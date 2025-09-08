　
政治

揭美濃「大峽谷」慘狀遭綠側翼酸收割　柯志恩：會追到底不退讓

▲國民黨立委柯志恩質疑，「美濃大峽谷」案為何農地在回填後，還是有營建廢棄物出現？（圖／柯志恩臉書）

▲柯志恩質疑，「美濃大峽谷」案為何農地在回填後，還是有營建廢棄物出現？（圖／柯志恩臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

高雄市美濃區近期爆出大規模盜採土石案，農地與國有地遭違法開挖後形成宛如「大峽谷」的巨型坑洞，更被發現遭回填大量磚頭、磁磚、鋼筋與玻璃等廢棄營建物，疑似污染環境。國民黨立委柯志恩表示，自己接獲陳情後、直擊現場揭露弊案，側翼卻出來洗地說「市府早開罰，柯志恩在收割」，實在令人憤慨，若市府真有魄力、真有行動，何以美濃的農地會被挖成「大峽谷」？又為何農地在回填後，還是有營建廢棄物出現？

柯志恩指出，今年7月中旬她接獲市民投訴，指美濃新吉洋段有農地遭違法盜採砂石，深達20米以上，砂石車頻繁進出壓毀路面，導致居民騎車滑倒受傷，業者更傾倒來源不明土石，颱風季來臨恐有坍塌風險。

柯志恩說，728豪雨時，陳情人告知該農地地基遭掏空，擔心影響馬路地基，當天她與議員林義迪立刻到現場查看，發現情況相當嚴重，即刻請林義迪安排邀集市府相關單位會勘，但令人傻眼的是，會勘當天，業者的砂石車在官員面前進行回填作業，從車上倒下來的竟然是來源不明的紅色土砂。

柯志恩提及，根據陳情資料，市府經發局在今年1月就已現勘，並依土石採取法對業者開罰百萬、限期恢復原狀，4月又加重裁罰，並稱已請當地派出所設置巡邏箱，加強巡查。然而到了6月，陳情人發現情況毫無改善，轉向地檢署檢舉，指控警方並未駐點舉發、市府也未勒令停工。

柯志恩說，從陳情人檢舉以來，長達數個月的時間，高雄市府對不法業者，只是不斷重複「開罰→要求改善→再開罰」的消極流程，未能有效制止破壞。令人質疑如果真如市府經發局所說，2022年10月開始，就陸續對不法業者開罰並持續追蹤，為何「美濃大峽谷」會越挖越大、越挖越多？

柯志恩抨擊，不法業者盜挖回填廢棄物，不法所得高達3億元，共犯卻僅以2至10萬元交保，引發市民憤怒。如今這些天坑，處於全面停工狀態，若後續復原，要動用公帑幫不法業者回填，那是對市民的二度傷害。「是誰破壞國土，就必須由誰復原！」這是原則，更是公義；人民的血汗錢，不能淪為替違法者擦屁股的冤枉錢。

柯志恩說，新會期開始，她將盡速提出修法，除了加重罰鍰與刑責，並研擬配套措施，如強制要求從事土石、土方、廢棄物運輸的車輛安裝GPS，接入監管平台，加強土石的流向管理，以及聯合稽查的常態化執法，並要求執法單位必須在重點區域及路段，如美濃、里港交界，設置檢查點嚴查。這不是單純砂石案，而是一面照妖鏡，照出治理的虛偽與失職，「我會追查到底，絕不退讓。」

