治可能性來換取無罪判決的機會。

陳淞山說，畢竟，藍白合或綠白和這兩條政治路徑的選擇，一方面時機未到，還有2026地方選舉的布局與變數，另一方面則是無法操之在己，把自己與民眾黨的命運完全交到他人或別的政黨手上，不是被利用依附，就是被權謀運用算計，其結果就是「被人賣了還幫人數鈔票」，恐怕得不償失吧！

陳淞山直言，綜觀當年總統大選「藍白合」的最後破局結果，柯文哲能夠真正看清楚問題出在哪裡了嗎？如果柯文哲自己在牢裡頭一年後還想不清楚問題究竟出在哪裡？那麼柯文哲或許根本就真的不懂政治的現實與殘酷，最好以後就好好地退出政治叢林，不再插手政治，專心準備司法戰場吧！

陳淞山說，柯文哲該記取政治教訓，該體會牢獄之災的慘痛經驗，唯有壯大民眾黨的政治聲勢與影響力，才能不被國、民兩黨所左右，牽著鼻子走！唯有贏取台灣民心的多數力量支持力挺，才是柯文哲未來能夠主宰自己與民眾黨命運的政治盾甲！

最後，陳淞山強調，柯文哲必須以置之死地而後生的政治心態來面對台灣的政治困局與亂局，沒有藍白合或綠白和的政治包袱，來重新面對因應台灣未來的政治新局！

