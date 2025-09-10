波蘭總統警告：普丁「已準備入侵」其他國家！俄無人機闖領空

▲波蘭總統納夫羅茨基、芬蘭總統史塔布在聯合記者會警告，普丁可能已準備入侵其他國家。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）當地時間9日與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）的聯合記者會上警告，俄羅斯總統普丁在攻打烏克蘭後，已可能準備入侵其他國家，強調波蘭不信任普丁的善意，並將持續發展軍事力量與加強與盟友的合作，以確保國家與地區安全。

根據《衛報》、《法新社》，納夫羅茨基表示，雖然波蘭仍期待長期且永久的和平，但俄羅斯的侵略行動顯示，普丁可能不會止步於烏克蘭，「我們不相信普丁的善意，我們相信他也準備入侵其他國家。」他指出，這也是波蘭持續發展武裝力量的原因，同時強化與盟友的合作關係，雖未透露具體措施。

在記者會上，史塔布則提到，過去幾個月他與美國總統川普保持定期溝通，主要是向歐洲國家說明烏克蘭局勢，並強調普丁不可信賴，因為普丁正在使用一貫的拖延戰術。史塔布指出，歐洲各國希望結束烏克蘭戰爭，但必須認清普丁的真實意圖。

歐洲多國領導人近期也對普丁的侵略計畫提出警告。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，普丁的帝國主義計畫不僅限於烏克蘭，入侵烏克蘭僅是開始，他甚至可能是「這個時代最嚴重的戰犯之一」。歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也形容普丁如掠食者，認為他不會止步於烏克蘭，已可能對歐洲國家造成威脅。

此次波蘭總統的言論正值俄羅斯無人機疑似進入波蘭領空之際，引發北約與波蘭的高度警戒。波蘭軍方已提升地面防空與雷達偵測系統至最高警戒等級，並派遣F-16、F-35與北約戰機進行空中巡邏，確保領空安全。納夫羅茨基強調，波蘭將持續發展防衛能力，並與盟友維持緊密合作，以應對可能的威脅。

