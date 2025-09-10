肯德基今天豪撒「3大優惠券」　雞塊買1送1、花生熔岩雞腿堡3折

▲肯德基「炸翻星期三」活動今日限定開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

肯德基APP限定「炸翻星期三」活動今（10）日限定開跑，本周網羅3大優惠下殺5折起，包括「上校雞塊買1送1」，8塊雞塊50元有找，還有花生熔岩咔啦雞腿堡第2件下殺3折等，上午10時30分起開放領券，送完為止。

肯德基祭出會員限定「炸翻星期三」活動，優惠包括「上校雞塊買1送1」，8塊雞塊特價49元，每塊約6元；「6塊咔啦脆雞特價239元」，較原價下殺56折，現省187元；「花生熔岩咔啦雞腿堡第2件3折」，2顆花生熔岩咔啦雞腿堡特價165元，單顆不到83元。以上優惠券於今日上午10時30分起開放於PK APP領取，送完為止。

▲繼光香香雞聯名咖哩炸雞限量買1送1。

另外，繼光香香雞即日起推出「咖哩炸雞買1送1」限量優惠，2份炸雞特價165元，換算下來，單份不到83元，全門市、2大外送平台（Uber Eats、foodpanda）皆享優惠，數量有限、售完為止。

咖哩炸雞是找來連5年獲得米其林必比登美食推薦的「淇里思印度餐廳」合作推出，選用多汁的腿丁部位，以數十種印度咖哩香料結合至雞肉當中，現點現炸，最後撒上咖哩粉增添香氣。