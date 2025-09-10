看完發表會失落！點名「AirPods Pro 3」新功能　YTR讚：少數驚喜

記者周亭瑋／綜合報導

蘋果今（10）日凌晨舉行2025秋季發表會，全新iPhone 17系列正式登場。擁有65萬訂閱「Men’s Game 玩物誌」創辦人Allen看完發表會後直言，心情五味雜陳，雖有幾項新功能讓人眼睛一亮，但整體仍難掩「擠牙膏」的失落感。

首先，Allen特別點名AirPods Pro 3的新功能「即時翻譯（Live Translation）」，表示是少數驚喜之一。使用者搭配iPhone，即可將對方外語轉譯成可理解的語言，初期支援英文、法文、德文、葡萄牙文與西班牙文，之後才會加入義大利文、日文、韓文與中文。

Allen直言，這對常出差的族群來說，算是很實用的功能；但同時也忍不住哀怨道「中文又是變次等公民...又要等！」

至於Apple Watch Series 11與Ultra 3。Allen表示，外觀一成不變，雖新增健康監測功能與升級處理器，卻難以勾起購買慾，因為「手錶就是要有設計感」。

對於壓軸的iPhone 17系列。Allen指出，iPhone 17 Pro Max配備A19 Pro晶片，儲存空間從256GB起跳，相機新增8倍光學變焦與前後鏡頭同錄功能，很適合拍Vlog；但外觀依舊延續「三眼怪」設計，僅在間距與配色上有所調整。他認為，厚度僅5.6mm的「iPhone Air」更具話題性，甚至比Pro系列更具突破。

Allen坦言，Apple如今的發表會已失去當年初代iPhone帶來的驚艷感，「處理器快一點、相機好一點、電池久一點，但缺少讓人『哇』一聲的創新。」即便如此，他仍決定跟上話題，預購一台iPhone 17 Pro Max，並預告將分享實際使用心得。