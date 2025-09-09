　
地方焦點

院前救護零死角！　台南消防四大複訓127人精進孕婦、小兒急救技能

▲台南市消防局第四大隊辦理緊急救護複訓，共127名消防同仁參加。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊辦理緊急救護複訓，共127名消防同仁參加。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續強化院前緊急救護能量，台南市消防局第四大隊9日及10日分兩梯次辦理初、中級救護技術員複訓課程，共有127名消防同仁參訓，全面精進孕婦、小兒等特殊狀況患者的急救效能，落實第一線救護人員專業敏銳度，守護市民安全無死角。

▲台南市消防局第四大隊辦理緊急救護複訓，共127名消防同仁參加。（記者林東良翻攝，下同）

此次複訓由新市分隊高級救護技術員黃科樺擔任總教官，課程內容涵蓋「院前心臟停止的創傷患者處置」、「小兒及孕婦等特殊病人狀況」、「呼吸與呼吸道照護」及「愛滋病防治教育」等四大主題，期望透過專業進修，全面提升外勤救護技術與臨場應變能力，確保在各類緊急醫療情境下，都能即時、正確地提供必要處置。

▲台南市消防局第四大隊辦理緊急救護複訓，共127名消防同仁參加。（記者林東良翻攝，下同）

第四大隊長蔡國保指出，緊急救護案件是目前消防局最大量的勤務，加上民眾教育水平普遍提升，對救護品質的要求更高，消防同仁必須終身學習，透過持續訓練才能維持專業水準。

▲台南市消防局第四大隊辦理緊急救護複訓，共127名消防同仁參加。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯強調，定期複訓可確保第一線人員吸收最新救護知識，維持高效敏銳度；市長黃偉哲也重申，消防救護人員是緊急救護體系的第一道防線，唯有在黃金救援時間內提供即時有效的救護，才能最大程度提升病患存活率與康復機會，打造更安全的城市環境。

