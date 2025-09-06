　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婦團5點聲明力挺江祖平　「完美被害人不存在」籲停止指責

▲▼江祖平身心面臨巨大的壓力，殺青後已暴瘦10公斤，需安排心臟電燒手術。（圖／翻攝IG／江祖平）

▲江祖平控訴遭性侵。（圖／翻攝IG／江祖平）

記者洪巧藍／台北報導

八點檔女星江祖平自揭遭三立資深副總龔美富之子龔益霆性侵，婦女救援基金會今（6）日發布5點聲明，強調被害人面對龐大權勢壓力勇於對外揭露，以第三人稱揭露是常見求助行為，盼民眾支持不要發表歧視言語甚至網路霸凌；此次暴力侵害行為和被害人過往親密關係、交往關係、甚至其他事件言論都無關，「完美被害人」並不存在，請勿以此模糊焦點及指責被害人。

這起案件江祖平先是在網路社群爆料電視台員工疑似性侵女演員，還有其他電視台女員工遭性騷的對話，並且貼出涉案男性照片，後續龔益霆發文回應曾與江交往過10個月後分手，並指稱貼文都是片面之詞與不實指控，江祖平又自爆自己就是性侵受害者，甚至有下藥性侵、拍攝裸照等行為，要求索賠1300萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這起案件引發網友議論，士林檢方4日已分案調查，婦女救援基金會今日發布五點聲明，強調每個人都有性自主權、身體自主權，即使是親密關係也都不能把性侵行為、未經同意拍攝裸照視為關係中合理行為，只要未經同意、強暴脅迫或趁機性行為都是犯法。

一、約會期間不管任何方式，違反意願而趁機或強行性交行為，以及性侵害後進行拍攝裸照行為都是犯法行為，情侶關係或任何關係都不能當成免責或合理化的藉口。

二、約會期間的違反意願性行為、拍攝性影像除了牽涉性侵害犯罪外，亦是親密關係暴力，嚴重侵害人權的行為。

三、被害人面對龐大權勢壓力勇於對外揭露，需要很大勇氣。無論是否以第三人稱揭露，皆為常見求助的行為。請民眾對於被害人，提供支持、肯定。請勿對被害人發表貶抑或歧視的言語，甚至是網路霸凌。

四、被害人揭露此次暴力侵害行為，發生在親密關係期間。但此事件與被害人過往的親密關係、交往關係或非關此次事件言論無關。「完美被害人」並不存在，請勿以此模糊焦點及指責被害人。

五、據報導，電視台發出禁止性騷擾的聲明。然依據性別平等工作法第13條第1項：雇主應採取適當之措施，防治性騷擾之發生、第2項：雇主於知悉性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施。意即該電視台除暫停或移除疑似行為人職務以及發布聲明外，亦應盡雇主職責主動進行性騷擾案件行政了解調查，而非只交由司法調查。

婦女救援基金會指出，被害人遭受到前任或現任親密關係性暴力，依性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法規定，被害人求助或被通報後會有社工人員提供被害人所需服務，例如討論後續需要與因應方式、陪同報警、驗傷、司法訴訟扶助(盡快將被拍攝裸照扣押或禁止散布)、連結心理諮商、協助聲請保護令(包含性影像取回、禁止散布性影像)、經濟補助申請、等服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／蔡依林被抓包「晚上10點還沒睡」　露面揭熬夜下場：不漂
江祖平打臉「龔益霆月薪10萬說法」　現身開罵：拿父親前途發誓
中元最強祭典！4000桌人潮暴動
龔益霆潑髒水「愛不到在發瘋」！　江祖平：我沒什麼好失去的
大學助教關渡碼頭輕生！手機驚見女學生私密照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

