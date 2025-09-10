　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／賴清德分享三叉山事件　政府組任務小隊重返山頂進行安靈儀式

 

記者陶本和／台北報導

總統賴清德10日透過社群平台，分享發生在二次世界大戰後不久的「三叉山事件」。他表示，80年後沒有遺忘，為了追思這段不應消失的歷史，並告慰這些反抗侵略、救援生命的英靈，今年六月底，政府組成一支任務小隊，懷著深沉的崇敬，跋山涉水重返山頂，進行安靈儀式；他強調，這段人道救援故事，提醒大家要用團結，拒絕所有威權野心，並為彼此守住自由民主、區域穩定，才能奠定和平。

賴清德表示，作為總統，帶領國家、守護主權是他最重要的使命之一，除了持續強化國防，確保安全穩定現狀的不受到破壞，也要堅定記得這個島嶼上發生的所有事，記得先人們走過的歷史足跡。

因此，賴清德和國人分享，在二次世界大戰戰後不久發生的「三叉山事件」。他說，喜歡登山的國人朋友，對三叉山這座要前往嘉明湖、或攀爬南二段會經過的百岳，應該都不陌生，但在80年前，這周遭發生了一場交織空難、山難與不分族群、跨國人道救援的故事。

▼總統賴清德。（資料照／總統府提供）

▲▼總統賴清德勗勉海軍艦指部168艦隊。（圖／總統府提供）

賴清德表示，1945年9月10日，一架載著獲釋盟軍戰俘的轟炸機，不幸墜毀於此，機上25人無一生還，而在這場空難之前，他們是25位為了未曾謀面的異國人民的自由與幸福，遠渡重洋投入戰場的年輕戰士。

賴清德指出，同時間就在落難於殖民者多年的這塊土地上，也有這樣一群勇士，他們是無畏強颱，組成了進入山區的搜救隊伍，那一刻他們的腦海裡，不是敵我，而是每一條珍貴的生命。

賴清德表示，然而因為不敵無情的強風暴雨，最後造成日本憲警9人、阿美族12位、布農族1位、卑南族1位、平埔族1位、福佬人1位、客家人1位，計有26名成員，不幸殉難。

賴清德強調，80年後沒有遺忘，為了追思這段不應消失的歷史，並告慰這些反抗侵略、救援生命的英靈，今年六月底，政府組成一支任務小隊，懷著深沉的崇敬，跋山涉水重返山頂，進行安靈儀式。同時，隊伍也深入山林，探勘飛機失事地點；9月初，正式載返殘骸下山，規劃未來能有更妥善、有系統的紀錄與保存。

賴清德指出，當省思二戰帶給人們「團結必勝、侵略必敗」的共同教訓時，80年前，曾經有這樣一群人，無分國籍血緣，不再用同盟、軸心區分彼此，只為了搭救生命而奮不顧身。他說，這段人道救援故事，提醒大家要用團結，拒絕所有威權野心，並為彼此守住自由民主、區域穩定，才能奠定和平。

09/09 全台詐欺最新數據

541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／三大電信iPhone 17預購時間出爐！
氣爆210天！　台中新光三越今首開放廠商進貨
國道驚見「紅色移動神主牌」！超扯畫面曝
快訊／柯文哲今拜父親牌位　本藏法師擁抱喊：你終於趕到了
iPhone 17 Pro「1490元保護殼」被噴　果粉氣笑
iPhone 17系列「選這款」CP值爆表！專家：容量加倍、

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

針對黃國昌誣指總統急開會對付柯文哲一事，民進黨發言人吳崢今（10日）表示，台灣是民主法治的國家，總統對於司法偵辦當中案件，態度始終一致，就是尊重司法獨立。因此，黃國昌對於總統的指控完全是子虛烏有的抹黑，民進黨不接受任何不實指控。

