　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上合會明登場！習近平密集會見　多國領導人稱奉行一中、反台獨　　

▲▼ 2025上合會主會場 。（圖／記者任以芳攝）

▲2025年上海合作組織（以下簡稱上合組織）峰會將明8月31日至9月1日在天津舉行。（圖／記者 任以芳）

記者任以芳／天津報導

2025年上海合作組織峰會與中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動期間，大陸國家主席習近平今（30日）在天津密集會見多國領導人，就推動多邊主義、深化務實合作、共建人類命運共同體等議題深入交換意見，達成廣泛共識。其中，埃及總統馬德布利、柬埔寨首相洪瑪奈、緬甸代總統敏昂萊皆強調奉行「一個中國」原則，尼泊爾總理奧利甚至喊出，堅定奉行一個中國原則，堅決反對「台獨」。

▲▼ 上合會即將登場，習近平密集會見各國領導人 。（圖／翻攝大陸外交部官網）

▲習近平會見聯合國秘書長古特雷斯。（圖／翻攝大陸外交部官網）

綜合大陸外交部、官媒發布消息，2025年8月30日下午，習近平在天津迎賓館會見多位重要領導人。首先是來華出席2025年上海合作組織峰會的聯合國秘書長古特雷斯。習近平指出，二戰結束後成立聯合國是國際社會最重要的決定之一。今年既是世界反法西斯戰爭勝利，也是聯合國成立80週年的重要時刻。歷史昭示，唯有多邊主義和團結合作，才能破解全球性挑戰。作為安理會常任理事國，中國始終站在歷史正確一邊，堅持真正的多邊主義，永遠是聯合國可以信賴的夥伴。中方願深化與聯合國合作，支持其在國際事務中發揮核心作用。

他強調，中國在百年變局中為世界注入穩定與確定性，將通過構建人類命運共同體、踐行三大全球倡議、共建「一帶一路」為世界發展帶來更多機遇。古特雷斯感謝中方長期支持，稱中國已成為捍衛多邊主義的基石。聯合國願同中方加強合作，推動國際治理體系改革，提升發展中國家代表性，在人工智能、氣候變化等領域開展協作，更好服務全人類福祉。

▲▼ 上合會即將登場，習近平密集會見各國領導人 。（圖／翻攝大陸外交部官網）

▲習近平會見埃及總理馬德布利。（圖／翻攝大陸外交部官網）

習近平會見埃及總理馬德布利指出，埃及是首個與新中國建交的阿拉伯和非洲國家，兩國關係處於歷史最好時期。明年迎來建交70週年，雙方要推動構建新時代中埃命運共同體。雙方應做相互支持的好兄弟，深化互利合作的好夥伴，鞏固政治互信，推動「一帶一路」與埃及「2030願景」，拓展園區建設、新能源、聯合製造等領域合作。

馬德布利轉達塞西總統問候，表示中國是真正的夥伴與朋友。埃方堅定奉行「一個中國」原則，願以建交70週年為契機深化新能源、電動汽車、金融、海水淡化等合作，加強國際事務中的協調，共同維護發展中國家利益。

▲▼ 上合會即將登場，習近平密集會見各國領導人 。（圖／翻攝大陸外交部官網）

▲習近平會見埃及總理馬德布利。（圖／翻攝大陸外交部官網）

習近平會見柬埔寨首相洪瑪奈，並且強調，中柬友誼歷經考驗，始終堅如磐石。雙方要堅定走老一輩領導人開闢的友好之路，推進「鑽石六邊」合作，統籌建設「工業發展走廊」和「魚米走廊」，拓展經貿往來，雙方要嚴打網賭電詐等跨境犯罪，維護兩國人民生命和財產安全。

洪瑪奈表示，中國人民的抗戰精神令人欽佩，柬方始終堅定奉行對華友好和「一個中國」政策，支持三大全球倡議，願落實習近平主席訪柬成果，深化鐵桿友誼，拓展基礎設施、投資、經貿等合作。打擊網賭電詐，推動兩國全天候命運共同體建設得到更大發展。

