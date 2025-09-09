墨西哥火車撞雙層巴士！車頂全掀乘客噴飛　至少8死45傷

¡Tragedia en Atlacomulco, Estado de México!— Diario Cambio (@Diario_Cambio) September 8, 2025
La mañana de este lunes, un autobús de pasajeros fue arrollado por un tren tras intentar ganarle el paso en el cruce ferroviario de la carretera Atlacomulco–Maravatío.
El saldo es de 8 personas fallecidas y 45 resultaron heridas.… pic.twitter.com/AzYkCfHcPq
記者張靖榕／綜合報導
墨西哥首都西北方一座小鎮今日發生嚴重事故，一列高速行駛的貨運列車撞上一輛雙層巴士，巴士車頂遭撞掀，乘客噴飛車外，造成至少8人喪命、45人受傷。當局目前仍在現場進行搜救與調查作業，事故原因尚未釐清。
▲墨西哥發生火車撞雙層巴士嚴重事故。（圖／翻攝X，下同）
綜合外電報導，事故發生地點位於墨西哥市西北方約140公里的阿特拉科木科鎮（Atlacomulco）。墨西哥州民防機構透過社群平台X發文指出，事故現場目前仍由緊急應變部門接管，並強調救援行動正在持續進行中。
肇事原因尚不清楚，當地警方與交通調查人員已展開調查。從事故現場流出的監視影像可見，這輛雙層巴士正緩慢通過平交道時，一列高速行駛的貨運列車突然衝入畫面，隨即猛烈撞擊巴士車身。
#ÚLTIMAHORAI Tren arrolla un autobús en la carretera Atlacomulco–El Oro, en el Estado de México.— Josue Aguilar (@josuealeexis) September 8, 2025
Salía de San Felipe del Progreso rumbo a CDMX. El saldo preliminar es de 9 muertos y 41 heridos, los cuales fueron trasladadas a diferentes hospitales.
Autoridades atienden… pic.twitter.com/s7zP406u5E
另一段影片則顯示，遭撞擊的雙層巴士已脫離軌道停在鐵軌旁邊，車頂全掀飛，現場情況相當慘烈。目擊者形容撞擊當下如爆炸般巨響，現場哀號聲不斷。
墨西哥當局表示，初步統計有45人受傷，部分傷者情況危急，死傷人數可能仍有變動。墨西哥州政府已動員多組醫療團隊與直升機參與救援，將重傷者送往附近大型醫療機構搶救。
