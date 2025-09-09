　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統宴請綠委菜色曝！大啖五星級壽司　聚焦關稅、民生、感受落差

▲▼總統賴清德宴請派系立委，鍾佳濱、陳培瑜、張雅琳出面受訪。（圖／記者徐文彬攝）

▲綠委鍾佳濱、陳培瑜、張雅琳出面受訪。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統兼民進黨主席賴清德在正式開議前，分批宴請黨籍不同派系立委，今（9日）為第三批次，成員以新潮流、民主活水為主。會後據綠委陳培瑜、鍾佳濱以及張雅琳轉述，談論內容主要為關稅、風災以及民生法案等，未談論財劃法和黨團幹部。綠委們也打包今晚菜色給在外頭等候的媒體們，為喜來登的壽司、天婦羅、茶碗蒸以及味噌湯等。

據了解，今晚出席者包括出席者包括行政院長卓榮泰、行政院秘書長張惇涵等，和新系林俊憲、鍾佳濱、許智傑、徐富癸、蔡其昌、李昆澤，綠色友誼連線羅美玲，民主活水張雅琳、陳培瑜、范雲，以及王正旭、伍麗華等12名綠委。

晚間8時34分許陸續有車輛離開官邸，而鍾佳濱、張雅琳與陳培瑜3人約於晚間8時44分許出面接受媒體聯訪。據轉述，今晚菜色為喜來登的壽司、天婦羅、茶碗蒸以及味噌湯等。經查詢，喜來登花壽司8個定價680元。

▼總統賴清德請綠委們吃喜來登壽司。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼總統賴清德請綠委們吃喜來登壽司。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼總統賴清德請綠委們吃喜來登壽司。（圖／記者詹詠淇攝）

針對今日談話內容，陳培瑜表示，大家聊天聊得很開心，跟總統討論關於關稅問題，因為還有很多區域立委，像鍾佳濱收集很多民間聲音，張雅琳也收集到一些團體聲音，大家花了點時間討論關稅。當然風災是不分區域，會持續協助災區，也了解預算很多內容和民生法案，像是給予年輕人很多支持跟對於年輕父母怎樣可以在政策上更有感，接下來會期除了是預算會期，也還很多法案值得大家期待，請大家給民進黨團繼續加油。

至於有沒有談論到黨團幹部、財劃法？陳培瑜表示，真的沒有，今天沒有討論到。主要還是關稅、風災及許多民生法案，如何讓台灣人民有感。總統有無相關裁示？陳培瑜說，據她詮釋，總統主要希望大家一起繼續努力，府院黨黨團大家在調整隊形，一起努力為台灣人民做出更好的貢獻，不要辜負每個支持民進黨的選民，以及過去沒有支持民進黨，但在民進黨執政團隊努力下，讓大家看見民進黨執政的努力。

陳培瑜指出，很多委員提到選區會有不同傳統產業，面對關稅衝擊，每個傳統產業所面臨的衝擊、時程表都不一樣，如何讓基層的金融單位對這些傳統產業做到「雨天不收傘」，行政院如何在政策、資源給予支持，同時跟第一線金融單位在政令傳達、實踐過程中，真的做到政院原本的規劃，不要因為執行狀況等折損美意。

張雅琳也說，今天總統最主要是希望我們帶回地方的聲音，知道怎樣來支持大家，讓民眾生活得更幸福、更好，如何讓立委能夠更積極地去回應地方聲音，主要就是收集大家意見，給大家加油打氣。

鍾佳濱補充，主要還是我們提出的福國利民政策，行政院做很多，但事實上我們能對民眾說的卻相當有限，表示在政策說明上，尤其要能對應到受眾，對政策有感應的受眾，如何有效把利多政策給受益族群，去深刻體會。

鍾佳濱說，這次議題相當分散，不管是關稅衝擊或風災重建等，其實不是一個整體民眾可以感受到的，不像疫情期間口罩、疫苗、檢體很多人就可以有同樣感受。政院提出很多針對特定對象的照顧政策，但我們需要更有效的說明、宣傳體制，包括從立委到縣市議員，黨部其實要把說明網絡重新建置恢復起來，不只是行政團隊做的多，也要讓民眾有感受到。

▼綠委鍾佳濱、陳培瑜、張雅琳出面受訪。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼總統賴清德宴請派系立委，鍾佳濱、陳培瑜、張雅琳出面受訪。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼總統賴清德宴請派系立委，鍾佳濱、陳培瑜、張雅琳出面受訪。（圖／記者徐文彬攝）

09/08 全台詐欺最新數據

539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台積電ADR創下歷史新高
傳砸上億元入股「小英男孩」台智電　港務公司否認
快訊／興達電廠爆炸噴火球！台電道歉了
高雄興達電廠爆炸　當地里長「下午就傳氣體外洩」：人員先疏散了
高雄將大規模停水39hrs
快訊／陳其邁趕抵興達電廠！
快訊／中華隊延長賽8比4險勝德國隊
快訊／卡達首都遭轟炸　美國大使館發就地避難令

9月9日適逢「國民體育日」，運動部正式成立，首任部長由兩屆奧運羽球雙打金牌得主李洋出任；台灣的運動發展，對總統賴清德而言，是國力的展現，亦是身為「資深運動迷」念茲在茲的重要政策。事實上，私底下的賴清德有個小習慣，身為政治人物多年的他，打開報紙多半不是先看政治版，而是體育版，總要把全部體育新聞看完，才心滿意足翻去政治版；而當他收看運動轉播時，就化身賽事評論員，滔滔不絕說了一口好球。

