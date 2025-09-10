iPhone 17 Pro「1有感升級」曝光　Tim哥實測：以後可自拍錄影了

記者周亭瑋／綜合報導

iPhone 17系列正式亮相。知名3C科技YouTuber Tim哥搶先開箱iPhone 17 Pro橘色實機，並推出3分多鐘影片介紹更新亮點，掀起熱烈討論。

▲Tim哥開箱iPhone 17 Pro。（圖／翻攝自臉書／3c有意思tim哥）

Tim哥指出，iPhone 17 Pro採鋁金屬一體成型設計，搭配超瓷晶盾二代，抗刮能力提升四倍，耐用性大幅增強。攝影功能方面，三鏡頭主相機具4800萬畫素，含超廣角鏡頭，變焦最高可達8倍，並可錄製4K 60fps影片。

不僅如此，前鏡頭統一升級為1800萬畫素，採正方形感光元件設計，這樣一來自拍效果提升，錄影功能也同步加強，Tim哥不禁笑說，「以後可以用前鏡頭錄影了！」

在色彩選擇上，Tim哥坦言，相較於亮眼的宇宙橙色，他更偏好藏藍色，「它是比較低調、沉穩。」

▲比起宇宙橙，Tim哥更喜歡藏藍色。（圖／翻攝自臉書／3c有意思tim哥）

值得一提的是，iPhone 17 Pro和Pro Max，搭載3nm製程處理器，擁有六核心CPU的全新A19 Pro處理器；鏡頭部分，前置採用1800萬像素Centerstage攝像頭，後置三顆4800萬像素攝像頭，可以拍攝高達8倍「光學品質」的12MP變焦照片，及4倍全48MP變焦照片。

此外，還有兩個48MP廣角和超廣角感應器，以及手機正面的 18MP前置鏡頭，將大幅提升遠景拍攝，隱約與其他「演唱會神機」分庭對抗。

