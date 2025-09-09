「我準備參選國民黨主席」　郝龍斌：未來重要任務是推動藍白合

▲郝龍斌證實備戰國民黨主席選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席10月改選，目前已有九人表態競逐，但黨內解讀實力尚不足以承擔大任，被點名為黑馬的前台北市長郝龍斌今（9日）接受專訪時首度親自證實，「我有參選的意願跟準備，對軍系票跟地方派系的票都很有信心，大家希望我來選黨主席的，就是因為我經過時間檢驗，絕對不會選總統，2028一定推出最優秀、最強的候選人，目前看來就是盧秀燕。」此外，他也說，未來國民黨領袖的重大任務就是推動在野合作，藍、白一定要合，這也是黨內最大的聲音。

郝龍斌說，自己目前還不能被稱為「黨主席參選人」，因為還要與「戰鬥藍」召集人趙少康協調誰來出馬，並強調，最後自己與趙少康兩者之間一定會有一個人參選，「但我們目前的傾向，是由我出面參選，因為我參選意願比趙少康還高」

因為「京華城案」被羈押1年的民眾黨前主席柯文哲，昨日完成交保返家，並批評賴清德總統分裂國家，郝龍斌說，柯文哲在這1年羈押過程中有很多的反省，這件事也凸顯司法不公，一個已經被偵結起訴的人，不應該繼續被羈押，況且一個當過台北市長的人怎麼可能逃亡？今年內他多次發表不應該羈押柯文哲的主張。

郝龍斌認為，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹案也是一樣的情況，黃呂錦茹因為罷免連署案被羈押98天，「根本就是押人取供！」黃呂是為了可以交保出來才會認罪，賴清德上任以來讓台灣四分五裂是事實，而且司法不公已經是台灣的灰犀牛。

郝龍斌說，2024年大選民進黨能以4成支持率勝選，就是因為藍、白兩黨不合，在野黨當初做夢都沒有想到民進黨執政後會以司法力量追殺在野黨，如今藍、白兩黨都已經嘗到在野不合作的苦果，未來國民黨領袖的重大任務就是推動在野合作，藍、白一定要合，這也是黨內最大的聲音，如何團結國民黨與在野合作，是國民黨最重要的工作。

主持人王淺秋詢問是否為朱系？郝龍斌澄清，自己曾婉謝當時朱立倫邀當副主席的邀約，那時說了對參與黨務工作毫無興趣。