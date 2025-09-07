兒闖路中央被車撞倒輾過　母忙著滑手機！抬頭驚覺出事

▲男童跑到路中央玩耍，遭白色汽車撞倒輾過，母親就在旁邊滑手機。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥普埃布拉一名母親9月1日帶著孩子外出，因太專心滑手機，沒發現年幼兒子早就跑到路中央玩耍，直到一輛白色休旅車撞擊輾壓孩子，她才趕緊上前查看狀況。所幸這名男童最終保住一命，但監視器畫面曝光之後隨即引發眾怒，批評這名女子沒有顧好兒子。

El Diario Mirador de Puebla、Puebla Online報導，該名母親當時推著嬰兒車行經街道轉角處時，停下腳步滑手機，她的兒子趁機跑到路中央，好奇蹲在排水溝旁查看內部狀況，在該處逗留。

監視器畫面顯示，母親始終低頭盯著手機螢幕，完全沒有注意到兒子已經跑到路中央。此時一輛白色休旅車準備轉彎通過路口，儘管車速並不快，但駕駛未能及時發現蹲在地上的男童，車頭直接撞擊男童頭部，把孩子整個人撞倒在地，隨後男童被捲入車底遭到輾壓。

直到這時，這名女子才猛然抬頭察看狀況，但來不及阻止意外發生。男童立即被送醫急救，傷勢嚴重，所幸最終保住性命。

事發影片在網路流傳後，網友紛紛痛批母親的疏失行為，沒有顧好兒子，留言稱「該被關進監獄的人是那個女的」、「可憐的駕駛，希望他的保險能在這種因別人疏忽造成的事故中派上用場」、「這是個嚴厲教訓，但同時也是對父母的呼籲，要他們在照顧孩子時不要分心」。

●以下影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。