【廣編】熟齡寵物照護成焦點　法國皇家倡導「精準營養、行為觀察、定期健檢」守護健康

▲▼ 寵物營養,熟齡寵物,法國皇家,高齡寵物,獸醫。（圖／法國皇家提供）

▲法國皇家多年來專注「精準營養」，針對不同年齡、體型與健康狀態推出完整產品線，熟齡寵物皆能獲得相應營養。

圖、文／法國皇家提供

隨著獸醫醫療進步，毛孩壽命延長，台灣熟齡寵物數量逐年增加。根據全球最大營養企業 ADM 報告指出，高達 78% 飼主期待寵物食品能幫助寵物活得更長壽健康。統計亦顯示，貓犬平均壽命已達13至15歲，部分老年犬甚至可活超過17歲。伴隨寵物高齡化趨勢，熟齡貓犬的健康管理成為飼主最關心的課題，其中健康地老化、維持良好生活品質更是照護的核心目標。

熟齡寵物的健康管理並非一蹴可幾，需要飼主落實日常照護。一般來說，貓犬在七歲步入熟齡階段；小型犬約八歲，中大型犬則可能提前至五到七歲；貓咪自七歲起為熟齡、十一歲為老齡、十五歲以上進入超老齡。寵物進入熟齡後，在飲食方面需要適口性高、易消化的配方，並依據不同體型與健康狀態量身設計。小型犬應特別留意牙齒護理與體重管理，中大型犬則需維持肌肉量並保護關節；熟齡貓則建議補充抗氧化劑並控制磷含量，以強化免疫力並降低腎臟負擔。除了營養支持，飼主也需細心觀察毛孩日常行為，包括食慾、活動力、排泄習慣及睡眠模式的改變，因為這些往往是健康狀況異常的早期徵兆。另一方面，七歲以上的貓犬建議每年至少進行一次完整健康檢查，包含完整的理學檢查、營養評估和血液尿液檢查，必要時搭配X光和超音波，以便及早掌握潛在問題。

法國皇家多年來專注「精準營養」，針對不同年齡、體型與健康狀態推出完整產品線，熟齡寵物皆能獲得相應營養。法國皇家台灣香港總經理張堇琪表示：「營養是守護健康的第一道防線。我們以科學與專業為基礎，致力為每一隻貓犬打造最佳照護方案，守護牠們的健康歲月。」

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

