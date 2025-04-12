已逾百人丟命！印度4月反常高溫暴雨　鄰國尼泊爾也遭殃

▲印度與尼泊爾遭遇極端天氣，目前已造成逾百人死亡。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

印度與尼泊爾多地自9日起遭遇反常暴雨與極端天氣侵襲，截至目前為止已造成逾百人死亡。印度政府與相關單位發出多項警戒，表示氣象預報顯示，東部與中部地區未來數日將持續降雨並伴隨雷暴，呼籲民眾小心謹慎。

NBC引述印度氣象部門（IMD）指出，雖然夏季季風通常在六月才開始，但目前印度的東部和中部地區都出現了異常暴雨，西部地區則面臨熱浪威脅。IMD警告，這波氣候變化恐將引發雷擊、強風及洪水等多重災害，並預計降雨將持續至14日為止。

截至目前為止，東部比哈爾邦是災情最嚴重的地區。災難管理部門通報，當地自9日以來已有至少82人死於與暴雨相關的事故，其中包括建築倒塌、洪水侵襲等狀況。當局已動員救援隊進入災區，協助撤離居民與提供物資。

在人口最多的北方邦，強烈雷擊和暴風雨已造成至少18人遇難，部分地區電力與通訊中斷，地方政府呼籲民眾避免外出，並遠離高風險區域。此外，鄰國尼泊爾也通報雷擊與暴雨造成8人死亡，山區地帶尤為危險。

除了暴雨威脅，印度近日還受到酷熱氣候衝擊。IMD上周指出，今年4月可能成為印度史上最熱月份之一，許多地區氣溫遠高於常年平均，已有數人因熱浪喪命。氣象部門呼籲民眾做好防暑與防災準備，以應對極端氣候帶來的多重風險。