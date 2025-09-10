16歲開始賣淫！芬蘭「4連霸女議員」爆料　自身經歷成論文研究

▲芬蘭國會反對黨「左翼聯盟」議員孔圖拉。（圖／翻攝自維基百科）



記者羅翊宬／綜合報導

芬蘭國會反對黨「左翼聯盟」議員孔圖拉（Anna Kontula）近日接受專訪時披露，她從16歲起就開始從事性交易，首次階段持續近兩年，婚姻破裂後又短暫重操舊業。她透露，當時主要因經濟困境追求刺激。她強調，公開自身經歷並非為炒作，而是希望讓社會理解性產業背後的現實與政策挑戰。

綜合外媒報導，孔圖拉日前接受《赫爾辛基日報》（Helsingin Sanomat）專訪時，談及她過往的性交易經歷，透露這成為她學術研究的重要基礎，並表示她在性產業前後打滾近20年。孔圖拉擁有社會科學博士學位，其博士論文研究主題即為芬蘭的性交易現況。

她同時將自身經驗整理於即將出版的自傳《Anna Kontula - 麵包與玫瑰》中，深入描述性產業運作、生態及社會問題。

據悉，2011年起，孔圖拉便擔任芬蘭國會議員，是國會中少數連任近15年的女性議員，但她已宣布，本屆將是最後一個任期。孔圖拉也指出，芬蘭法律允許性交易，只要不涉及拉皮條或人口販運，她希望透過自身經歷與研究，提醒政策制定者在保障性工作者權益的同時，理解產業背後的社會因素。

專家與社會運動團體表示，孔圖拉的經驗提供了難得的第一手資料，能幫助政府與社會從政策層面改善性工作者的生活與權益。孔圖拉以政治人物與學者雙重身份，將個人經歷與研究結合，強調理解產業生態與社會背景，是制定有效政策的關鍵。