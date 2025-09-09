　
柯文哲回家了！他曝「賴清德火大下一步」：做越狠柯P人氣越高

▲▼ 台北地院審理京華城案柯文哲交保首出庭 -柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲交保首出庭。（圖／記者黃克翔攝）

記者施怡妏／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案、政治獻金侵占案，遭羈押將近1年，昨日（8日）以7000萬元交保獲釋，柯文哲直言京華城案是「冤案」，並批評北檢毫無進展。對此，前立委邱毅表示，賴清德看到這幕，一定很怒很惱火，為了面子檢察官一定會提抗告，「賴清德司法追殺做得越過火，柯文哲的人氣就更高！」

邱毅在臉書發文，柯文哲以精神飽滿的狀態面對媒體，並感謝一路支持的粉絲，是他在艱難環境中撐下去的重要力量。邱毅指出，10分鐘的對話，發現柯文哲的講話邏輯更為清晰、語氣也比過去更沉穩，「的確是冤獄，是政治黑手主導的司法追殺。」

柯文哲嗆檢察官查案一年卻查無實證，沒有貪污受賄，連圖利都不成立，「羅織抄家，無所不用其極的司法追殺，卑劣手段押人逼供，反而個個莫名其妙的升官，這是台灣司法的恥辱。」柯文哲也點名幾個檢察官，摧毀了人民對司法體系的信任。

邱毅指出，賴清德看到這一幕一定很氣很火大，為了面子，檢察官一定會提出抗告，高院法官也一定會配合發回更裁，地方法院承受更大壓力，「但賴清德的司法追殺，做得越過火，柯文哲的人氣就更高。」

邱毅表示，賴清德不喜歡被稱為萊爾校長，「他知道萊爾就是Liar，但現在他不止是萊爾，還是Liar Cheater，台灣人民討厭他，把他當成小丑」，邱毅直言，除了死忠支持者青鳥、黑熊以外，多數的年輕人都對賴清德很反感。

柯文哲回家了！他曝「賴清德火大下一步」：做越狠柯P人氣越高
總統府再回應柯文哲：攻擊元首無助釐清事實　盼民眾黨勇敢面對

柯文哲邱毅賴清德司法追殺政治獻金

