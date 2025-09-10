　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

波蘭總統警告：普丁「已準備入侵」其他國家！俄無人機闖領空

▲▼波蘭總統納夫羅茨基、芬蘭總統史塔布在聯合記者會警告，普丁可能已準備入侵其他國家。（圖／達志影像／美聯社）

▲波蘭總統納夫羅茨基、芬蘭總統史塔布在聯合記者會警告，普丁可能已準備入侵其他國家。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）當地時間9日與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）的聯合記者會上警告，俄羅斯總統普丁在攻打烏克蘭後，已可能準備入侵其他國家，強調波蘭不信任普丁的善意，並將持續發展軍事力量與加強與盟友的合作，以確保國家與地區安全。

根據《衛報》、《法新社》，納夫羅茨基表示，雖然波蘭仍期待長期且永久的和平，但俄羅斯的侵略行動顯示，普丁可能不會止步於烏克蘭，「我們不相信普丁的善意，我們相信他也準備入侵其他國家。」他指出，這也是波蘭持續發展武裝力量的原因，同時強化與盟友的合作關係，雖未透露具體措施。

在記者會上，史塔布則提到，過去幾個月他與美國總統川普保持定期溝通，主要是向歐洲國家說明烏克蘭局勢，並強調普丁不可信賴，因為普丁正在使用一貫的拖延戰術。史塔布指出，歐洲各國希望結束烏克蘭戰爭，但必須認清普丁的真實意圖。

歐洲多國領導人近期也對普丁的侵略計畫提出警告。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，普丁的帝國主義計畫不僅限於烏克蘭，入侵烏克蘭僅是開始，他甚至可能是「這個時代最嚴重的戰犯之一」。歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也形容普丁如掠食者，認為他不會止步於烏克蘭，已可能對歐洲國家造成威脅。

此次波蘭總統的言論正值俄羅斯無人機疑似進入波蘭領空之際，引發北約與波蘭的高度警戒。波蘭軍方已提升地面防空與雷達偵測系統至最高警戒等級，並派遣F-16、F-35與北約戰機進行空中巡邏，確保領空安全。納夫羅茨基強調，波蘭將持續發展防衛能力，並與盟友維持緊密合作，以應對可能的威脅。

►俄軍無人機闖波蘭領空！F-16、F-35戰機「升空攔截」　華沙機場關閉

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸日韓iPhone 17「台灣賣最貴」　果粉噴：把台人當盤子
iPhone 17 Pro「宇宙橙實機畫面曝」！2新功能超強
快訊／柯文哲出門了！　去桃園見宗教領袖
興達電廠空拍畫面曝！　燒到「外皮剝離」露鋼骨
快訊／謝典林宣布退出國民黨主席選舉
快訊／興達電廠大爆炸　廠長、施工處長鞠躬道歉
快訊／「隱形股王」法說變法會！　慘殺跌停
興達電廠爆炸！里長氣炸「不排除圍廠」　市府勒令停工
快訊／2裝潢工「床櫃休息」遭毒氣活活悶死　公司挨告結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

波蘭總統警告：普丁「已準備入侵」其他國家！俄無人機闖領空

北海道3死命案！　2女1男陳屍車內

俄軍無人機闖波蘭領空！F-16、F-35戰機「升空攔截」　華沙機場關閉

白宮搬「不存在的專家」擋箭！　鑑定川普不雅信：非本人簽名

美最高法院臨時批准　川普政府凍結40億美元「對外援助」

日本知名神社被破壞！樑柱遭塗鴉簡體字「恩愛永遠」　觸怒當地民眾

獲獎才4天！美西最繁忙港口「67個貨櫃墜海」　碼頭作業全面暫停

美最高法院啟動川普關稅「快審通道」　11月定奪貿易生死戰

金正恩建國日演說　致敬海外軍人：北韓繁榮已不可逆轉

以色列在卡達境內轟斃哈瑪斯　川普處境尷尬仍稱「值得」

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【E人的見面儀式】朋友出場變身列車 邊跑邊大叫：上車啊XD