▲▼ 上合會即將登場，習近平密集會見各國領導人 。（圖／翻攝大陸外交部官網）

▲習近平會見緬甸代總統敏昂萊。（圖／翻攝大陸外交部官網）

習近平會見緬甸代總統敏昂萊，並且指出，緬甸是二戰東方戰場的重要組成部分，中緬胞波情誼深厚。雙方要以建交75週年為契機，深化戰略合作，推動中緬經濟走廊重點項目，支持緬甸震後重建和民生改善，合力打擊跨境犯罪，維護邊境穩定與人員安全。

敏昂萊表示，緬中有著深厚的胞波情誼和對和平穩定的共同追求，中國一直是緬甸的好鄰居、好朋友，緬方將堅定不移奉行「一個中國」政策。作為上海合作組織對話夥伴，緬方願為上合組織發展積極作出貢獻。 雙方簽署海關、新聞等領域多份雙邊合作文件。

▲▼ 上合會即將登場，習近平密集會見各國領導人 。（圖／翻攝大陸外交部官網）

▲習近平會見尼泊爾總理奧利。（圖／翻攝大陸外交部官網）

習近平會見尼泊爾總理奧利，強調習近平強調，雙方要增進戰略互信，在涉及彼此核心利益和重大關切的問題上堅定相互支持。深化互利合作，共同推進「一帶一路」建設，加強口岸、公路、電網、航空、通信等互聯互通。在聯合國、上海合作組織等多邊平台加強溝通和協調，共同支持自由貿易、可持續發展，維護國際公平正義。

奧利表示，尼中關係經受了各種風浪考驗，歷久彌堅，雙方始終相互尊重、相互信任、照顧彼此關切，對華合作有力促進了尼泊爾經濟社會發展。尼方堅定奉行一個中國原則，堅決反對「台獨，不允許任何勢力利用尼領土損害中方利益。

習近平晚間繼續會見哈薩克斯坦總統托卡耶夫，並且表示中哈是相互信賴、相互倚重的戰略夥伴。無論國際形勢如何變化，雙方都要堅持睦鄰友好、開放共贏和構建命運共同體的大方向，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定支持，推動兩國關係不斷邁上新台階。

托卡耶夫高度評價中國擔任上合組織輪值主席國工作，贊賞中國人民在二戰中作出的歷史貢獻，表示哈中關係正處於前所未有的高水平，雙方貿易和重點項目合作成果豐碩。哈方願同中方進一步深化務實合作與人文交流。會見期間，兩國元首見證簽署能源、科技、教育、體育等20多份合作文件，並為在哈新設立的兩處魯班工坊揭牌。

上述所有會議，蔡奇、王毅、陳敏爾等參加會見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電2024人均薪資福利大揭露！
今彩539開出2注頭獎！
楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　陳以真「發7顆愛心」曝探望照
茵聲晚間罕見憤怒發文！
連撞6車！74歲老司機被抓認了「無照駕駛16年」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

