回應賴清德　陸國台辦：停止台獨分裂，兩岸協商談判即可恢復

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

賴清德總統近日接受媒體採訪時表示，不能設定台灣放棄主權、接受一個中國原則作為談判前提。大陸國台辦回應稱，只要民進黨當局回到一個中國原則和「九二共識」共同政治基礎上，停止「台獨」分裂活動，兩岸協商談判即可恢復。

賴清德表示，希望兩岸談判交流應該要秉持對等尊嚴，不能設定台灣放棄主權、接受一個中國原則作為談判前提。他還說，只要正視中華民國存在的事實，也正視台灣的民意，相信很多事情都可以迎刃而解。

大陸國台辦發言人陳斌華今（10）日於例行記者會上怒嗆，「賴清德又在顛倒黑白、混淆是非，兜售『台獨』分裂謬論，花言巧語欺騙台灣民眾和輿論」。

陳斌華接著稱，大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國的一部分，兩岸溝通協商談判當然要在一個中國原則基礎上進行。

他舉例，「2008年至2016年，兩岸在體現一個中國原則的『九二共識』基礎上恢復協商，簽署一系列協議，達成一系列共識。2016年民進黨上台後，拒不承認『九二共識』，導致兩岸溝通協商中斷」。

陳斌華強調，只要民進黨當局回到一個中國原則和「九二共識」共同政治基礎上，停止「台獨」分裂活動，兩岸協商談判即可恢復。「否則，都是空談，都是騙人的花招。」

陳斌華另提到，所謂的「對等尊嚴」是企圖在不承認一個中國原則基礎上恢復兩岸對話協商，改變兩岸同屬一中的歷史和法理事實，實際上是為兩岸對話協商製造障礙。

▲總統賴清德。（圖／記者陶本和攝）

談及國防預算，賴清德受訪指出，他承諾明年國防預算比照北約標準達GDP佔比3％以上，可望在2030年之前達GDP佔比5％，這些都是向國際社會表達，台灣要守護自己國家安全，願意善盡維持台海和平穩定責任的決心。

陳斌華表示，賴清德當局頑固堅持「台獨」分裂立場，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，任由外部勢力予取予求，加碼交「保護費」、當「提款機」，在窮兵黷武的邪路上狂奔，不僅買不來安全與和平，而且只會擠壓犧牲台灣社會的民生福祉。

他稱，賴清德當局只有放棄「台獨」分裂企圖，回到一個中國原則上來，台海和平才有根本保障，台灣民眾福祉才會得到更好地維護和增進，兩岸交流交往才能順利開展。