UNIQLO隱藏福利曝！「這1物」竟能免費帶走　內行讚爆：超方便

▲UNIQLO提供民眾許多選擇。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者閔文昱／綜合報導

日系平價服飾品牌UNIQLO一向以簡約設計與穩定品質深受台灣消費者喜愛。有網友近日在社群平台分享購物經驗，意外揭露UNIQLO的「隱藏版福利」，也就是部分商品所附的簡易塑膠衣架，結帳時竟可免費帶回家。消息曝光後，立刻掀起網友熱議。

一名女網友在Threads發文分享，她在台北南西門市購物時，店員主動詢問是否要將商品所附的塑膠衣架帶走，甚至還貼心教學使用方式。原PO直言，以往購買內衣、背心等小件衣物時，從未留意衣架可帶走，這次在店員提醒下才恍然大悟，「之前其實也不知道，當時被問還愣了一下。」

消息曝光後，吸引大批網友留言共鳴，「以前都不知道原來可以拿」、「真的超實用」、「以後一定會留」，更有網友分享，自己一度拒絕時，店員還再三提醒「這尺寸特別適合吊掛內衣，真的不需要嗎？」

也有自稱前員工的網友出面證實，強調這項「隱藏版福利」確實存在，「每件胸罩出貨時就會附衣架，如果客人需要可以帶走，門市店員也會主動詢問。數量絕對足夠，但也鼓勵大家支持環保，把架子留給門市回收利用。」更有人笑稱「恨不得顧客都拿走」，避免資源浪費。