【火光照亮夜空】高雄興達電廠驚傳爆炸！

波蘭總統警告：普丁「已準備入侵」其他國家！俄無人機闖領空

北海道3死命案！　2女1男陳屍車內

俄軍無人機闖波蘭領空！F-16、F-35戰機「升空攔截」　華沙機場關閉

白宮搬「不存在的專家」擋箭！　鑑定川普不雅信：非本人簽名

美最高法院臨時批准　川普政府凍結40億美元「對外援助」

日本知名神社被破壞！樑柱遭塗鴉簡體字「恩愛永遠」　觸怒當地民眾

獲獎才4天！美西最繁忙港口「67個貨櫃墜海」　碼頭作業全面暫停

美最高法院啟動川普關稅「快審通道」　11月定奪貿易生死戰

金正恩建國日演說　致敬海外軍人：北韓繁榮已不可逆轉

以色列在卡達境內轟斃哈瑪斯　川普處境尷尬仍稱「值得」

新青安貸得到「首購族快進場」　內湖房仲點名5字頭熱區

興達電廠氣爆！里長等5小時不見台電人員　怒：是要里民在這BBQ？

跟著消防動起來！成大攜手消防局實戰防災　實驗室安全升級

iPhone 17系列「選這款」CP值爆表！專家讚：容量加倍、價格不變

宮脇咲良、洪恩採驚喜現身道奇球場！　與山本由伸、金慧成合影留念

影／賴清德分享三叉山事件　政府組任務小隊重返山頂進行安靈儀式

國道服務區「國軍9折優惠」　7天1040人次使用

黃國昌稱賴清德找「府院黨三巨頭」開會對付柯文哲　綠：子虛烏有

糊塗柯基上錯車「硬要跟路人回家」 主人快急瘋枋寮警助團圓

他見陸日韓！iPhone 17「台灣賣最貴」　果粉噴：把台人當盤子

【E人的見面儀式】朋友出場變身列車 邊跑邊大叫：上車啊XD

國際熱門新聞

即／卡達首都遭轟炸　美國大使館發就地避難令

炸藥扔進家中　可卡犬「一口咬住」救主人

美退役空軍國會公開目擊「三角飛行物」

湯姆漢克斯獎項被取消　川普狂讚酸爆

日本知名神社被破壞　遭塗鴉這4個簡體字

川普內閣晚宴爆衝突！　財長失控嗆政敵：我要一拳打爛你的臉

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

哈瑪斯4領袖傳卡達開會遭斬首　以軍戰機空襲全殲

尼泊爾總理官邸遭縱火！已釀22死

美股三大指數均創新高！　台積電ADR漲1.49％

台灣超商太神「華郵被驚呆」　

法總理倒台正式提辭職！

美拘留300名南韓技術人員　白宮：川普明白企業需求、研擬解套

裸體遊輪明年啟航　11天旅程搶瘋

更多熱門

相關新聞

俄無人機進入波蘭領空　F-16、F-35升空攔截

俄無人機進入波蘭領空　F-16、F-35升空攔截

波蘭於當地時間10日凌晨面臨前所未有的空中警戒！烏克蘭空軍通報，多架俄羅斯「見證者」（Shahed，沙赫德）無人攻擊機越過烏克蘭邊境，進入波蘭領空。

網傳美濃禁飛無人機是保護盜採砂石　海軍：不實訊息勿以訛傳訛

網傳美濃禁飛無人機是保護盜採砂石　海軍：不實訊息勿以訛傳訛

33歲女「修無人機」年收超2130萬元

33歲女「修無人機」年收超2130萬元

歐美新一波制裁　克宮回應了

歐美新一波制裁　克宮回應了

波蘭邊境發現不明飛行物殘骸

波蘭邊境發現不明飛行物殘骸

關鍵字：

國際焦點俄烏戰爭波蘭芬蘭無人機普丁納夫羅茨基

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

快訊／iPhone 17系列價格出爐

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

iPhone 17 Pro全新配色曝光

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

一圖看懂iPhone17規格！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面