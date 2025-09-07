生死瞬間！台中男鋸木摔落肺險爆　救護員「神一針」搶命

▲台中市消防員日前成功在救護車上施行「針刺減壓」，協助氣胸傷者改善呼吸狀況，並順利到院接受治療。（圖／台中市消防局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府消防局日前接獲報案，新社區一名男子在整理果園（鋸樹）過程中自梯上跌落，胸部撞擊後出現嚴重呼吸困難。由新社分隊救護人員到場處置，研判為「張力性氣胸」，隨即啟動線上醫療指導，並在救護車上成功施行「針刺減壓」，患者呼吸狀況快速改善，最終順利送醫，這也是台中市消防員首次在實務中對重症患者執行張力性氣胸針刺減壓案例，展現到院前急救能量的重要里程碑。

▲消防員刺針後，聽見「嘶」一聲，成功救回男子一命 。（圖／台中市消防局提供）



消防局說明，當時患者出現頸靜脈怒張、低血壓及單側肺音消失等典型徵象，情況十分危急。新社分隊救護人員在連線台中榮總醫師紀煥庭後，依指示於患者右胸第五肋間腋中線前緣進行針刺減壓，操作過程中立即聽見氣體逸出聲響，患者呼吸狀況迅速改善，從無法言語恢復到能間斷回應。

消防局指出，此次成功案例展現高風險急救技術的可行性與實效性；尤其在偏遠地區、送醫時間長的艱困環境下，新社分隊救護人員能冷靜判斷並與醫療團隊即時合作，成功挽回患者一命，充分展現消防與醫療緊密合作的專業能力。未來消防局將持續強化救護人員專業訓練，深化與醫療院所的合作，守護市民生命安全。