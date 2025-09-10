　
外媒搶先開箱iPhone Air！外觀與效能一次看

外媒搶先開箱iPhone Air！外觀與效能一次看

▲▼ 。（圖／MacRumors）
▲科技媒體 MacRumors 攝影師 Dan Barbera 搶先上手體驗iPhone Air 。（圖／MacRumors，下同） 

記者吳立言／綜合報導

蘋果於今（10日）凌晨舉行秋季發表會，正式推出全新iPhone Air。這款機型以超薄設計為最大亮點，厚度僅 5.6mm，重量 165 公克，成為迄今最薄的 iPhone。
在發表會後，科技媒體 MacRumors 攝影師 Dan Barbera 搶先上手體驗。他表示，iPhone Air 雖然極輕薄，但握感依然具備高階質感，符合 999 美元（台灣售價新台幣 3.6 萬元）的定位。

iPhone Air 配備 6.5 吋 OLED 螢幕，支援 120Hz ProMotion 更新率。正面搭載 1,800 萬畫素方形感光元件自拍鏡頭，方便團體自拍與視訊。背面則設計「相機高原」，整合單顆 4,800 萬畫素主鏡頭與其他硬體，兼顧輕薄與功能。
機身材質則為鈦金屬，蘋果強調具高剛性「不會彎」。機身保留 Face ID、相機控制鍵與動作按鈕。

▲▼ 。（圖／MacRumors）

核心採用 A19 Pro 晶片，並新增 N1 網路晶片與 C1X 通訊模組，提升 Wi-Fi、藍牙與行動數據效能。官方表示，影片播放續航可達 27 小時；若搭配售價 99 美元的 MagSafe 電池背蓋，續航力還能再延長。雖然比不上 iPhone 17 Pro 系列的續航表現，但仍優於上一代 iPhone 16。
iPhone Air將於9 月12日開放預購，並於9月19日正式開賣。

09/09 全台詐欺最新數據

541 2 0986 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