看東西「自動打馬賽克」眼睛卻沒病！他檢查才知腦袋藏18cm寄生蟲

上合會明登場！習近平密集會見　多國領導人稱奉行一中、反台獨　　

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話曝光「震碎三觀」家長崩潰了

「九三閱兵」邀普丁、金正恩　蘇紫雲：中俄朝成「新三國軸心」

「黑寡婦」近親！四川男遭罕見「怪肥腹蛛」咬傷劇痛送醫

陸女買早餐「遇16年前初戀」　進展神速已決定「年底結婚」

學者：中共藉「九三閱兵」重塑歷史　抹煞中華民國抗戰貢獻

調查：中國企業就算繳社保僅1/3合規

文華東方「爽吃31萬」男突消失　31歲港女火大報警！

碧桂園上半年虧損擴大近49%　資本負債比率升至90.6%

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

王淨飯撒結束...一秒變臉

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

看東西「自動打馬賽克」眼睛卻沒病！他檢查才知腦袋藏18cm寄生蟲

上合會明登場！習近平密集會見　多國領導人稱奉行一中、反台獨　　

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話曝光「震碎三觀」家長崩潰了

「九三閱兵」邀普丁、金正恩　蘇紫雲：中俄朝成「新三國軸心」

「黑寡婦」近親！四川男遭罕見「怪肥腹蛛」咬傷劇痛送醫

陸女買早餐「遇16年前初戀」　進展神速已決定「年底結婚」

學者：中共藉「九三閱兵」重塑歷史　抹煞中華民國抗戰貢獻

調查：中國企業就算繳社保僅1/3合規

文華東方「爽吃31萬」男突消失　31歲港女火大報警！

碧桂園上半年虧損擴大近49%　資本負債比率升至90.6%

看東西「自動打馬賽克」眼睛卻沒病！他檢查才知腦袋藏18cm寄生蟲

蔡健雅自嘲歌曲「不適合談戀愛」：都很可憐或是被欺騙

雷納德感受台灣球迷熱情　唐斯大秀書法「三百首」功力

成龍擺脫票房毒藥稱號！　新作上映「票房口碑雙收」被讚翻

台北傳統市場電子支付「有裝沒用」　市府曝：攤商怕被查稅

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」曝探望照

今彩539開出2注頭獎　各得800萬「獎落新北、彰化」

5年增44.5%！台積電2024人均薪資飆至357萬　薪資福利大揭露

壯壯穿比基尼放送S曲線！　「蜜桃臀型全看光」一轉側面激辣

威能帝優質先發助桃猿中止4連敗　4比3險勝雄鷹

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

大陸熱門新聞

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

我官員警告勿參加九三閱兵　國台辦反擊：要追責「台獨打手」

23位藝人安全下莊　陸委會：下次必動用規定

閱兵沒西方政要出席　陸：是為了銘記歷史

文華東方「爽吃31萬」男突消失　31歲港女火大報警！

陸批阻撓民眾參加「九三閱兵」　陸委會回應

騎士車禍「撞進紅綠燈裡」！頭頂燈罩等救援

影／超科幻前衛！聯想首創「螢幕捲起來」

陸痛批菲：縱容林佳龍竄訪　必將付出代價

買早餐遇16年前初戀　進展神速年底結婚

23名藝人被查　陸委會：推給經紀公司也要負責

《長安十二時辰》作者：兒子不愛看書　還得送去作文班

8歲陸童「愛吃辣條」竟患上結腸癌

台灣沒紀念抗戰？陸委會：預算被砍沒花大錢宣傳

更多熱門

相關新聞

國防部引美評估中共6大犯台時機　不排除習近平為鞏權動武

國防部引美評估中共6大犯台時機　不排除習近平為鞏權動武

國防部2026年中共軍力報告書，引用美國2024的中共軍力報告指出，中共犯臺可能時機包括，台灣正式宣布獨立、未清楚定義之台獨舉動、台灣內部動盪、台灣獲得核武、不斷推遲兩岸和平統一對話進程、外國軍隊介入台灣內部事務，除此之外，現階段中共內部存在政治、經濟及社會等問題，不排除習氏為鞏固政權，將採武力犯臺手段，轉移內部壓力，凝聚向心力。

習近平主持中共中央政治局會議 擬將「促進中國民族團結進步」立法

習近平主持中共中央政治局會議 擬將「促進中國民族團結進步」立法

即／泰國總理貝東塔「立即解除職務」

即／泰國總理貝東塔「立即解除職務」

鬼月極陰日！七夕情人節「7禁忌」曝光

鬼月極陰日！七夕情人節「7禁忌」曝光

3亮點！規模最大上合組織天津峰會將登場

3亮點！規模最大上合組織天津峰會將登場

關鍵字：

2025上合會習近平會見一中埃及尼泊爾緬甸柬埔寨

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

風田宣布結婚！　

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面