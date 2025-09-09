　
    • 　
>
男友讚：不愧是專業的　「前AV女優」崩潰

▲▼日本前AV女優音市美音（Mion Otomi）。（圖／翻攝IG／ooochi_m）

▲日本前AV女優音市美音（Mion Otomi）。（圖／翻攝IG／ooochi_m，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

日本前AV女優音市美音（Mion Otomi），近日接受訪問時透露，過去的職業影響了她的感情生活，跟男友發生關係後也被對方說是「不愧是專業級的」在她心理造成深深的陰影。

當年，音市美音只是個平凡女孩，僅有過兩段情感經歷，對成人界相當陌生。星探的邀約讓她陷入兩難，但看到許多外貌出眾的女性投身這行，她最終簽下合約。然而，她的AV女優生涯僅持續半年便告一段落，背後是無數的壓力與責難。她坦言，哪怕得到百般讚美，只需一則惡意評論，便足以讓她情緒跌入谷底。

▲▼日本前AV女優音市美音（Mion Otomi）。（圖／翻攝IG／ooochi_m）

身為前AV女優的身份，也成了她戀愛生活的枷鎖。音市美音直言，曾有男性崇尚她的坦率，但卻拒絕與她交往；也有人在感情升溫發生關係後，反而用諷刺的語氣說「不愧是專業級的」、「妳技術真好」。這些話語讓她感到被物化，甚至懷疑對方是否僅僅貪戀她的身體。她痛心於刻板印象的重擔，無法自在地享受愛情的純粹。

更讓她難受的是，連朋友都遭受牽連，被冠上「AV女優的朋友」的標籤，使她自責到幾近崩潰。但這段最黑暗的時光已成為過去，她感謝社長的支持讓她重新振作。如今，她以「既然活著就要快樂」的心態迎接未來，並希望以自己的努力回饋粉絲的愛。

09/07 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