塔巴颱風估明晨生成　更猛午後雷雨+年度大潮齊登場

婦團5點聲明力挺江祖平　「完美被害人不存在」籲停止指責

中元最強祭典！虎尾街仔普4千桌盛大登場　北港水果山人潮暴動

無印良品「神級原子筆」改版後就停產？　一票崩潰：國中超愛用

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

咖啡沖煮金門盃盛大舉行！台金36選手齊聚PK　最小年僅19歲

蛋黃酥名店「不二糕餅」快閃夢時代！9／17起開搶　排隊規則曝光

自己聞不到！妹子1壞習慣「身體竟飄腐爛味」　過來人秒懂：真的臭

體育班黑幕！學生遭罵「豬」、反覆蛙跳膝蓋壞掉　更爆性騷性侵案

快訊／屏東縣大雨特報　防雷擊強陣風

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

【柯文哲可回家過中秋？】跑銀行籌7000萬 陳佩琪「笑容藏不住」

見毛巾遮車牌阿伯抽起後就騎走？原來那是洗車場老闆遺漏的啦！

【才不想理你】狗狗聽奴才喊「蛋捲」秒聽話　結果吃完就走XD

【幫大家避雷了】柴犬被雷嚇到發抖 竟躲在阿公腳邊？？

塔巴颱風估明晨生成　更猛午後雷雨+年度大潮齊登場

婦團5點聲明力挺江祖平　「完美被害人不存在」籲停止指責

中元最強祭典！虎尾街仔普4千桌盛大登場　北港水果山人潮暴動

無印良品「神級原子筆」改版後就停產？　一票崩潰：國中超愛用

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

咖啡沖煮金門盃盛大舉行！台金36選手齊聚PK　最小年僅19歲

蛋黃酥名店「不二糕餅」快閃夢時代！9／17起開搶　排隊規則曝光

自己聞不到！妹子1壞習慣「身體竟飄腐爛味」　過來人秒懂：真的臭

體育班黑幕！學生遭罵「豬」、反覆蛙跳膝蓋壞掉　更爆性騷性侵案

快訊／屏東縣大雨特報　防雷擊強陣風

塔巴颱風估明晨生成　更猛午後雷雨+年度大潮齊登場

誰能掌國民黨主席？　凌濤：應打造最強戰隊非個人成戰神

虎魂不滅？巨人傳奇齋藤雅樹開球　平野惠一拎球棒搞笑揪美美蹲捕

攻佔加薩市40%區域！　以軍警告巴勒斯坦平民「向南撤離」

布坎南補位右腿不適仍下二軍　富邦洋投只剩力亞士、鈴木駿輔

馬俊麟消失1年辦畫展！　畫老婆壓力山大：人工修圖「美肌開最強」

公路開車驚見「黑色毛球」好多車閃過　牠撈起無助小黑貓

婦團5點聲明力挺江祖平　「完美被害人不存在」籲停止指責

江宏恩憶少棒鐵血教育！　自爆遭打耳光、球棒敲關節「被打到手腫」

中元最強祭典！虎尾街仔普4千桌盛大登場　北港水果山人潮暴動

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

生活熱門新聞

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

柯文哲滿血回歸！吳子嘉喊「他必做1事」：賴清德慘了

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

ATM隱藏彩蛋！他領1千「竟爽中Switch2」　大票人悔炸

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

江祖平再曝新受害者！龔益霆問「要不要打砲」

柯文哲交保金差2000萬！他貼1圖：別裝窮

神預言柯文哲交保！醫師再預測：一審無罪

飛機很穩！他一聽廣播「馬上認出機長」

她帶媽出國2週害慘自己　網勸：建議跟團

「塔巴」颱風最快今生成　明後天午後雷雨猛烈

更多熱門

相關新聞

無印良品「神級原子筆」停產！一票崩潰：國中超愛用

無印良品「神級原子筆」停產！一票崩潰：國中超愛用

「無印良品（MUJI）」是知名日系雜貨品牌，其中的文具商品，受到許多人喜愛，不過有網友指出，日前到日本逛街，發現無印良品一款筆蓋式原子筆疑似全面停產，上次改版已經讓她大受打擊，現在甚至買不到了。對此，有網友指出，已經停產很多年了，「各無印良品都在出清這些有筆蓋的舊貨。」

體育班黑幕！學生遭罵「豬」、反覆蛙跳膝蓋壞掉　更爆性騷性侵案

體育班黑幕！學生遭罵「豬」、反覆蛙跳膝蓋壞掉　更爆性騷性侵案

聲援江祖平　黃捷指「沒有同意就是性侵」：受害者不該被檢討

聲援江祖平　黃捷指「沒有同意就是性侵」：受害者不該被檢討

江祖平案「不建議媒體公審」挨轟　衛福部澄清

江祖平案「不建議媒體公審」挨轟　衛福部澄清

江祖平：我媽媽哭了3小時

江祖平：我媽媽哭了3小時

關鍵字：

性侵女星揭露網友支持

讀者迴響

熱門新聞

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎

百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中　消防員破門「發現他已斷氣」

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

柯文哲滿血回歸！吳子嘉喊「他必做1事」：賴清德慘了

江祖平爆「自己就是性侵受害者」　衛福部：不建議透過媒體公審

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

ATM隱藏彩蛋！他領1千「竟爽中Switch2」　大票人悔炸

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

更多

最夯影音

更多

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面