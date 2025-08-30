上合會明登場！習近平密集會見　多國領導人稱奉行一中、反台獨　　

▲2025年上海合作組織（以下簡稱上合組織）峰會將明8月31日至9月1日在天津舉行。（圖／記者 任以芳）

記者任以芳／天津報導

2025年上海合作組織峰會與中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動期間，大陸國家主席習近平今（30日）在天津密集會見多國領導人，就推動多邊主義、深化務實合作、共建人類命運共同體等議題深入交換意見，達成廣泛共識。其中，埃及總統馬德布利、柬埔寨首相洪瑪奈、緬甸代總統敏昂萊皆強調奉行「一個中國」原則，尼泊爾總理奧利甚至喊出，堅定奉行一個中國原則，堅決反對「台獨」。

▲習近平會見聯合國秘書長古特雷斯。（圖／翻攝大陸外交部官網）

綜合大陸外交部、官媒發布消息，2025年8月30日下午，習近平在天津迎賓館會見多位重要領導人。首先是來華出席2025年上海合作組織峰會的聯合國秘書長古特雷斯。習近平指出，二戰結束後成立聯合國是國際社會最重要的決定之一。今年既是世界反法西斯戰爭勝利，也是聯合國成立80週年的重要時刻。歷史昭示，唯有多邊主義和團結合作，才能破解全球性挑戰。作為安理會常任理事國，中國始終站在歷史正確一邊，堅持真正的多邊主義，永遠是聯合國可以信賴的夥伴。中方願深化與聯合國合作，支持其在國際事務中發揮核心作用。

他強調，中國在百年變局中為世界注入穩定與確定性，將通過構建人類命運共同體、踐行三大全球倡議、共建「一帶一路」為世界發展帶來更多機遇。古特雷斯感謝中方長期支持，稱中國已成為捍衛多邊主義的基石。聯合國願同中方加強合作，推動國際治理體系改革，提升發展中國家代表性，在人工智能、氣候變化等領域開展協作，更好服務全人類福祉。

▲習近平會見埃及總理馬德布利。（圖／翻攝大陸外交部官網）

習近平會見埃及總理馬德布利指出，埃及是首個與新中國建交的阿拉伯和非洲國家，兩國關係處於歷史最好時期。明年迎來建交70週年，雙方要推動構建新時代中埃命運共同體。雙方應做相互支持的好兄弟，深化互利合作的好夥伴，鞏固政治互信，推動「一帶一路」與埃及「2030願景」，拓展園區建設、新能源、聯合製造等領域合作。

馬德布利轉達塞西總統問候，表示中國是真正的夥伴與朋友。埃方堅定奉行「一個中國」原則，願以建交70週年為契機深化新能源、電動汽車、金融、海水淡化等合作，加強國際事務中的協調，共同維護發展中國家利益。

▲習近平會見埃及總理馬德布利。（圖／翻攝大陸外交部官網）

習近平會見柬埔寨首相洪瑪奈，並且強調，中柬友誼歷經考驗，始終堅如磐石。雙方要堅定走老一輩領導人開闢的友好之路，推進「鑽石六邊」合作，統籌建設「工業發展走廊」和「魚米走廊」，拓展經貿往來，雙方要嚴打網賭電詐等跨境犯罪，維護兩國人民生命和財產安全。

洪瑪奈表示，中國人民的抗戰精神令人欽佩，柬方始終堅定奉行對華友好和「一個中國」政策，支持三大全球倡議，願落實習近平主席訪柬成果，深化鐵桿友誼，拓展基礎設施、投資、經貿等合作。打擊網賭電詐，推動兩國全天候命運共同體建設得到更大發展。

▲習近平會見緬甸代總統敏昂萊。（圖／翻攝大陸外交部官網）

習近平會見緬甸代總統敏昂萊，並且指出，緬甸是二戰東方戰場的重要組成部分，中緬胞波情誼深厚。雙方要以建交75週年為契機，深化戰略合作，推動中緬經濟走廊重點項目，支持緬甸震後重建和民生改善，合力打擊跨境犯罪，維護邊境穩定與人員安全。

敏昂萊表示，緬中有著深厚的胞波情誼和對和平穩定的共同追求，中國一直是緬甸的好鄰居、好朋友，緬方將堅定不移奉行「一個中國」政策。作為上海合作組織對話夥伴，緬方願為上合組織發展積極作出貢獻。 雙方簽署海關、新聞等領域多份雙邊合作文件。

▲習近平會見尼泊爾總理奧利。（圖／翻攝大陸外交部官網）

習近平會見尼泊爾總理奧利，強調習近平強調，雙方要增進戰略互信，在涉及彼此核心利益和重大關切的問題上堅定相互支持。深化互利合作，共同推進「一帶一路」建設，加強口岸、公路、電網、航空、通信等互聯互通。在聯合國、上海合作組織等多邊平台加強溝通和協調，共同支持自由貿易、可持續發展，維護國際公平正義。

奧利表示，尼中關係經受了各種風浪考驗，歷久彌堅，雙方始終相互尊重、相互信任、照顧彼此關切，對華合作有力促進了尼泊爾經濟社會發展。尼方堅定奉行一個中國原則，堅決反對「台獨，不允許任何勢力利用尼領土損害中方利益。

習近平晚間繼續會見哈薩克斯坦總統托卡耶夫，並且表示中哈是相互信賴、相互倚重的戰略夥伴。無論國際形勢如何變化，雙方都要堅持睦鄰友好、開放共贏和構建命運共同體的大方向，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定支持，推動兩國關係不斷邁上新台階。

托卡耶夫高度評價中國擔任上合組織輪值主席國工作，贊賞中國人民在二戰中作出的歷史貢獻，表示哈中關係正處於前所未有的高水平，雙方貿易和重點項目合作成果豐碩。哈方願同中方進一步深化務實合作與人文交流。會見期間，兩國元首見證簽署能源、科技、教育、體育等20多份合作文件，並為在哈新設立的兩處魯班工坊揭牌。

上述所有會議，蔡奇、王毅、陳敏爾等參加會見。