婦團5點聲明力挺江祖平　「完美被害人不存在」籲停止指責

▲江祖平控訴遭性侵。（圖／翻攝IG／江祖平）

記者洪巧藍／台北報導

八點檔女星江祖平自揭遭三立資深副總龔美富之子龔益霆性侵，婦女救援基金會今（6）日發布5點聲明，強調被害人面對龐大權勢壓力勇於對外揭露，以第三人稱揭露是常見求助行為，盼民眾支持不要發表歧視言語甚至網路霸凌；此次暴力侵害行為和被害人過往親密關係、交往關係、甚至其他事件言論都無關，「完美被害人」並不存在，請勿以此模糊焦點及指責被害人。

這起案件江祖平先是在網路社群爆料電視台員工疑似性侵女演員，還有其他電視台女員工遭性騷的對話，並且貼出涉案男性照片，後續龔益霆發文回應曾與江交往過10個月後分手，並指稱貼文都是片面之詞與不實指控，江祖平又自爆自己就是性侵受害者，甚至有下藥性侵、拍攝裸照等行為，要求索賠1300萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這起案件引發網友議論，士林檢方4日已分案調查，婦女救援基金會今日發布五點聲明，強調每個人都有性自主權、身體自主權，即使是親密關係也都不能把性侵行為、未經同意拍攝裸照視為關係中合理行為，只要未經同意、強暴脅迫或趁機性行為都是犯法。

一、約會期間不管任何方式，違反意願而趁機或強行性交行為，以及性侵害後進行拍攝裸照行為都是犯法行為，情侶關係或任何關係都不能當成免責或合理化的藉口。

二、約會期間的違反意願性行為、拍攝性影像除了牽涉性侵害犯罪外，亦是親密關係暴力，嚴重侵害人權的行為。

三、被害人面對龐大權勢壓力勇於對外揭露，需要很大勇氣。無論是否以第三人稱揭露，皆為常見求助的行為。請民眾對於被害人，提供支持、肯定。請勿對被害人發表貶抑或歧視的言語，甚至是網路霸凌。

四、被害人揭露此次暴力侵害行為，發生在親密關係期間。但此事件與被害人過往的親密關係、交往關係或非關此次事件言論無關。「完美被害人」並不存在，請勿以此模糊焦點及指責被害人。

五、據報導，電視台發出禁止性騷擾的聲明。然依據性別平等工作法第13條第1項：雇主應採取適當之措施，防治性騷擾之發生、第2項：雇主於知悉性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施。意即該電視台除暫停或移除疑似行為人職務以及發布聲明外，亦應盡雇主職責主動進行性騷擾案件行政了解調查，而非只交由司法調查。

婦女救援基金會指出，被害人遭受到前任或現任親密關係性暴力，依性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法規定，被害人求助或被通報後會有社工人員提供被害人所需服務，例如討論後續需要與因應方式、陪同報警、驗傷、司法訴訟扶助(盡快將被拍攝裸照扣押或禁止散布)、連結心理諮商、協助聲請保護令(包含性影像取回、禁止散布性影像)、經濟補助申請、等服務。