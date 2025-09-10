　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭財劃法公式大出包主因！　賴中強：國民黨個人造業個人擔

▲▼立法院今(20)日審查《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》三大爭議法案，台灣公民陣線賴中強等人號召青鳥公民群眾於立法院外濟南路集結，要求退回三大惡法。（圖／記者李毓康攝）

▲賴中強。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

攸關地方重要財源、明年度中央統籌分配稅款出爐，但因財劃法修法導致的公式錯誤，有部分縣市獲配金額減少，甚至稅款因此發不出去的狀況。對此，經民連律師賴中強今(10日)貼出立院公報紀錄指出，引發問題的第十六條之一條文，就是國民黨團當天晚上以再修正動議提出的，財政部官員再厲害也無法未卜先知！他批評，最後一刻提出的再修正動議馬上強行表決，推翻應有的合議制度，其實，條文沒有幾個人真正仔細看過，個人造業個人擔，夜路走多終於碰到鬼。

賴中強表示，今天，台中盧媽要率領十六位藍白縣市首長北上開記者會，他們控訴《財政收支劃分法》修法條文公式出錯，明年統籌分配稅款有345億元無法分配。藍營縣市長抱怨，公式有錯，修法當時財政部為什麼不講！

當時財政部為什麼不講？賴中強指出，自己把去年12月20日立法院通過三大惡法(選罷法、憲訴法、財劃法)的立法院公報院會紀錄找出來。跟他最初猜測的一樣，引發問題的第十六條之一條文，是國民黨團幹部傅崐萁、林思銘、王鴻薇當天晚上才以再修正動議提出的，財政部官員再厲害，也無法未卜先知！

賴中強指出，國民黨當晚提出的再修正動議條文，先區分本島19縣市分配普通統籌分配款的90.5%，離島3縣市分配2.5%，鄉鎮分配5%，最後2%由六直轄市依前分配比例再分配。

賴中強表示，二十二縣市各自具體分配公式，分子是各該縣市的企業營業額、土地面積等參數，分母卻是「全部直轄市及縣(市)」的對應參數。因此，假設22縣市的參數均相同，分配給本島19縣市的90.5%，會有3/22無法分配，分配給離島3縣市的2.5%，會有19/22無法分配。

▼立法院公報紀錄。（圖／翻攝自Facebook／賴中強，下同）

▲▼立法院公報紀錄。（圖／翻攝自Facebook／賴中強）

賴中強直言，聽起來很扯，但這其實就是青鳥運動以來，他們對於國會傅崐萁黃國昌體制的批判！傅黃體制，以最後一刻才提出的再修正動議馬上強行表決，推翻國會應有的合議制度，讓民主喪失了折衝與除錯的功能。最後一刻才提出的條文，其實，沒有幾個人真正仔細看過，更不用說仔細思考到底可不可行、有沒有問題。

賴中強批評，今天，財劃法的公式錯誤，就是傅黃體制再修正動議至上，沒收國會正常合議程序的惡果，夜路走多了，終於碰到鬼了。

接著，賴中強說，也不全然．他們找到當天晚上，傅崐萁再修正動議提出後，第十六條之一表決前，民進黨委員蘇巧慧與林宜瑾的發言。建議今天記者會前，藍白十六縣市首長，在記者面前，把兩位委員的發言宣讀一遍！

賴中強提到，當時民進黨蘇巧慧委員在院會表決第十六之一條前的發言「各位，在今天晚上之前，我們其實是處於一種諜對諜的狀態，我們根本不知道國民黨最後要拿出來的版本，最重要的公式是什麼，最重要的權數到底要怎麼算，沒有人知道！所以你看看，光是在桌子上的這個版、那個版，最後還有什麼撤銷提案一張紙，這到底是哪一種版？這些版本經過試算了嗎？這些版本後面有配套嗎？剛剛即便是民進黨的委員，每一個上來，有雲林縣的說我們農業很強，應該要注重農業；而新北市像我，我說我們人口最多，請注重人口；高雄的則出來說他們的面積最大，請問為什麼國民黨的委員，你們每一個都沒有任何意見，就接受了這個不知道是哪一個版本的版本呢」？

賴中強指出，而民進黨林宜瑾委員在院會表決第十六之一條前的發言「今天的情勢很明顯，這樣子從中央政府一直搶奪財源預算，假裝要分配給地方，可是說真的，沒有一個人說得清楚怎麼分配，害怕被罷免的葉元之不知道，妄想選新北市長的黃國昌也不知道，就連親自到中國接旨的炒股大王傅崐萁，我想也不知道啦！財劃法攸關中央跟地方的財源分配，合理的……(發言時間三分鐘到，後面被鉲掉，民主只有三分鐘)」。

賴中強說，現在怎麼辦？只好再修法！另外建議韓國瑜院長，修法時為了不讓立法院再次丟臉，應該要修議事規則，所有修正動議與再修正動議，一律要先上網公告七天，才可以表決。

最後，賴中強直言，這件事情，真的該寫進高中公民課、大學憲法與政治學教科書。

▲▼立法院公報紀錄。（圖／翻攝自Facebook／賴中強）

▲▼立法院公報紀錄。（圖／翻攝自Facebook／賴中強）

▲▼立法院公報紀錄。（圖／翻攝自Facebook／賴中強）

▲▼立法院公報紀錄。（圖／翻攝自Facebook／賴中強）

▲▼立法院公報紀錄。（圖／翻攝自Facebook／賴中強）

