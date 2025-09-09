　
國際焦點

尼泊爾街頭抗議社群禁令　警方強制驅離釀19死逾百傷

▲尼泊爾群眾抗議政府貪腐及社群媒體禁令。（圖／路透）

▲尼泊爾群眾抗議政府貪腐及社群媒體禁令。（圖／路透，下同）

記者張靖榕／綜合報導

尼泊爾首都加德滿都8日爆發激烈街頭衝突，數以千計民眾湧入市中心與國會大樓周邊，抗議政府封鎖社群平台並要求正視貪腐問題。警方出動高壓水砲、催淚瓦斯與橡膠子彈驅散示威者，根據當地警方與官員通報，衝突已造成至少19人死亡、逾百人受傷。

事件起因於尼泊爾政府上周宣布封鎖臉書等多個社群媒體平台。尼國有3000萬人口，其中約90%為網路使用者，此舉立即激起年輕族群的憤怒；政府則解釋，封鎖措施是因相關平台未依規註冊，而且日益成為仇恨言論、假新聞與詐騙的溫床。

▲▼尼泊爾群眾抗議政府貪腐及社群媒體禁令。（圖／路透）

▲▼尼泊爾群眾抗議政府貪腐及社群媒體禁令。（圖／路透）

數以千計的年輕人揮舞國旗走上街頭、高舉「解禁社群媒體」、「青年反貪腐」、「打貪而非封鎖社群平台」等標語。抗議發起者表示，這場運動是Z世代的反擊，象徵年輕世代對政府長期失能的強烈不滿。

《尼泊爾國營電視台》報導，當抗議民眾試圖衝入國會建築時，警方發射催淚瓦斯並動用橡膠子彈阻擋。一名抗議者向印度《ANI新聞社》表示，警方開槍無差別掃射，子彈從他身旁擦過，同行友人手部中彈。部分激進示威者突破路障闖入國會園區，焚燒救護車，並以石塊與雜物攻擊鎮暴警察，更有傷者靠機車送往醫院急救。加德滿都多個重要區域，8日晚間已開始實施宵禁。

多國領導人會見習近平：奉行一中、反台獨　　

多國領導人會見習近平：奉行一中、反台獨　　

2025年上海合作組織峰會與中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動期間，大陸國家主席習近平今（30日）在天津密集會見多國領導人，就推動多邊主義、深化務實合作、共建人類命運共同體等議題深入交換意見，達成廣泛共識。其中，埃及總統馬德布利、柬埔寨首相洪瑪奈、緬甸代總統敏昂萊皆強調奉行「一個中國」原則，尼泊爾總理奧利甚至喊出，堅定奉行一個中國原則，堅決反對「台獨」。

關鍵字：

尼泊爾社群媒體禁令

