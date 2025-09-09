自稱與柯文哲從無恩怨　郝龍斌切割游淑慧：要為了惹怒小草負責

▲前台北市長郝龍斌。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉領表到數，台北前市長郝龍斌今（9日）接受專訪時證實，自己有意願並準備參選黨主席，不過，潛在競爭對手之一的彰化前縣長卓伯源日前高呼，「藍白不會郝」口號，直指郝龍斌會破壞藍白合，不該參選國民黨主席，郝龍斌說，自己跟前民眾黨主席柯文哲本就無個人恩怨，「尤其在藍白合下架民進黨的概念裡，大家更應該把私人恩怨放下」，至於市議員游淑慧、鍾小平也都是成年人了，要為他們的言行負責。

郝龍斌今日接受廣播節目「千秋萬事」專訪時提到，任何一個國民黨黨主席候選人對藍白合的態度都要受到檢驗，在野合作不僅是全民共識，更是國民黨跟民眾黨高層的共識，在大罷免期間就是很好的例子，在好的互信下建立合作，是未來國民黨主席該做的事情。

郝龍斌強調，看大勢跟大局、不拘小節，自己跟柯文哲本來就沒有個人恩怨，尤其在藍白合下架民進黨的概念裡，大家更應該把私人恩怨放下，相信所有兩黨高層都有的共識，「我當選黨主席後對藍白合不會有負面影響」。

至於曾為郝辦公室主任的游淑慧去年更猛攻柯文哲，並擔任市議會京華城調查小組召集人，將報告結果送監院，小草質疑游的言行背後有郝龍斌授意，因而種下心結。郝龍斌說，游淑慧跟鍾小平都是成年人了，都是有經驗的政治人物，要為他們的言行負責，曾經所說的話造成民眾黨、小草不滿，都是他們自己要處理的事情，大方向來看，未來國民黨公職的發言都要有所節制，「我當黨主席一定會要求這件事，避免傷害藍白合氛圍，也不要讓民進黨見縫插針。」

談及2026九合一選戰布局，郝龍斌說，如果當選黨主席，要把藍白當選的機會極大化，透過雙方各自評估，全力把候選人推出來，新北部分，主張大家商量好民調的時間，或是雙方都能接受的評估機制，可以讓大家信服的人員，等結果出來，就會全力以赴爭取勝選。

