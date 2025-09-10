擊落俄軍無人機！波蘭戰機向敵對目標「開火攻擊」　抗議擅闖領空

▲9月7日，俄羅斯空襲烏克蘭首都基輔期間，一架Shahed無人機在空中飛行。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

波蘭軍方10日宣布，因俄羅斯無人機多次侵入波蘭領空，立即派遣F-16與F-35戰機升空應對，並首度對入侵目標開火、擊落，同時將地面防空與雷達偵測系統提升至最高戒備，包括首都華沙等多座機場也因安全考量暫時關閉，展開對殘骸的搜尋行動。

根據《法新社》、《路透社》，波蘭武裝部隊作戰指揮部指出，俄羅斯在對烏克蘭進行空襲期間，無人機多次越過波蘭邊境，軍方已使用武器對其進行打擊。波蘭國防部副部長湯姆奇克（Cezary Tomczyk）表示，此次行動旨在攔截並擊落侵犯波蘭領空的敵方目標，呼籲民眾遵循軍方與警方公告。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）也證實，軍方已對目標開火，並持續與總統及國防部長保持聯繫。波蘭副總理兼國防部防長卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）則強調，波蘭與北約指揮部保持密切聯絡，並派遣國土防衛部隊搜尋擊落殘骸，同時呼籲民眾勿接近可能的碎片。

A Russian Shahed drone was shot down by NATO fighters in Poland. pic.twitter.com/IljponybvB — Alexkennedy (@Alexkennedy310) September 10, 2025

此次行動為烏克蘭戰爭中，波蘭首次在自家領空直接擊落俄羅斯軍事裝備。波蘭軍方表示，這些行動具有預防性，主要目的是保障民眾安全與鄰近受威脅地區的空域穩定。地面防空與雷達偵測系統已達最高戒備，波蘭與北約盟軍戰機同步升空協助防禦。

受到影響的機場包括華沙肖邦機場（Chopin Airport）、熱舒夫-賈西翁卡機場（Rzeszów–Jasionka）、華沙莫德林機場與盧布林機場，因應突發軍事行動暫時關閉。美國聯邦航空管理局（FAA）公告指出，部分機場為保障國家安全而關閉，但波蘭官方尚未正式確認。此次事件也波及波蘭札莫希奇（Zamosc），烏克蘭空軍同日對沃倫（Volyn）及利沃夫（Lviv）等接壤地區發布空襲警報。

波蘭新任總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）警告，俄羅斯總統普丁可能擴大侵略，波蘭及北約盟國需高度警覺。過去自2022年一枚誤射的烏克蘭導彈擊中波蘭南部村莊造成兩人死亡後，波蘭持續對任何入侵物體保持高度戒備。美國參議員德賓（Dick Durbin）與眾議員喬•威爾森（Joe Wilson）亦表示，俄羅斯無人機多次侵入北約空域，是對盟國決心的挑戰，呼籲對俄實施制裁以抑制軍事行動。